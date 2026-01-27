Edit Profile
    కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై రాంకీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సీఈఓ సునీల్ నాయర్ ఆశాభావం

    కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 రాబోతున్న నేపథ్యంలో మౌలిక సదుపాయాల రంగం భారీ అంచనాలతో ఉంది. ఈ రంగానికి ప్రభుత్వం రూ. 12-13 లక్షల కోట్ల మూలధన వ్యయం కేటాయించే అవకాశం ఉందని రాంకీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ సునీల్ ఎస్. నాయర్ పేర్కొన్నారు. నీటి వనరులు, మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లపై దృష్టి సారించాలని ఆయన కోరారు.

    Published on: Jan 27, 2026 6:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ప్రయాణం అద్భుతమైన వేగంతో సాగుతోంది. గడిచిన 2025-26 బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం రూ. 11.21 లక్షల కోట్ల భారీ కేటాయింపులు చేయడమే కాకుండా, పట్టణాల అభివృద్ధి కోసం 'అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్' వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 బడ్జెట్ నుంచి పరిశ్రమ వర్గాలు ఏం ఆశిస్తున్నాయో రాంకీ ఇన్‌ఫ్రా సీఈఓ సునీల్ నాయర్ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.

    రాంకీ జెనెక్ట్స్ ప్రాజెక్టు
    గత బడ్జెట్ విజయాలు - రాంకీ ఇన్‌ఫ్రా అనుభవం

    గత బడ్జెట్ కేటాయింపుల వల్ల మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని సునీల్ నాయర్ తెలిపారు.

    • భారత్‌మాల హైవేల నిర్మాణం వేగవంతం కావడం.
    • 1,000 కంటే ఎక్కువ రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ.
    • మెట్రో రైలు విస్తరణ ద్వారా రవాణా ఖర్చులు తగ్గడం.
    • హైదరాబాద్‌లో రాంకీ ఇన్‌ఫ్రా చేపట్టిన రూ. 215 కోట్ల మురుగునీటి శుద్ధి (Sewage) కాంట్రాక్టులు ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    బడ్జెట్ 2026పై అంచనాలు: సునీల్ నాయర్ సూచనలు

    మౌలిక సదుపాయాల రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో కింది అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు:

    • పెరిగిన మూలధన వ్యయం (Capex): ఈసారి బడ్జెట్‌లో మౌలిక సదుపాయాల కోసం కేటాయింపులను రూ. 12-13 లక్షల కోట్లకు పెంచాలి.
    • నీటి మౌలిక సదుపాయాలు (Water Infrastructure): 'నమామి గంగే' పథకం కింద 7,000 MLD మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు పీపీపీ (PPP) పద్ధతిలో నిధులు సమకూర్చాలి.
    • సర్క్యులర్ రీయూజ్: పట్టణ ప్రాంతాల్లో శుద్ధి చేసిన నీటిని తిరిగి ఉపయోగించేలా కచ్చితమైన నిబంధనలు తీసుకురావాలి.
    • గ్రీన్ బాండ్లు & డిజిటల్ టెక్నాలజీ: మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్ల (STPs) కోసం గ్రీన్ బాండ్లు జారీ చేయాలి. ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో 'డిజిటల్ ట్విన్' (Digital Twins) వంటి అధునాతన సాంకేతికతను ప్రోత్సహించాలి.

    "ఈ చర్యలు దేశంలో సుస్థిర పట్టణీకరణకు తోడ్పడతాయి. తద్వారా 2047 నాటికి 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది’’ అని సునీల్ ఎస్. నాయర్ పేర్కొన్నారు.

    రాంకీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ గురించి..

    1994లో స్థాపించిన రాంకీ గ్రూప్‌లోని ఫ్లాగ్‌షిప్ కంపెనీ ఇది. హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ నీరు, వ్యర్థ నీటి శుద్ధి, రోడ్లు, వంతెనలు, పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో అగ్రగామిగా ఉంది. 2000 కంటే ఎక్కువ మంది నిపుణులైన ఉద్యోగులతో ఇండియాలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ ప్రాజెక్టులను నిర్వహిస్తోంది.

    సునీల్ నాయర్ గురించి క్లుప్తంగా..

    సునీల్ నాయర్ ఈపీసీ (EPC), ఇన్‌ఫ్రా, వాటర్ మరియు ఎనర్జీ రంగాల్లో దాదాపు 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న దార్శనికత కలిగిన నాయకుడు. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ఆయన, సీఎఫ్ఏ (CFA) సర్టిఫికేషన్ కూడా కలిగి ఉన్నారు. గతంలో అంతర్జాతీయ సంస్థలైన ఉటికో (Utico), ఎల్ అండ్ టీ (L&T) వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించి, ఇప్పుడు రాంకీ ఇన్‌ఫ్రాను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు.

