Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stock market : భారీగా తగ్గిన చమురు ధరలు- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్​! ఇవాళ భారీ లాభాలు?

    Stock market news today : మార్చ్​ 10, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 10, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా అనిశ్చితుల మధ్య సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1353 పాయింట్లు పడి 77,566 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 422 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,028 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1763 పాయింట్లు పడి 56,010 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఒకానొక సమయంలో సూచీలు మరింత దారుణంగా పడ్డాయి. నిఫ్టీ50 దాదాపు 700 పాయింట్లు వరకు డౌన్​ అయ్యింది. కాగా కింది స్థాయిలు నుంచి కొనుగోళ్లు కనిపించాయి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 6,345.57 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 9,013.8 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ మార్చ్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 28,176.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 41,800.72 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 270 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 24,00- 23,900 లెవల్స్​ కీలక సపోర్ట్​ జోన్​గా ఉన్నాయి. దాని దిగువకు పడితే సూచీలో మరింత అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు. అక్కడి నుంచి 23,700కి, ఆ తర్వాత 23,500కి కూడా వెళ్లొచ్చు,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ వెల్లడించింది.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.5 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.83శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.3 శాతం వృద్ధిచెందింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్​తో యుద్ధంపై ట్రంప్​ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లలో సానుకూలత నెలకొంది.

    చమురు ధరలు..

    సోమవారం అత్యంత భారీగా పెరిగి బ్యారెల్​కు రూ. 119 డాలర్లు దాటిన ముడి చమురు ధర, మంగళవారం దిగొచ్చింది. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర ప్రస్తుతం 6శాతానికిపైగా పడి బ్యారెల్​కు 92.45 డాలర్లకు చేరింది.

    ఇరాన్​తో యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగపోవచ్చు అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ చేసిన వ్యాఖ్యలతో చమురు ధరలు పడ్డాయి.

    ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    డేటా పాటర్న్స్​- బై రూ. 3500, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3390, టార్గెట్​ రూ. 3850 (మల్టీడే)

    ఔరఫార్మా- బై రూ. 1250, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1199, టార్గెట్​ రూ. 1350 (మల్టీడే)

    వీఈడీఎల్​- బై రూ. 711, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 699, టార్గెట్​ రూ. 760 (మల్టీడే)

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/Stock Market : భారీగా తగ్గిన చమురు ధరలు- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్​! ఇవాళ భారీ లాభాలు?
    News/News/Stock Market : భారీగా తగ్గిన చమురు ధరలు- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్​! ఇవాళ భారీ లాభాలు?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes