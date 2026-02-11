60 మార్కును దాటిన 'గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో'.. ఇప్పుడు ఏది కొనడం లాభసాటి?
బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం హవా మళ్ళీ మొదలైంది. వెండితో పోలిస్తే బంగారం ధరలు రాణించే అవకాశం ఉందని గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో సూచిస్తోంది. ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక మార్పుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
బులియన్ మార్కెట్లో గత కొన్ని రోజులుగా చోటుచేసుకున్న భారీ ఒడిదుడుకుల తర్వాత బంగారం, వెండి ధరల మధ్య సమతుల్యత మారుతోంది. జనవరి చివరిలో 44 స్థాయికి పడిపోయిన 'గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో', ఇప్పుడు మళ్ళీ 61 మార్కును దాటింది. ఈ మార్పు ఇన్వెస్టర్లకు ఎలాంటి సంకేతాలను ఇస్తోంది? మార్కెట్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
అసలు ‘గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో’ అంటే ఏమిటి?
ఒక ఔన్సు బంగారం కొనడానికి ఎన్ని ఔన్సుల వెండి అవసరమవుతుందో చెప్పేదే ఈ రేషియో. అంటే, బంగారం ధరను వెండి ధరతో భాగిస్తే (Divide) వచ్చే సంఖ్యే ఈ నిష్పత్తి. ఇది రెండు లోహాల మధ్య ఏది చౌకగా ఉంది, దేనికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ నిష్పత్తి పెరిగితే బంగారం ధర వెండి కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతోందని లేదా వెండి ధర తగ్గుతోందని అర్థం.
ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి?
జనవరి 2026 చివరలో వెండి ధరలు అసాధారణంగా పెరిగి, ఒక ఔన్సు 100 డాలర్ల మార్కును తాకినప్పుడు ఈ రేషియో 44 స్థాయికి పడిపోయింది. ఇది గత కొన్ని ఏళ్లలో అత్యంత కనిష్ట స్థాయి. అయితే, ఫిబ్రవరిలో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పతనం కావడంతో, ఈ రేషియో వేగంగా కోలుకుని 61కి చేరుకుంది.
- బంగారం ధర: బుధవారం స్పాట్ గోల్డ్ 0.7% పెరిగి ఔన్సు 5,057.23 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
- వెండి ధర: స్పాట్ వెండి 2.3% పెరిగి ఔన్సు 82.56 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
నిపుణుల విశ్లేషణ: బంగారం వైపే మొగ్గు
కేడియా అడ్వైజరీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా అభిప్రాయం ప్రకారం, రేషియో 45 కంటే తక్కువకు పడిపోవడం చాలా అరుదు. వెండిలో అప్పట్లో ఉన్న విపరీతమైన ఊహాజనిత ట్రేడింగ్ (Speculative Momentum), ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ ప్రచారం వల్ల అలా జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రేషియో 60 దాటడం అంటే మార్కెట్ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి (Normalization) చేరుతోందని అర్థం. రాబోయే రోజుల్లో వెండి కంటే బంగారమే మెరుగ్గా రాణించే అవకాశం ఉంది.
ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది మాట్లాడుతూ.. "వెండి గతంలో ఉన్నంత తక్కువ ధరలో (Undervalued) ఇప్పుడు లేదు. బంగారం ధరలతో పోలిస్తే వెండి విలువ ఇప్పుడు సమతుల్యతకు దగ్గరగా ఉంది. వెండి ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఆ వేగం గతంలో ఉన్నంతగా ఉండకపోవచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:
కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకుంటుండటం, ప్రపంచ పరిస్థితుల దృష్ట్యా 'సేఫ్ హెవెన్' (Safe-haven) డిమాండ్ పెరగడం బంగారానికి కలిసి వచ్చే అంశం. వెండిలో తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, స్వల్పకాలిక ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
భవిష్యత్తు లక్ష్యం: ఈ రేషియో ఇంకా పెరిగి 72-74 స్థాయికి చేరితే, అది బంగారం యొక్క స్థిరత్వాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. వెండిలో అప్పటివరకు జరిగిన భారీ ర్యాలీ తర్వాత వచ్చే కన్సాలిడేషన్ (స్థిరత) దశగా దీన్ని భావించాలి.