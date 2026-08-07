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    Titan Q1 Results: టైటాన్ నికర లాభం 63% జంప్.. రూ.1,777 కోట్లు

    టాటా గ్రూప్‌నకు చెందిన ప్రముఖ లైఫ్‌స్టైల్ సంస్థ 'టైటాన్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో దుమ్మురేపింది. ఆభరణాల విక్రయాలు ఊపందుకోవడంతో పాటు గడియారాల విభాగం రాణించడంతో కంపెనీ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 63 శాతం పెరిగి రూ. 1,777 కోట్లకు చేరింది.

    Published on: Aug 7, 2026, 17:13:14 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    టాటా గ్రూప్‌లో భాగమైన ప్రముఖ ఆభరణాలు, గడియారాల తయారీ సంస్థ 'టైటాన్ కంపెనీ లిమిటెడ్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసిక (క్యూ1) ఫలితాలను ప్రకటించింది. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం గతేడాదితో పోలిస్తే 63 శాతం పెరిగి రూ. 1,777 కోట్లకు చేరింది. ఆభరణాల (జ్యువెలరీ) విభాగానికి పెరిగిన డిమాండ్, వాచీల వ్యాపారంలో నమోదైన వృద్ధి లాభాల శాతాన్ని పెంచడానికి దోహదపడ్డాయి.

    Titan Q1 Results: టైటాన్ నికర లాభం 63% జంప్.. రూ.1,777 కోట్లు
    Titan Q1 Results: టైటాన్ నికర లాభం 63% జంప్.. రూ.1,777 కోట్లు

    గతేడాది ఇదే తొలి త్రైమాసికంలో టైటాన్ కంపెనీ రూ. 1,091 కోట్ల నికర లాభాన్ని పొందింది. గత మార్చి త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 1,179 కోట్ల లాభంతో పోల్చినా ఈసారి ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి.

    ఆదాయం విషయానికి వస్తే, జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆపరేటింగ్ రాబడి ఏకంగా 40 శాతం పెరిగి రూ. 20,787 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది క్యూ1లో ఈ రాబడి రూ. 14,814 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆపరేటింగ్ స్థాయిలో కంపెనీ ఈబిటా (EBITDA) 57 శాతం పెరిగి రూ. 3,036 కోట్లకు చేరగా, ఈబిటా మార్జిన్ 247 బేసిస్ పాయింట్లు విస్తరించి 14.1 శాతానికి పెరిగింది.

    మెరిసిన జ్యువెలరీ విభాగం

    టైటాన్ మొత్తం రాబడిలో 80 శాతానికి పైగా సమకూర్చే ఆభరణాల విభాగం ఈ త్రైమాసికంలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. దేశీయ మార్కెట్‌లో వ్యక్తమైన భారీ డిమాండ్ కారణంగా జ్యువెలరీ విభాగం ఆదాయం (బులియన్, డిజిటల్ గోల్డ్ అమ్మకాలు మినహాయించి) ఏడాది ప్రాతిపదికన 43 శాతం పెరిగి రూ. 18,253 కోట్లకు చేరింది.

    • తనిష్క్ (Tanishq), మియా (Mia), జోయా (Zoya) బ్రాండ్లు ఉమ్మడిగా 38 శాతం వృద్ధి సాధించి రూ. 16,943 కోట్ల రాబడిని నమోదు చేశాయి.
    • క్యారట్‌లేన్ (CaratLane) బ్రాండ్ 40 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,441 కోట్ల ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.
    • అంతర్జాతీయ జ్యువెలరీ వ్యాపారం ఏకంగా 136 శాతం పెరిగి రూ. 1,309 కోట్ల రాబడిని సాధించింది.
    • మొత్తం జ్యువెలరీ విభాగం ఆపరేటింగ్ లాభం (EBIT) రూ. 2,360 కోట్లుగా నమోదవగా, మార్జిన్ 12.9 శాతంగా నిలిచింది.

    పరుగులు తీసిన వాచీల వ్యాపారం

    వాచీల విభాగంలో కూడా టైటాన్ తన బలమైన వృద్ధిని కొనసాగించింది. అనలాగ్ వాచీల అమ్మకాలు పుంజుకోవడంతో ఈ విభాగం రాబడి ఏడాది ప్రాతిపదికన 21 శాతం పెరిగి రూ. 1,543 కోట్లకు చేరింది. ఆపరేటింగ్ లాభం (EBIT) రూ. 295 కోట్లకు చేరి, 19.1 శాతం మార్జిన్‌ను సాధించింది. ఇదే సమయంలో టైటాన్ వరల్డ్, ఫాస్ట్‌ట్రాక్, హేలియోస్, హేలియోస్ లక్స్ నెట్‌వర్క్‌ వ్యాప్తంగా కొత్తగా 34 స్టోర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    ఇతర విభాగాలు

    ఐవేర్ (కళ్లజోళ్ల) వ్యాపార రాబడి 21 శాతం పెరిగి రూ. 289 కోట్లకు చేరింది. పరిమళాలు (ఫ్రాగ్రెన్సెస్), 'ఇర్త్' (IRTH) ఉమెన్స్ బ్యాగ్స్ వ్యాపారాలు పురోగతి సాధించగా, 'తనీరా' (Taneira) చీరల వ్యాపార రాబడి స్థిరంగా కొనసాగింది. ఈ క్రొత్త తరం వ్యాపారాలు ఉమ్మడిగా 18 శాతం వృద్ధితో రూ. 428 కోట్ల ఆదాయాన్ని సాధించినప్పటికీ, ఇంకా నష్టాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.

    టైటాన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ లిమిటెడ్ (TEAL) ఆటోమేషన్, తయారీ సేవల విభాగాల్లో సాధించిన వృద్ధి వల్ల ఆదాయం 43 శాతం పెరిగి రూ. 438 కోట్లకు చేరింది. ఈ విభాగం ఈబిఐటి (EBIT) రూ. 143 కోట్లుగా నమోదైంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇన్వెస్టర్లు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Titan Q1 Results: టైటాన్ నికర లాభం 63% జంప్.. రూ.1,777 కోట్లు
    Home/News/Titan Q1 Results: టైటాన్ నికర లాభం 63% జంప్.. రూ.1,777 కోట్లు
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