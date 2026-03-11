Edit Profile
    Stocks to buy : మరింత పడిన ముడి చమురు ధర- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు ఊరట! ఈ స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    Stock market updates : మార్చ్​ 11, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు ముడి చమురు ధర, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 11, 2026 8:25 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా అనిశ్చితుల మధ్య సోమవారం కనిపించిన భారీ పతనం అనంతరం మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు కోలుకున్నాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 640 పాయింట్లు పెరిగి 78,206 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 236 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,262 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 931 పాయింట్లు పెరిగి 56,951 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,672.64 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 6,333.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 60 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్​లో లాంగ్​ లోయర్​ షాడోతో కూడిన చిన్న రెడ్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ఇది బుల్లిష్​కి వ్యతిరేక సిగ్నల్​. అంటే 24,400- 24,500 లెవల్స్​ వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉందని అర్థం, నిఫ్టీ మీడియం టర్మ్​ ఔట్​లుక్​ నెగిటివ్​గా ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.07 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.21శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.01 శాతం పెరిగింది.

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం నాటి అత్యంత భారీ పతనం నుంచి సూచీలు తేరుకుంటున్నాయి.

    చమురు ధరలు..

    సోమవారం అత్యంత భారీగా పెరిగి బ్యారెల్​కు 119 డాలర్లు దాటిన బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర ఇప్పుడు దిగొస్తోంది. తమ రిజర్వుల నుంచి భారీ మొత్తంలో (చరిత్రలోనే మునుపెన్నడు లేనంత) చమురును విడుదల చేస్తామని ఇంటర్నేషనల్​ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ చేసిన ప్రకటనతో బ్రెంట్​ క్రూడ్​ పడింది.

    ప్రస్తుతం ముడి చమురు ధర బ్యారెల్​కు 87.57 డాలరుకు చేరింది.

    చమురు ధరలు పడటం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు మంచి విషయం.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    అనుపమ్​ రసాయన్​ ఇండియా- బై రూ. 1294.10, స్టాప్​లాస్​ రూ. 1220, టార్గెట్​ రూ. 1400

    సెనైడర్​ ఎలక్టరిక్​ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​- బై రూ. 923.60, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 880, టార్గెట్​ రూ. 1000

    ఎంఎం ఫోర్జింగ్స్​- బై రూ. 446.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 425, టార్గెట్​ రూ. 485

    గోదావరి పవర్​ అండ్​ ఇస్పాట్​- బై రూ. 253.80, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 241, టార్గెట్​ రూ. 275

    ఔరబిందో ఫార్మా- బై రూ. 1285.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1240, టార్గెట్​ రూ. 1400

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

