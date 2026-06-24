నేటి ట్రేడింగ్లో హాట్ టాపిక్స్: టీసీఎస్, బెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా షేర్లపై కన్నేయండి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలతో సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగిశాయి. అయితే, గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ను బట్టి చూస్తే మంగళవారం మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో టీసీఎస్, బీఈఎల్, వొడాఫోన్ ఐడియా సహా పలు కీలక షేర్లు వార్తల్లో నిలిచాయి.
సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సానుకూల ధోరణిని కనబరిచాయి. అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో పురోగతి లభించడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. దీంతో మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగిశాయి. సోమవారం సెన్సెక్స్ 291.17 పాయింట్లు (0.38%) లాభపడి 77,094.07 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 89.80 పాయింట్లు (0.37%) పెరిగి 24,102.90 వద్ద స్థిరపడింది.
అయితే, మంగళవారం ట్రేడింగ్కు సంబంధించి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచీ కొంత అప్రమత్తతను సూచిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ తన మునుపటి క్లోజింగ్ కంటే దాదాపు 26 పాయింట్లు పెరిగి 24,149 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే నేడు మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
"అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలలో దౌత్యపరమైన పురోగతి ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్కు బలాన్ని ఇస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి మంచి పునాది ఏర్పడిందని అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లో ఆశావాదాన్ని పెంచాయి. ఇది మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి స్థాపనకు దోహదపడుతుందనే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తోంది" అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్. పేర్కొన్నారు.
ఈ సానుకూల వాతావరణం మధ్య, పలు కంపెనీల వ్యక్తిగత పరిణామాలు, వ్యాపార ఒప్పందాల కారణంగా నేడు కొన్ని షేర్లు ప్రత్యేకంగా వార్తల్లో నిలిచాయి. ఆ వివరాలు కింద ఉన్నాయి.
టీసీఎస్, వొడాఫోన్ ఐడియా
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ సేవల ఎగుమతి సంస్థ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) కీలక ప్రకటన చేసింది. జూన్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను పరిశీలించి, ఆమోదించడానికి కంపెనీ బోర్డు డైరెక్టర్ల సమావేశం జూలై 9న జరగనుంది. ఫలితాల అంచనాల నేపథ్యంలో ఈ షేరుపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించారు.
మరోవైపు, టెలికాం రంగ సంస్థ వొడాఫోన్ ఐడియా నిధుల సేకరణలో ముందడుగు వేసింది. ప్రమోటర్ గ్రూప్నకు చెందిన, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'సూర్యజ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్'కు ప్రిఫరెన్షియల్ ప్రాతిపదికన 430 కోట్ల వారెంట్లను కేటాయించడానికి కంపెనీ క్యాపిటల్ రైజింగ్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది.
ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (BEL)
ఈక్విటీ షేర్ల జారీ ద్వారా నిధుల సేకరణకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనను పరిశీలించేందుకు ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ బోర్డు జూన్ 27న సమావేశం కానుంది. నిధుల లభ్యత, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల దృష్ట్యా ఈ స్టాక్ వార్తల్లో నిలిచింది.
ప్రభుత్వ రంగ రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL) భారీ ఆర్డర్లను దక్కించుకుంది. మే 25, 2026 నాటి ప్రకటన తర్వాత కంపెనీకి కొత్తగా రూ.1,081 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ఈ కాంట్రాక్టులలో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్, రాడార్లు, సీబీఆర్ఎన్ (CBRN) ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్, సీకర్స్, ఏవియానిక్స్, అప్గ్రేడ్స్, విడిభాగాలు, మెయింటెనెన్స్ సర్వీసులు ఉన్నాయి.
జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హిందుస్థాన్ జింక్
సజ్జన్ జిందాల్ నేతృత్వంలోని జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ (QIP)ను ప్రారంభించడానికి ఆమోదం పొందింది. ఈ క్యూఐపీ జూన్ 22, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుందని కంపెనీ ఫైనాన్స్ కమిటీ సోమవారం వెల్లడించింది.
హిందుస్థాన్ జింక్ సంస్థ పర్యావరణ అనుకూల ఇంధన రంగంలో అడుగులు వేస్తోంది. తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఇతర స్వచ్ఛమైన ఇంధన ప్రత్యామ్నాయాల వినియోగాన్ని పరిశీలించేందుకు 'అడ్వాన్టెక్ అసోసియేట్స్ ఎల్ఎల్పీ', 'ఏరో ఈగిల్ ఆటోమొబైల్స్' సంస్థలతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది.
జీహెచ్వీ ఇన్ఫ్రా, ఇన్ఫో ఎడ్జ్
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగ కంపెనీ అయిన జీహెచ్వీ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, జీహెచ్వీ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి జీఎస్టీతో కలిపి దాదాపు రూ. 213 కోట్ల విలువైన వర్క్ ఆర్డర్ను దక్కించుకుంది. ఈ కాంట్రాక్టు కింద సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సిగ్నలింగ్ & టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగాలలో పనులను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
డిజిటల్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే ఇన్ఫో ఎడ్జ్ కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. కంపెనీకి చెందిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) స్టార్టప్ పోర్ట్ఫోలియో విలువ రూ.1,268 కోట్లకు చేరింది. 28 కంపెనీల్లో పెట్టిన మొత్తం రూ.614 కోట్ల పెట్టుబడులపై ఈ వృద్ధి లభించింది. ఇది 2.1 రెట్ల రాబడిని అందించడమే కాకుండా, స్థూల ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ (IRR) 31% గా నమోదు చేసింది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More