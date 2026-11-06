దగ్గు మందు రాస్తే కమీషన్.. 26 మంది చిన్నారుల మృతి కేసులో వైద్యుడికి బెయిల్ నిరాకరించిన సుప్రీం కోర్టు
మధ్యప్రదేశ్ ఛింద్వారాలో విషపూరిత 'కోల్డ్రిఫ్' సిరప్ తాగి 26 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన కేసులో నిందితుడైన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనికి బెయిల్ ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. చార్జిషీట్ నమోదైనందున ఏడాది తర్వాతే బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
విషపూరిత 'కోల్డ్రిఫ్' (Coldrif) దగ్గు మందు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చి 26 మంది చిన్నారుల దారుణ మరణానికి కారణమయ్యాడనే తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మధ్యప్రదేశ్ వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనికి అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో చుక్కెదురైంది. ఈ తీవ్రమైన కేసులో అతనికి బెయిల్ మంజూరు చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
చాలా సీరియస్ కేసు.. బెయిల్ ఇచ్చేది లేదు
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించింది. నిందితుడిపై ఇటీవల మాత్రమే ఛార్జీలు మోపారని, ఈ దశలో విచారణ నుంచి ఊరట ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
"ఇది బెయిల్ ఇచ్చే కేసు ఎంతమాత్రం కాదు. నిందితుడు కొంతకాలం వేచి చూడాల్సిందే. 26 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అర్హత కలిగిన ఒక వైద్యుడై ఉండి ఇలా వ్యవహరించడం మరింత తీవ్రమైన నేరం" అని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. నిందితుడు తనపై ఉన్న ఆరోపణలను తప్పుగా నిరూపించుకోలేకపోతే యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడే అవకాశముందని హెచ్చరించింది. కనీసం ఏడాది గడిచిన తర్వాతే మళ్లీ బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది.
సిరప్లో పారిశ్రామిక విషరసాయనం
మధ్యప్రదేశ్ ఛింద్వారా జిల్లా పరాసియా సివిల్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనిని 2025 అక్టోబర్ 5న పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 2025 సెప్టెంబర్ 4న మొదటి చిన్నారి మరణం నమోదైనప్పటికీ, అతను నిర్లక్ష్యంగా ఆ మందును రోగులకు రాయడం కొనసాగించాడని కేసు నమోదైంది. ఇతనిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 105 తో పాటు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940 కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
ల్యాబోరేటరీ నివేదికల ప్రకారం.. కోల్డ్రిఫ్ సిరప్లో 'డైఎథిలీన్ గ్లైకాల్' (DEG) అనే పారిశ్రామిక విష రసాయనం అనుమతించిన పరిమితి (0.1%) కంటే ఏకంగా 46.28 శాతం వాల్యూమ్ మేర ఉన్నట్లు తేలింది. సాధారణంగా బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్, యాంటీఫ్రీజ్లలో వాడే ఈ రసాయనం వల్ల 2 నుంచి 4 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లల మూత్రపిండాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిని నాగ్పూర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు.
కమిషన్ల కక్కుర్తి.. విక్రయాల దందా
ఈ దారుణం వెనుక అక్రమ సంపాదన కోణం కూడా ఉందని ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. డాక్టర్ సోని తన క్లినిక్ పక్కనే ఉండే 'అప్నా మెడికల్ స్టోర్' ద్వారా ఈ సిరప్ను విక్రయించేవాడు. ఆయన భార్య జ్యోతి సోని ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే ఆ మందులను అమ్మేది. ప్రతి బాటిల్పై సోనికి 10 శాతం కమిషన్ దక్కగా, మెడికల్ షాప్కు రూ. 23 లాభం వచ్చినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
నాలుగేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఇటువంటి కాంబినేషన్ దగ్గు మందులు రాయకూడదని 2023 డిసెంబర్ 18న సీడీఎస్సీవో (CDSCO) జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కూడా సోని ఉల్లంఘించాడు. గతంలో 1998లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఇటువంటి విషపూరిత సిరప్ విపత్తు గురించి నాగ్పూర్ సీనియర్ పీడియాట్రీషియన్ హెచ్చరించినప్పటికీ అతను పట్టించుకోలేదని నివేదిక పేర్కొంది.
కింది కోర్టుల్లోనూ నిరాశే
తాను కేవలం మందు మాత్రమే రాశానని, తయారీదారు అయిన 'శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్' తప్పు మాత్రమే ఇందులో ఉందని డాక్టర్ సోని తరఫు న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ దవే వాదించారు. 2005 నాటి 'జాకబ్ మాథ్యూ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్' తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ రక్షణ పొందడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కోర్టు అంగీకరించలేదు. ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు జూన్ 30, 2026న ఇతని రెండో బెయిల్ దరఖాస్తును తోసిపుచ్చగా, తాజాగా సుప్రీంకోర్టు కూడా బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More