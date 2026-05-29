    భార్య వ్యతిరేకించినా విడాకులు మంజూరు చేసిన సుప్రీం కోర్టు.. కారణం ఇదే

    ఆర్మీ అధికారి, డెంటిస్ట్ దంపతుల మధ్య ఎనిమిదేళ్లుగా సాగుతున్న సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటానికి సుప్రీంకోర్టు స్వస్తి పలికింది. భర్తపై ఉన్న వివాహేతర సంబంధం  ఆరోపణలను నిరూపించాకే విడాకులు ఇస్తానని భార్య పట్టుబట్టినప్పటికీ, తిరిగి అతుక్కోలేని ఈ బంధాన్ని కొనసాగించడం వృథా అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

    Published on: May 29, 2026 8:08 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వివాహ బంధం పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమై, ఇక కలిసి ఉండటం అసాధ్యమని తేలినప్పుడు, దానిని కేవలం కాగితాలకే పరిమితం చేయడం వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం ఉండదని సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భర్తపై ఉన్న ఆరోపణలను కోర్టులో నిరూపించే వరకు విడాకులు ఇవ్వకూడదని భార్య కోరినప్పటికీ, ధర్మాసనం తన అసాధారణ అధికారాలను (Article 142) ఉపయోగించి ఆ పెళ్లిని రద్దు చేసింది.

    ఎనిమిదేళ్ల వియోగం.. అంతులేని కేసులు

    ఈ వివాదం ఒక ఆర్మీ అధికారి, వృత్తిరీత్యా డెంటిస్ట్ అయిన మహిళకు సంబంధించినది. 2017 ఏప్రిల్‌లో వీరిద్దరికీ వివాహం జరగ్గా, పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే మనస్పర్థలు రావడంతో విడిపోయారు. గడిచిన ఎనిమిదేళ్లుగా వీరు వేర్వేరుగానే ఉంటున్నారు. వీరి మధ్య పలు సివిల్, క్రిమినల్ కేసులు నడుస్తున్నాయి. రాజీ కోసం గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలేవీ ఫలించకపోవడంతో, విడాకులు మంజూరు చేయాలని భర్త సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

    భార్య పట్టుదల.. కోర్టు స్పందన

    హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం తన భర్తకు వివాహేతర సంబంధం ఉందనే ఆరోపణలను కోర్టులో నిరూపించిన తర్వాతే విడాకులు తీసుకోవాలని తాను భావిస్తున్నట్లు భార్య తన వాదన వినిపించారు. భర్త తన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి విడాకులను అస్త్రంగా వాడుకోకూడదని ఆమె వాదించారు.

    అయితే, జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వాదనతో ఏకీభవించలేదు. "కేవలం కాగితాల మీద మిగిలిన బంధాన్ని కొనసాగించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఇది కేవలం పగను, కోర్టు కేసులను పెంచుతుంది తప్ప ఇద్దరి జీవితాల్లో శాంతిని నింపదు" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

    అసాధారణ అధికారం.. ఆర్టికల్ 142

    రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్న ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించి ఈ జంటకు విడాకులు మంజూరు చేశారు. పరస్పర అంగీకారం లేకపోయినప్పటికీ, ఆ బంధం 'తిరిగి బాగుపడలేని స్థితికి' (Irretrievable breakdown) చేరుకుందని న్యాయమూర్తులు అభిప్రాయపడ్డారు. వివాహ బంధం ఎప్పుడో తెగిపోయిందని, ఇక చట్టబద్ధంగా విడదీయడమే సరైన మార్గమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

    భరణం భారీగా పెంపు

    గతంలో వీరి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం రూ. 32 లక్షల భరణానికి (Alimony) ఇద్దరూ అంగీకరించారు. అప్పట్లో భర్త రూ. 20 లక్షలు చెల్లించినా, ఆ తర్వాత ఒప్పందం విచ్ఛిన్నం కావడంతో భార్య ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి ఇచ్చేశారు. అయితే, ఇప్పుడు విడాకులు మంజూరు చేసే క్రమంలో కోర్టు భరణం మొత్తాన్ని రూ. 32 లక్షల నుండి రూ. 50 లక్షలకు పెంచింది. ప్రస్తుతం వారి ఆర్థిక పరిస్థితి, జీవనశైలిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.

    దీంతో పాటు నోయిడా కోర్టుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న గృహ హింస, భరణం, కోర్టు ధిక్కరణ కేసులన్నింటినీ సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఆర్టికల్ 142 అంటే ఏమిటి?

    ఇది సుప్రీంకోర్టుకు రాజ్యాంగం కల్పించిన అసాధారణ అధికారం. ఏదైనా కేసులో పూర్తిస్థాయి న్యాయం (Complete Justice) చేయడానికి సాధారణ చట్టాలకు అతీతంగా సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేయవచ్చు.

    2. భార్య అంగీకారం లేకపోయినా విడాకులు ఇవ్వొచ్చా?

    సాధారణంగా హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం ఇద్దరి అంగీకారం అవసరం. కానీ, బంధం పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమై, ఇక కలిసి బతికే అవకాశం లేదని (Irretrievable breakdown) భావిస్తే సుప్రీంకోర్టు తన ప్రత్యేక అధికారాలతో విడాకులు మంజూరు చేయవచ్చు.

    3. ఈ కేసులో భరణం ఎంత ఖరారు చేశారు?

    మొదట రూ. 32 లక్షల ఒప్పందం కుదిరినా, తుది తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు దానిని రూ. 50 లక్షలకు పెంచి, భార్యకు చెల్లించాలని భర్తను ఆదేశించింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

