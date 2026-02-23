Stocks to buy today : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ బ్రేకౌట్ స్టాక్స్తో లాభాలకు ఛాన్స్!
ఫిబ్రవరి 23, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 317 పాయింట్లు పెరిగి 82,815 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 117 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,571 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 432 పాయింట్లు పెరిగి 61,172 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 947.57 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,479.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 2,479.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 13,954.02 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఓపెనింగ్..
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించాయి. ఉదయం 9 గంటల 25 నిమిషాల ప్రాంతంలో నిఫ్టీ50 150 పాయింట్ల లాభంతో 25,722 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 219 పాయింట్లు పెరిగి 61,395 వద్ద కొనసాగుతోంది. సెన్సెక్స్ 534 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 83,348 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఏడాదిగా చేస్తున్న టారిఫ్ దాడులు సరైనది కాదని, ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు వాటిని కొట్టివేసింది. ఇది ట్రంప్ టీమ్కి పెద్ద షాక్గా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు పాజిటివ్గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సోమవారం దేశీయ సూచీలు భారీ లాభాల్లో ఓపెన్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ట్రంప్ టారిఫ్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో ఏ స్టాక్స్కి లాభం? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
ట్రంప్ సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనంతరం శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.47 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.67శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.90 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..
బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం ఫిబ్రవరి 23న పరుగులు పెడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ 1.6శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 5,160 డాలర్లకు చేరింది. మరోవైపు స్పాట్ సిల్వర్ 5శాతం వృద్ధి చెంది ఔన్సుకు 86 డాలర్లకు వెళ్లింది.
స్టాక్స్ టు బై..
వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్- బై రూ. 536, స్టాప్ లాస్ రూ. 517, టార్గెట్ రూ. 574
ఏబీఎస్ఎల్ఏఎంసీ- బై రూ. 918, స్టాప్ లాస్ రూ. 885, టార్గెట్ రూ. 984
బీహెచ్ఈఎల్- బై రూ. 257, స్టాప్ లాస్ రూ. 252, టార్గెట్ రూ. 270
కమ్మిన్స్ ఇండియా- బై రూ. 4733, స్టాప్ లాస్ రూ. 4660, టార్గెట్ రూ. 4900
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ- బై రూ. 493.95, స్టాప్ లాస్ రూ. 585, టార్గెట్ రూ. 520
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
బజాజ్ కన్జ్యూమర్ కేర్- బై రూ. 383, స్టాప్ లాస్ రూ. 260, టార్గెట్ రూ. 410
హ్యాపీ ఫోర్జింగ్స్- బై రూ. 1347, స్టాప్ లాస్ రూ. 1280, టార్గెట్ రూ. 1445
యథార్త్ హాస్పిటల్ అండ్ ట్రౌమా కేర్ సర్వీసెస్- బై రూ. 720, స్టాప్ లాస్ రూ. 693, టార్గెట్ రూ. 775
మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్- బై రూ. 415, స్టాప్ లాస్ రూ. 400, టార్గెట్ రూ. 441
టోరెంట్ ఫార్మా- బై రూ. 1528, స్టాప్ లాస్ రూ. 1475, టార్గెట్ రూ. 1640