సుప్రీంకోర్టు జడ్జీల సంఖ్య 37కి పెంపు: కేసుల భారం తగ్గించేలా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
సుప్రీంకోర్టులో పేరుకుపోయిన వేల సంఖ్యలోని కేసుల పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను 33 నుంచి 37కి పెంచుతూ కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు 'సుప్రీంకోర్టు (న్యాయమూర్తుల సంఖ్య) సవరణ బిల్లు, 2026'ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో పేరుకుపోయిన కేసుల పరిష్కారం దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 92 వేల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్న నేపథ్యంలో, న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచాలన్న ప్రతిపాదనకు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన మంగళవారం జరిగిన సమావేశంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను (ప్రధాన న్యాయమూర్తిని మినహాయించి) ప్రస్తుతమున్న 33 నుంచి 37కి పెంచాలని నిర్ణయించారు.
పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారమే లక్ష్యం
ప్రస్తుత భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్య కాంత్ విజ్ఞప్తి మేరకు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజ్యాంగపరమైన కీలక అంశాలను విచారించేందుకు ప్రత్యేక 'కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ల' ఏర్పాటుకు అదనపు న్యాయమూర్తుల అవసరం ఉందని ఆయన ఫిబ్రవరిలోనే కేంద్రానికి లేఖ రాశారు.
"సామాన్యుడికి సకాలంలో న్యాయం అందాలంటే న్యాయస్థానాల సామర్థ్యం పెరగాలి. ముఖ్యంగా రాజ్యాంగ ధర్మాసనాలను నిరంతరం నిర్వహించేందుకు అదనపు బలగం అవసరం" అని సీజేఐ తన ప్రతిపాదనలో పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు జడ్జీల ధర్మాసనాలు ఎక్కువ కేసులు విచారిస్తున్నప్పటికీ, గంభీరమైన చట్టపరమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది జడ్జీలతో కూడిన బెంచ్లను ఏర్పాటు చేయడం కష్టమవుతోంది. తాజా పెంపుతో ఈ సమస్యకు తెరపడనుంది.
1950 నుంచి ఇప్పటివరకు.. ఎలా పెరిగాయి?
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 124(1) ప్రకారం, సుప్రీంకోర్టులో ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు ఉండాలనేది నిర్ణయించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంటుంది. గత ఏడు దశాబ్దాలుగా కేసుల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు.
- 1950: ప్రారంభంలో కేవలం ఎనిమిది మంది న్యాయమూర్తులు (ఒకరు CJI, ఏడుగురు ఇతర జడ్జీలు) ఉండేవారు.
- 1956 - 2008: దశలవారీగా ఈ సంఖ్య 10, 13, 17, 25, 30కి పెరిగింది.
- 2019: చివరిసారిగా సంఖ్యను 30 నుంచి 33కి పెంచారు.
- 2026: ఇప్పుడు తాజాగా 37కి పెంచాలని నిర్ణయించారు.
ఈ ఆరేళ్ల కాలంలో కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరగడం, సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం అందడంలో జాప్యం జరుగుతుండటంతో ఈ నిర్ణయం అనివార్యమైంది.
నియామకాల్లో వేగం.. రిటైర్మెంట్ల హడావుడి
సుప్రీం కోర్టు సంఖ్యాబలం పెరగడంతో పాటు రానున్న కాలంలో జడ్జీల నియామకం ప్రక్రియ ఊపందుకోనుంది. ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో 33 మంది న్యాయమూర్తులు ఉండాల్సి ఉండగా, కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి. తాజా పెంపుతో మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య పదికి చేరనుంది.
జస్టిస్ సూర్య కాంత్ నేతృత్వంలోని కొలీజియం ఈ పది కొత్త నియామకాలను చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది జస్టిస్ పంకజ్ మిట్టల్ (జూన్ 6), జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి (జూన్ 28), జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్ (ఆగస్టు 28), జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ (నవంబర్ 29) వంటి ప్రముఖ న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సీజేఐ సూర్య కాంత్ కూడా పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో, ఆయన హయాంలోనే సుప్రీంకోర్టు స్వరూపం గణనీయంగా మారనుంది.
కేసుల పరిష్కారంలో జాప్యం వల్ల ఎంతో మంది కక్షిదారులు ఏళ్ల తరబడి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల ధర్మాసనాల సంఖ్య పెరుగుతుంది, ఫలితంగా వేగవంతమైన తీర్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది అంతిమంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది?
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 124(1) ప్రకారం, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను నిర్ణయించే లేదా సవరించే అధికారం కేవలం భారత పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంటుంది.
2. ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో ఎన్ని కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి?
తాజా లెక్కల ప్రకారం సుమారు 92,000 పైచిలుకు కేసులు భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
3. న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచడం వల్ల సామాన్యుడికి కలిగే లాభం ఏమిటి?
న్యాయమూర్తులు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ ధర్మాసనాలు (Benches) ఏర్పాటు చేయవచ్చు. దీనివల్ల కేసుల విచారణ వేగవంతమై, ఏళ్ల తరబడి సాగే జాప్యం తగ్గుతుంది.
4. రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (Constitution Bench) అంటే ఏమిటి?
కనీసం ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది న్యాయమూర్తులతో కూడిన ధర్మాసనాన్ని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అంటారు. రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు లేదా తీవ్రమైన చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నప్పుడు దీనిని ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More