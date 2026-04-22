    Stocks to buy : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 331 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!

    Gift nifty live : ఏప్రిల్​ 22, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 22, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 753 పాయింట్లు పెరిగి 79,273 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 212 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,577 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 789 పాయింట్లు పెరిగి 57,371 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    కాగా అమెరికాతో రెండో దఫా చర్చలను ఇరాన్ తిరస్కరించడం కారణంగా ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లలో ప్రతికూల వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,918.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,221.27 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 165 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “టెక్నికల్​గా చూసుకుంటే నిఫ్టీ50కి 24,350- 24,400 లెవల్స్​ కీలక సపోర్ట్​గా ఉన్నాయి. 24,700- 24,750 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ కనిపిస్తోంది. డైలీ చార్ట్​ చూస్తుంటే మదుపర్లలో కొనుగోళ్ల ఆసక్తి కనిపిస్తోంది,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్​కి చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరక్టర్​ సుమీత్​ బగాడియా వివరించారు.

    కాగా అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బిగినర్లు ట్రేడింగ్​కి దూరంగా ఉండాలని స్టాక్​ మార్కెట్​ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.59శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.63శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.59 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    స్ట్రెయిట్​ ఆఫ్​ హర్ముజ్​ వద్ద అనిశ్చితి వేళ ముడి చమురు ధర ఫ్లాట్​గా ట్రేడ్​ అవుతోంది. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 0.2శాతం పడి బ్యారెల్​కి 98.27డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    బీహెచ్​ఈఎల్​ - బై రూ. 332.6, స్టాప్​ లస్​ రూ. 320, టార్గెట్​ రూ. 356

    బజాజ్​ ఫైనాన్స్- బై రూ. 938.85, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 905, టార్గెట్​ రూ. 1007

    వెల్​స్పన్ కార్ప్- బై రూ. 1100.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1061, టార్గెట్​ రూ. 1182

    హొనాసా కన్జ్యూమర్- బై రూ. 351.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 338, టార్గెట్​ రూ. 380

    లాయిండ్స్ మెటల్స్ అండ్ ఎనర్జీ- బై రూ. 1649.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1590, టార్గెట్​ రూ. 1790

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు.

