నేటి స్టాక్ మార్కెట్ వ్యూహం: ఈ 8 షేర్లపై నిపుణుల సిఫారసులు, లోతైన విశ్లేషణ ఇదిగో
జనవరి 20, 2026న స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేసేందుకు 8 స్టాక్స్పై నిపుణుల సిఫారసులు, వాటి విశ్లేషణలు ఇక్కడ చూడొచ్చు. మంగళవారం ట్రేడింగ్లో ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ సహా 8 షేర్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సోమవారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఒక పరిమిత శ్రేణిలో కదలాడుతూ ఇన్వెస్టర్లను కాస్త ఆందోళనకు గురిచేశాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొన్ని ఐరోపా దేశాలపై అదనపు సుంకాలు విధిస్తామంటూ చేసిన హెచ్చరికలు ప్రపంచ మార్కెట్లలో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. దీని ప్రభావం మన దలాల్ స్ట్రీట్పై కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు వరుసగా షేర్లను విక్రయించడం, డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్షీణించడం వంటి అంశాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ట్రేడింగ్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ గమనంపై అంచనా
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిని గమనిస్తే ట్రెండ్ కాస్త బలహీనంగానే ఉందని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. "నిఫ్టీ 25,500 స్థాయిని, సెన్సెక్స్ 82,900 మార్కును దిగువకు బ్రేక్ చేస్తేనే మార్కెట్లో కొత్తగా అమ్మకాల ఒత్తిడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయిల కంటే కిందకు పడితే నిఫ్టీ 25,400 నుంచి 25,350 వరకు, సెన్సెక్స్ 82,600 నుంచి 82,500 వరకు పతనం కావచ్చు. మరోవైపు, నిఫ్టీ 25,650 పైన, సెన్సెక్స్ 83,500 పైన స్థిరపడితే మళ్లీ పుంజుకుని నిఫ్టీ 25,800 స్థాయిని తాకవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఏ దిశలో వెళ్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్నందున, లెవెల్స్ ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేయడమే ఉత్తమం" అని ఆయన వివరించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి ఏమిటి?
బ్యాంక్ నిఫ్టీ గమనంపై ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వత్సల్ భువా స్పందిస్తూ.. "సోమవారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ తన 20 రోజుల ఎస్ఎంఏ (SMA) వద్ద గట్టి మద్దతును పొందింది. తక్కువ ధరల వద్ద కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు ఇది సంకేతాలిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇండెక్స్ పాజిటివ్ ధోరణితోనే ఉన్నప్పటికీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ 60,000 మార్కు పైన వరుసగా రెండు మూడు రోజులు క్లోజ్ అయితేనే కొత్త వేగం వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి 59,500 వద్ద సపోర్ట్, 60,400 వద్ద రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తున్నాయి" అని విశ్లేషించారు.
ఆకాశమే హద్దుగా బంగారం, వెండి ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో వెండి ఔన్సు ధర 94.74 డాలర్లకు చేరింది. దీనిపై ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ మాట్లాడుతూ.. "దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో వెండి రూ. 3,05,000 స్థాయిని దాటేసింది. ఇది త్వరలోనే రూ. 3,15,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ధరలు తగ్గితే రూ. 2,90,000 వద్ద మళ్లీ కొనుగోళ్లు పెరగవచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.
బంగారం కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు పసిడి 4,673 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దేశీయంగా రూ. 1,44,500 నుంచి రూ. 1,45,000 మధ్య ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. "బంగారం ధరలు రూ. 1,45,500 పైన నిలబడితే త్వరలోనే రూ. 1,46,000 నుంచి రూ. 1,50,000 వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. రూ. 1,43,000 స్థాయి వద్ద గట్టి మద్దతు ఉంది. కాబట్టి ధర తగ్గినప్పుడల్లా బంగారం కొనడం మంచి వ్యూహం" అని పొన్ముడి ఆర్ వివరించారు.
