    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 5 బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..!

    Stock market updates : మార్చ్​ 20, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 20, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా మధ్య యుద్ధం మరింత ముదరడం, ప్రపంచ ఎనర్జీ మార్కెట్​ తీవ్ర అనిశ్చితిలోకి జారుకోవడం వంటి కారణాలతో గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్ ఏకంగా​ 2497 పాయింట్లు పడి 74,207 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 776 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,002 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1875 పాయింట్లు పడి 53,451 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 7,558.19 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,863.96 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 125 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్​లో అప్పర్​- లోయర్​ షాడోలతో కూడిన బేరిష్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం సూచీ చాలా వీక్​గా ఉంది. 23,350 వద్ద నిఫ్టీ50కి రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. సూచీ ఒకవేళ 22,900 దిగువకు చేరితే అక్కడి నుంచి 22,500కి కూడా వెళ్లొచ్చు,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.44 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.27శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.28 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధరలు..

    ముడి చమురు​ ధరలు శుక్రవారం 1శాతం మేర పడ్డాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 1.01శాతం పడి బ్యారెల్​కు 107.57 డాలర్లకు చేరింది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    టోరెంట్​ పవర్​- బై రూ. 1445.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1380, టార్గెట్​ రూ. 1580

    భారత్​ హెవీ ఎలక్ట్రానిక్స్​- బై రూ. 251.75, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 239, టార్గెట్​ రూ. 275

    లిండే ఇండియా- బై రూ. 7011.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 6700, టార్గెట్​ రూ. 7500

    ఫర్టిలైజర్స్​ అండ్​ కెమికల్స్​ ట్రావెన్​కోర్​- బై రూ. 787.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 750, టార్గెట్​ రూ. 860

    కోల్​ ఇండియా- బై రూ. 454.20, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 438, టార్గెట్​ రూ. 475

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

