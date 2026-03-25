Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stocks to buy today : ఈరోజు కూడా మార్కెట్​లకు లాభాలు? ఈ స్టాక్స్​తో మీకు ప్రాఫిట్స్​..!

    మార్చ్​ 25, 2026- ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 25, 2026 9:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1376 పాయింట్లు పెరిగి 74,068 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 400 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,912 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1168 పాయింట్లు పెరిగి 52,606 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 8,009.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,867.15 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 225 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.18 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.37శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.84 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ ఛార్జ్​లో అప్పర్​- లాంగ్​ లోయర్​ షాడోతో కూడిన చిన్న బుల్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. సాధారణంగా ఇది షార్ప్​ బౌన్స్​ బ్యాక్​కి సిగ్నల్​. కానీ దీనిని మార్కెట్​ కన్ఫర్మ్​ చేయాలి. 23,500- 23,600 లెవల్స్​ దగ్గర కీలక రెసిస్టెన్​స్​ ఉంది. అది దాటితే బాటమ్​ రివర్సల్​ పాటర్న్​ కన్ఫర్మ్​ అవ్వొచ్చు. 22,600- 22,500 లెవల్స్​ దగ్గర కీలక సపోర్ట్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    ముడి చమురు ధరలు ఈరోజు..

    చాలా రోజుల తర్వాత ముడి చమురు ధర బ్యారెల్​కు 100 డాలర్ల దిగువకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 5.82శాతం పతనమై బ్యారెల్​కి 98.4డాలర్లకు చేరింది.

    బంగారం, వెండి ధరలు ఈరోజు..

    అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్​లో బుధవారం బంగారం ధర సుమారు 4 శాతం పెరిగి ప్రతి ఔన్సు‌కు 4,600 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అటు వెండి ధర మరింత వేగంగా పెరిగి 7 శాతం వృద్ధితో 74.42 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    సెనైడర్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​- బై రూ. 895, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 861, టార్గెట్​ రూ. 955

    సీసీఎల్​ ప్రాడక్ట్స్​- బై రూ. 1080, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1029, టార్గెట్​ రూ. 1178

    స్టెరిలైట్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 180, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170, టార్గెట్​ రూ. 195

    గ్రాన్యూల్స్​ ఇండియా- బై రూ. 606, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 574, టార్గెట్​ రూ. 650

    అలివుస్​ లైఫ్​ సైన్సెస్​- బై రూ. 967, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 929, టార్గెట్​ రూ. 1038

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Stocks To Buy Today : ఈరోజు కూడా మార్కెట్​లకు లాభాలు? ఈ స్టాక్స్​తో మీకు ప్రాఫిట్స్​..!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes