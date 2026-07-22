స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టాలకు చెక్: స్టాప్ లాస్, టార్గెట్ ప్రైస్ అంటే ఏమిటి?
షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో నష్టాల రిస్క్ను తగ్గించుకుంటూ, లాభాలను గరిష్టం చేసుకోవడమే ప్రతి ఇన్వెస్టర్ ప్రాథమిక లక్ష్యం. దీనికి అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనాలుగా ఉపయోగపడే 'స్టాప్ లాస్', 'టార్గెట్ ప్రైస్' వ్యూహాలపై కొటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందించిన సమగ్ర విశ్లేషణ.
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు రిస్క్ నిర్వహణ (Risk Management) చాలా కీలకం. సరైన ప్రణాళిక లేకుండా ట్రేడింగ్ చేస్తే కష్టపడి సంపాదించిన మూలధనం క్షణాల్లో కరిగిపోయే ప్రమాదముంది. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని, ఇన్వెస్ట్మెంట్ను కాపాడుకోవడానికి ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్లు ప్రధానంగా రెండు ఆయుధాలను వాడుతుంటారు. అవే 'స్టాప్ లాస్' (Stop-Loss), 'టార్గెట్ ప్రైస్' (Target Price).
ఈ రెండు సూత్రాలు మార్కెట్లో ఎలా పనిచేస్తాయి, ట్రేడింగ్ క్రమశిక్షణను ఎలా పెంచుతాయో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
అసలు ఏమిటీ 'స్టాప్ లాస్'?
షేర్ ట్రేడింగ్లో భారీ నష్టాలు రాకుండా నిరోధించడానికి ఉపయోగపడే ఒక ఆటోమేటిక్ ఆదేశమే 'స్టాప్ లాస్'. అంటే, మీరు కొనుగోలు చేసిన ఒక షేర్ ధర ఊహించని విధంగా పడిపోతుంటే, ఒక నిర్దిష్టమైన ధర వద్ద దానంతట అదే అమ్ముడుపోయేలా ఆర్డర్ సెట్ చేసుకోవడం.
లాభాల మాట అటుంచితే, ముందుగా నష్టాన్ని ఒక పరిమితి దాటకుండా నియంత్రించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
మీరు ఒక కంపెనీ షేరును ₹100కి కొనుగోలు చేసి, స్టాప్ లాస్ను ₹70 వద్ద సెట్ చేశారనుకుందాం. మార్కెట్లో సదరు షేరు ధర ₹70కి చేరగానే, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా దానిని విక్రయిస్తుంది. దీనివల్ల ధర ఇంకా కిందకు పడిపోయినా, మీ నష్టం ₹30కే పరిమితమవుతుంది.
స్టాప్ లాస్లో ప్రధాన రకాలు
ఫిక్స్డ్ స్టాప్-లాస్ (Fixed Stop-Loss): ఇది చాలా సులువైన పద్ధతి. షేరును కొనుగోలు చేసేటప్పుడే ఒక నిర్దిష్టమైన విక్రయ ధరను నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ ధర రాగానే ట్రేడ్ క్లోజ్ అవుతుంది.
ట్రెయిలింగ్ స్టాప్-లాస్ (Trailing Stop-Loss): ఇది మార్కెట్ ట్రెండ్కు అనుగుణంగా మారుతూ ఉంటుంది. షేరు ధర పెరుగుతున్న కొద్దీ, స్టాప్ లాస్ లిమిట్ కూడా పైకి మారుతుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు 10% వద్ద ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టారనుకుందాం. షేరు ధర ₹100 నుండి ₹110కి పెరిగితే, మీ స్టాప్ లాస్ లెవెల్ ₹70 నుండి ₹79కి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. ఇది ఇప్పటికే వచ్చిన లాభాలను కాపాడుతూనే, తీవ్ర నష్టాల నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది.
ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్కు చెక్
మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు "ధర మళ్లీ పెరుగుతుందేమో" అనే ఆశతో చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను అలాగే పట్టుకుని ఉండి తీవ్రంగా నష్టపోతుంటారు. స్టాప్ లాస్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ కావడం వల్ల భావోద్వేగాలకు (Emotions) తావుండదు. భయాందోళనలను పక్కనపెట్టి, క్రమశిక్షణతో కూడిన ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మూవింగ్ యావరేజ్లు (Moving Averages), సపోర్ట్ - రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్, లేదా నిర్ణీత శాతం (Percentage Method) ఆధారంగా సరైన స్టాప్ లాస్ ధరను లెక్కించవచ్చు.
'టార్గెట్ ప్రైస్' అంటే ఏమిటి?
నష్టాలను కట్టడి చేయడానికి స్టాప్ లాస్ ఎంత అవసరమో, వచ్చిన లాభాలను స్వీకరించడానికి (Profit Booking) 'టార్గెట్ ప్రైస్' అంతే ముఖ్యం.
టార్గెట్ ప్రైస్ అనేది ఒక షేరు నిర్దిష్ట కాలంలో ఏ ధరకు చేరుకుంటుందో అంచనా వేసి, ఆ ధర వద్ద విక్రయించి లాభాలు బుక్ చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకునే స్థాయి. కంపెనీ పనితీరు, మార్కెట్ పరిస్థితులను విశ్లేషించి ఈ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తారు.
టార్గెట్ ప్రైస్ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
ఫండమెంటల్ విశ్లేషణ: కంపెనీ ఆర్థిక బలం, త్రైమాసిక ఆదాయాలు, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలను పరిశీలించి షేరు అసలు విలువను (Intrinsic Value) లెక్కిస్తారు.
టెక్నికల్ విశ్లేషణ: చార్ట్ ప్యాటర్న్లు, ఇండికేటర్లను పరిశీలించి షేరు గరిష్టంగా ఏ స్థాయి వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉందో అంచనా వేస్తారు.
మార్కెట్ ట్రెండ్స్: మొత్తం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బుల్లిష్గా (లాభాల్లో) ఉంటే కాస్త ఎక్కువ టార్గెట్ ప్రైస్ను, బేరిష్గా ఉంటే జాగ్రత్తగా తక్కువ టార్గెట్ను ఖరారు చేస్తారు.
ఫిబొనాచీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ద్వారా రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను గుర్తించి, షేరు ధర ఎక్కడ రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందో అంచనా వేయవచ్చు. అలాగే, స్టాప్ లాస్ మాదిరిగానే టార్గెట్ ప్రైస్లో కూడా ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ లేదా ట్రెయిలింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి లాభాలను లాక్ చేయవచ్చు.
విజయవంతమైన ట్రేడింగ్కు సూత్రం
"స్టాప్ లాస్, టార్గెట్ ప్రైస్ అనేవి నాణేనికి ఉన్న రెండు ముఖాల లాంటివి. ఒకటి పెట్టుబడికి రక్షణ కల్పిస్తే, మరొకటి లాభాలను చేతికి అందిస్తుంది" అని కొటక్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.
మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల్లో ఉన్నా లేదా స్థిరంగా సాగుతున్నా... ఈ రెండు సాధనాలను సమర్థంగా ఉపయోగించే ఇన్వెస్టర్లు మాత్రమే దీర్ఘకాలంలో స్టాక్ మార్కెట్లో విజయవంతమైన రాబడులను సాధించగలరు.
వ్యాసకర్త:
- శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్,
కొటక్ సెక్యూరిటీస్
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