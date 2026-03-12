మెడికల్ దిగ్గజం 'స్ట్రైకర్' పై భారీ సైబర్ దాడి: 2 లక్షల సిస్టమ్స్ క్లోజ్.. షేర్లు పతనం
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రపంచానికి (సైబర్ వార్) పాకింది. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్య పరికరాల తయారీ సంస్థ స్ట్రైకర్ (Stryker) పై ఇరాన్ అనుబంధ హ్యాకర్ల బృందం భారీ దాడికి పాల్పడింది. దీనివల్ల కంపెనీ కార్యకలాపాలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి.
అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్య పరికరాల తయారీ సంస్థ స్ట్రైకర్ (Stryker) పై ఇరాన్ అనుబంధ హ్యాకర్ల బృందం భారీ దాడికి పాల్పడింది. దీనివల్ల కంపెనీ కార్యకలాపాలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి.
1. ఏం జరిగింది? ఉద్యోగుల కళ్లముందే డేటా మాయం
బుధవారం అర్ధరాత్రి (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) ఈ దాడి మొదలైంది. ఆఫీసుల్లో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులు చూస్తుండగానే వారి కంప్యూటర్లలోని డేటా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాయమైపోయింది..
- ఆందోళన: పరిస్థితిని గమనించిన ఉద్యోగులు డేటాను కాపాడుకోవడానికి మెషీన్ల వైర్లను పీకేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.
- భారీ నష్టం: కొన్ని ఆఫీసుల్లో దాదాపు 95% కంప్యూటర్లు పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోయాయి. దీంతో కంపెనీ తన ఉద్యోగులందరినీ ఇంటికి పంపేసింది.
2. నష్టం అంచనా: ఎంత డేటా పోయింది?
ఇరాన్కు చెందిన వార్తా సంస్థల సమాచారం ప్రకారం ఈ దాడి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది:
- ప్రభావితమైన సిస్టమ్స్ 2,00,000 (కంప్యూటర్లు, సర్వర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు)
- చోరీకి గురైన డేటా 50 టెరాబైట్లు (50 TB)
- కంపెనీ షేర్ల పతనం 5.3% (ఒక్క రోజులోనే)
3. ఎవరు చేశారు? ఎందుకు చేశారు?
ఈ దాడి వెనుక ఇరాన్కు చెందిన 'హందాలా' (Handala) అనే హ్యాకర్ల బృందం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. స్ట్రైకర్ కంపెనీ లాగిన్ పేజీల్లో ఈ బృందం లోగో ప్రత్యక్షమైంది.
- కారణం: అమెరికా జరిపిన బాంబు దాడుల్లో ఇరాన్లోని ఒక పాఠశాల ధ్వంసమై, 100 మందికి పైగా పిల్లలు చనిపోయారు. దానికి ప్రతీకారంగానే ఈ సైబర్ దాడి చేశామని హ్యాకర్లు ప్రకటించారు.
- హెచ్చరిక: ఇది సైబర్ యుద్ధంలో కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, ముందు ముందు మరిన్ని దాడులు ఉంటాయని వారు హెచ్చరించారు.
4. కంపెనీ ఏమంటోంది?
స్ట్రైకర్ సంస్థ ఈ దాడిని ధృవీకరించింది. అయితే, ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని, ఎలాంటి వైరస్ (Malware) లేదా డబ్బు కోసం వేధించే సాఫ్ట్వేర్ (Ransomware) లేదని కంపెనీ చెబుతోంది. తమ వెబ్సైట్ మళ్ళీ పనిచేస్తోందని, నష్టం ఎంత జరిగిందో అంచనా వేస్తున్నామని తెలిపింది.
స్ట్రైకర్ కంపెనీ గురించి:
ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మెడికల్ టెక్నాలజీ సంస్థల్లో ఒకటి. ఆపరేషన్లకు కావాల్సిన పరికరాలు, మోకాళ్ల చిప్పలు (Orthopedic implants) వంటివి తయారు చేస్తుంది. 2025లో ఈ కంపెనీ ఆదాయం సుమారు రూ. 2 లక్షల కోట్లు ($25 Billion). ఇందులో 56,000 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సైబర్ దాడి అంటే ఏమిటి?
కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించి, అందులోని డేటాను దొంగిలించడం లేదా నాశనం చేయడాన్ని సైబర్ దాడి అంటారు.
2. ఈ దాడి వల్ల రోగులకు ఏమైనా ఇబ్బందా?
స్ట్రైకర్ అనేది ఆసుపత్రులకు పరికరాలను సరఫరా చేసే సంస్థ. ఆ కంపెనీ సిస్టమ్స్ ఆగిపోవడం వల్ల కొత్త పరికరాల సరఫరాలో జాప్యం జరగవచ్చు, ఇది పరోక్షంగా వైద్య సేవలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
3. ఇరాన్ హ్యాకర్లు అమెరికా కంపెనీలనే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు?
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న యుద్ధం కారణంగా, అమెరికాను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయడానికి ఆ దేశంలోని కీలక కంపెనీలపై ఇరాన్ సైబర్ దాడులు చేస్తోంది.