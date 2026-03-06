Edit Profile
    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 8 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    మార్చ్​ 6, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 06, 2026 8:18 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 900 పాయింట్లు పెరిగి 80,016 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 284 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,766 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 301 పాయింట్లు పెరిగి 59,056 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    కాగా ఇరాన్​, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లలో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,752.52 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,153.37 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 250 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 24,600- 24,500 లెవల్స్​ వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. సూచీ దీని కింద స్థిరపడితే, అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత పెరగొచ్చు. 24,950- 25,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ హెడ్​ ఆఫ్​ ఈక్విటీ రీసెర్ఛ్​ శ్రీకాంత్​ చౌహాన్​ అభిప్రాయపడ్డారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.16 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.56శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.26 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    చమురు ధరలు..

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజుల పటు పెరిగిన ముడి చమురు ధర శుక్రవారం అతి స్వల్పంగా పడింది. బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ధర 0.5శాతం పడి 81.02 డాలర్లకు చేరింది.

    బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర 0.2శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 5,093.63 డాలర్లుగా ఉంది. ఇక స్పాట్​ సిల్వర్​ ధర 0.3శాతం పెరిగి 82.47 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    బీఈఎల్​- బై రూ. 460, టార్గెట్​ రూ. 492, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 444

    జీఈఎస్​హెచ్​ఐపీ- బై రూ. 1389, టార్గెట్​ రూ. 1487, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1340

    సిప్లా- బై రూ. 1327, టార్గెట్​ రూ. 1370, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1300

    నాల్కో- బై రూ. 395, టార్గెట్​ రూ. 410, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 380

    ఎంసీఎక్స్​- బై రూ. 2551, టార్గెట్​ రూ. 2630, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2450

    ఎం అండ్​ ఎం- బై రూ. 3348, టార్గెట్​ రూ. 2470, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3285

    కమిన్స్​ ఇండియా- బై రూ. 4791, టార్గెట్​ రూ. 4970, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4700

    పవర్​ గ్రిడ్​ కార్పొరేషన్​- బై రూ. 299.45, టార్గెట్​ రూ. 317, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 291

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