రూపాయి క్షీణత - ట్రేడ్ డీల్ పై నీలినీడలు
అమెరికా కొత్త సుంకాల విధానాల వల్ల భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో జాప్యం జరగవచ్చనే భయాలు మొదలయ్యాయి. దీనివల్ల రూపాయి విలువ మరింత క్షీణించి 90.91 వద్దకు పడిపోయింది. రూపాయికి 90.45 వద్ద తక్షణ మద్దతు ఉండగా, 91.25 వద్ద నిరోధం ఎదురుకావచ్చని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ అనలిస్ట్ జతీన్ త్రివేది తెలిపారు.
నేడు ట్రేడర్లు ఫోకస్ చేయాల్సిన 8 షేర్లు
మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా, గణేష్ డోంగ్రే, షిజు కూతుపాల్కల్ నేటి ట్రేడింగ్ కోసం ఈ క్రింది షేర్లను సిఫార్సు చేస్తున్నారు:
1. ఫెడరల్ బ్యాంక్ (Federal Bank): ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం చాలా బలంగా ఉంది. వరుసగా హయ్యర్ హైస్ ఫార్మేషన్ను కనబరుస్తూ రూ. 280.25 వద్ద ఆల్ టైమ్ హైని తాకింది. ఈ స్థాయిని దాటితే షేర్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కొనుగోలు ధర: రూ. 279.70; టార్గెట్: రూ. 300; స్టాప్ లాస్: రూ. 270.
2. టొరెంట్ ఫార్మా (Torrent Pharma): సుదీర్ఘ కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఈ షేర్ భారీ వాల్యూమ్స్తో పుంజుకుంది. అన్ని కీలక మూవింగ్ యావరేజెస్ కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతుండటం సానుకూల అంశం.
కొనుగోలు ధర: రూ. 4087; టార్గెట్: రూ. 4371; స్టాప్ లాస్: రూ. 3945.
3. ఎల్&టీ ఫైనాన్స్ (L&T Finance): సాంకేతికంగా ఈ షేర్లో బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తోంది. స్వల్ప కాలంలో ఇది రూ. 312 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది.
కొనుగోలు ధర: రూ. 299; టార్గెట్: రూ. 312; స్టాప్ లాస్: రూ. 292.
4. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ షేర్ స్థిరమైన బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ను ప్రదర్శిస్తోంది. షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్లకు ఇది మంచి అవకాశం.
కొనుగోలు ధర: రూ. 1680; టార్గెట్: రూ. 1720; స్టాప్ లాస్: రూ. 1650.
5. సెయిల్ (SAIL): ప్రభుత్వ రంగ ఉక్కు దిగ్గజం సెయిల్ చార్టుల్లో బలమైన బుల్లిష్ ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఇది కూడా స్వల్ప కాలానికి లాభాలను అందించవచ్చు.
కొనుగోలు ధర: రూ. 150; టార్గెట్: రూ. 162; స్టాప్ లాస్: రూ. 145.
6. హీరో మోటోకార్ప్ (Hero Motocorp): కొద్దిపాటి కరెక్షన్ తర్వాత ఈ షేర్ రూ. 5,600 వద్ద మద్దతు పొందింది. వాల్యూమ్స్ కూడా తోడవ్వడంతో మున్ముందు ఈ షేర్ పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
కొనుగోలు ధర: రూ. 5762; టార్గెట్: రూ. 5950; స్టాప్ లాస్: రూ. 5670.
7. బజాజ్ ఫైనాన్స్ (Bajaj Finance): డైలీ చార్టులో ఈ షేర్ రూ. 940 వద్ద స్థిరపడింది. ముఖ్యమైన 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ (రూ. 956)ను దాటడం వల్ల ఈ షేర్ మరింత పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
కొనుగోలు ధర: రూ. 969.45; టార్గెట్: రూ. 1030; స్టాప్ లాస్: రూ. 950.
8. పీబీ ఫిన్ టెక్ (PB Fintech): గతంలో రూ. 1960 స్థాయి నుంచి పడిపోయిన ఈ షేర్, ఇప్పుడు రూ. 1620 వద్ద మద్దతు పొందింది. బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుండటంతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కొనుగోలు ధర: రూ. 1681; టార్గెట్: రూ. 1770; స్టాప్ లాస్: రూ. 1645.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు నిపుణుల వ్యక్తిగత విశ్లేషణ మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)