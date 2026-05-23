తల్లిదండ్రులు ఐఏఎస్ అధికారులైతే పిల్లలకు రిజర్వేషన్లు ఎందుకు? - సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
రిజర్వేషన్ల ఫలాలు పొంది సామాజికంగా, ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్న కుటుంబాలకు మళ్ళీ కోటా ప్రయోజనాలు అవసరమా? అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. కర్ణాటకకు చెందిన ఓ ఉద్యోగ నియామక వివాదంపై విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్త చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
రిజర్వేషన్లు అనేవి ఒక తరాన్ని సామాజికంగా పైకి తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించినవే తప్ప, తరతరాలుగా కొనసాగించాలా? అనే కీలక అంశంపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం విశ్లేషణాత్మక చర్చకు తెరలేపింది. సామాజికంగా గుర్తింపు పొంది, ఆర్థికంగా స్థిరపడిన తల్లిదండ్రుల పిల్లలకు కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించడం వల్ల అసలైన పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న అభిప్రాయాన్ని న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్లతో కూడిన ధర్మాసనం వ్యక్తం చేసింది.
"తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఐఏఎస్ అధికారులైనప్పుడు, వారి పిల్లలకు మళ్ళీ రిజర్వేషన్లు ఎందుకు కావాలి? చదువు, ఆర్థిక బలం ఉన్నప్పుడు సహజంగానే సామాజిక హోదా లభిస్తుంది. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ కోటా కోరుకుంటే.. మనం ఈ రిజర్వేషన్ల వ్యవస్థ నుంచి ఎప్పటికీ బయటపడలేము" అని జస్టిస్ నాగరత్న స్పష్టమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కర్ణాటక కేసే అసలు కారణం
కర్ణాటకకు చెందిన ఓ అభ్యర్థి కురుబ సామాజిక వర్గం (Category II-A) కింద అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (ఎలక్ట్రికల్) పోస్టుకు ఎంపికయ్యారు. అయితే, సదరు అభ్యర్థి కుటుంబం 'క్రీమీలేయర్' పరిధిలోకి వస్తుందని పేర్కొంటూ అధికారులు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని నిరాకరించారు. ఆ అభ్యర్థి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులని, వారి వార్షిక ఆదాయం సుమారు ₹19.48 లక్షలుగా ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను విచారించిన ధర్మాసనం, రిజర్వేషన్ల పరమార్థంపై లోతైన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
క్రీమీలేయర్ పరిమితిపై వాదనలు
పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది శశాంక్ రత్నూ వాదిస్తూ.. కేవలం జీతం ఆధారంగానే క్రీమీలేయర్ హోదాను నిర్ణయించకూడదని కోరారు. తల్లిదండ్రుల హోదా (గ్రూప్-ఎ లేదా గ్రూప్-బి) ఆధారంగానే దీనిని నిర్ణయించాలని, లేదంటే ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా పెరిగే జీతాల వల్ల డ్రైవర్లు, క్లర్కుల పిల్లలు కూడా రిజర్వేషన్లకు దూరం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, సామాజిక వెనుకబాటుతనం అనేది ఆర్థిక ఉన్నతితో ముడిపడి ఉంటుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
సమాజంలో మారుతున్న సమీకరణాలు
భారతదేశంలో రిజర్వేషన్ల ప్రయోజనాలు కేవలం కొంతమందికే పరిమితమవుతున్నాయనే వాదన దశాబ్దాలుగా ఉంది. ఇటీవలే 2024 ఆగస్టులో సుప్రీంకోర్టు ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల బెంచ్ కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీలలో 'క్రీమీలేయర్'ను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. తాజాగా ఓబీసీ కోటాలో కూడా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారిని పక్కన పెట్టాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆలోచన, రాబోయే రోజుల్లో రిజర్వేషన్ల నిబంధనల్లో పెను మార్పులకు సంకేతంగా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రిజర్వేషన్లలో 'క్రీమీలేయర్' అంటే ఏమిటి?
వెనుకబడిన తరగతుల్లో (OBC) ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎదిగిన వ్యక్తులను 'క్రీమీలేయర్'గా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం ఏటా ₹8 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు ఈ పరిధిలోకి వస్తారు. వీరికి రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాలు వర్తించవు.
2. సుప్రీం కోర్టు తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యల ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
సామాజికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న కుటుంబాల పిల్లలు (ఉదాహరణకు ఐఏఎస్ అధికారుల పిల్లలు) రిజర్వేషన్లు పొందడం వల్ల, నిజమైన వెనుకబడిన వర్గాలకు నష్టం జరుగుతోందని కోర్టు భావిస్తోంది.
3. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నష్టం జరుగుతుందా?
పిటిషనర్ వాదన ప్రకారం, కేవలం వార్షిక ఆదాయం ప్రాతిపదికన క్రీమీలేయర్ నిర్ణయిస్తే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగుల పిల్లలు కూడా నష్టపోవచ్చు. అందుకే హోదా ఆధారంగా నిర్ణయించాలని కోరుతున్నారు. కోర్టు దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది.
4. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కూడా క్రీమీలేయర్ నిబంధన ఉందా?
ప్రస్తుతానికి క్రీమీలేయర్ నిబంధన కేవలం ఓబీసీలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అయితే, ఎస్సీ, ఎస్టీల్లో కూడా దీనిని అమలు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో సూచించినప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.