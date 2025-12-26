స్వల్పకాలిక ఇన్వెస్ట్మెంట్కు నిపుణుడు అజిత్ మిశ్రా టాప్ 3 స్టాక్ పిక్స్ ఇవే
Stocks to buy for the short term: స్టాక్ మార్కెట్లో స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం రెలిగేర్ బ్రోకింగ్కు చెందిన అజిత్ మిశ్రా మూడు కీలక షేర్లను సూచించారు. హెచ్సీఎల్ టెక్, బ్రిటానియా, మణప్పురం ఫైనాన్స్లో టెక్నికల్ మార్పుల వల్ల లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేకమైన షేర్లలో లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డిసెంబర్ 24 (బుధవారం) నాటి ట్రేడింగ్లో నిఫ్టీ 50 స్వల్ప నష్టాలతో 26,142.10 వద్ద ముగిసింది. పండగ సీజన్ కావడంతో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉండటం, క్యూ3 (Q3) ఫలితాల వెల్లడికి ముందు ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండటంతో మార్కెట్ కొంత మందకొడిగా సాగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ ఎస్వీపీ (పరిశోధన) అజిత్ మిశ్రా స్పందిస్తూ.. మార్కెట్లో కొత్త ఊపు రావాలంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనీసం 59,500 పాయింట్ల స్థాయిని దాటాలని అభిప్రాయపడ్డారు. అప్పటి వరకు ఇన్వెస్టర్లు స్టాక్-స్పెసిఫిక్ అప్రోచ్ను (నిర్దిష్ట షేర్ల ఎంపిక) అనుసరించాలని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, మెటల్స్, ఆటో రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.
రాబోయే ఒకటి లేదా రెండు వారాల్లో మంచి లాభాలను అందించగల మూడు షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Technologies)
ఐటీ రంగంలో ప్రస్తుతం సానుకూల ధోరణి కనిపిస్తోంది. హెచ్సీఎల్ టెక్ షేరు చార్ట్ ప్రకారం 'ఫ్లాగ్ పాటర్న్' (Flag Pattern) కనిపిస్తోందని, ఇది ట్రెండ్ కొనసాగింపునకు సంకేతమని మిశ్రా వివరించారు.
- టార్గెట్ ధర: ₹1,780
- స్టాప్ లాస్: ₹1,620
- ప్రస్తుత ధర: ₹1,674.70
2. బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ (Britannia Industries)
ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) రంగంలో బ్రిటానియా షేరు గత తొమ్మిది నెలలుగా నిలకడగా రాణిస్తోంది. 'కప్ అండ్ హ్యాండిల్' పాటర్న్ బ్రేక్ అవుట్ తర్వాత ఈ షేరులో కొత్త కొనుగోళ్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ (RSI) కూడా సానుకూలంగా ఉండటం గమనార్హం.
- టార్గెట్ ధర: ₹6,470
- స్టాప్ లాస్: ₹5,830
- ప్రస్తుత ధర: ₹6,030
3. మణప్పురం ఫైనాన్స్ (Manappuram Finance)
మణప్పురం ఫైనాన్స్ దీర్ఘకాలిక కన్సాలిడేషన్ తర్వాత బ్రేక్ అవుట్ సాధించింది. భారీ వాల్యూమ్స్తో ధర పెరగడం ఈ షేరు పట్ల కొనుగోలుదారుల ఆసక్తిని తెలియజేస్తోంది. 50-డీఎంఏ (DMA) కూడా ఈ షేరుకు మద్దతుగా ఉంది.
- టార్గెట్ ధర: ₹365
- స్టాప్ లాస్: ₹295
- ప్రస్తుత ధర: ₹315.75
విశ్లేషణ - నిపుణుల మాట
"ప్రస్తుతం నిఫ్టీ అప్ట్రెండ్లోనే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి చిన్న తగ్గుదలనూ కొనుగోలు అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చు. అయితే వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ను కచ్చితంగా పాటించాలి" అని అజిత్ మిశ్రా సూచించారు. జనవరి 12న ఐటీ దిగ్గజాలు హెచ్సీఎల్ టెక్, టీసీఎస్ ఫలితాలు విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఐటీ రంగంపై ఇన్వెస్టర్ల కన్ను ఉంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)