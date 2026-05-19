    పబ్లిక్ ప్లేసుల నుంచి వీధి కుక్కలను తరలించాల్సిందే: సుప్రీం కోర్టు తీర్పు

    వీధి కుక్కల దాడులపై సుప్రీంకోర్టు అత్యంత కీలకమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విద్యాసంస్థలు, ఆస్పత్రులు, రైల్వే స్టేషన్ల వంటి రద్దీ ప్రదేశాల నుంచి కుక్కలను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించింది. నిబంధనలు పాటించని అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.

    Published on: May 19, 2026 11:59 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశంలో వీధి కుక్కల దాడులు నిత్యకృత్యం అవుతున్నాయి. అభం శుభం తెలియని పసిపిల్లలు ఈ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతుండటం మనల్ని తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది. ఈ దారుణ పరిస్థితులపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ఒక సంచలన తీర్పునిచ్చింది. గత ఏడాది నవంబర్‌లో ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను సడలించేందుకు నిరాకరించడమే కాకుండా, వాటిని యుద్ధ ప్రాతిపదికన అమలు చేయాలని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది.

    రద్దీగా ఉండే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ నుంచి వీధి కుక్కలను తరలించాలని సుప్రీం కోర్టు తీర్పు (HT_PRINT)

    ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఏరియాల నుంచి కుక్కల బహిష్కరణ

    పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌లు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ డిపోల వంటి అత్యంత రద్దీ ఉండే ప్రదేశాల్లో వీధి కుక్కలు ఉండకూడదని ధర్మాసనం ఖరాఖండిగా చెప్పింది. సాధారణంగా కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ (ABC - Animal Birth Control) ఆపరేషన్ చేశాక, వాటిని ఎక్కడ పట్టారో మళ్లీ అదే చోట వదిలిపెడతారు. కానీ, ఇకపై ఈ కీలక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థల ఆవరణల నుంచి తీసుకెళ్లిన కుక్కలను మళ్లీ అక్కడ వదలకూడదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. ప్రజల భద్రతే అన్నిటికంటే ముఖ్యమని జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్.వి. అంజారియాలతో కూడిన బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది.

    పిచ్చి కుక్కలకు కారుణ్య మరణం

    ఈ తీర్పులో మరో కీలకమైన అంశం 'కారుణ్య మరణం'. ప్రాణహాని కలిగించే పిచ్చి కుక్కలు (Rabid dogs) లేదా అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారి మనుషులపై దాడులు చేస్తున్న కుక్కలను చట్టబద్ధమైన పద్ధతుల్లో 'కారుణ్య మరణం' (Euthanasia) ప్రసాదించేందుకు అధికారులకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతినిచ్చింది. "ప్రజలు కుక్క కాటుకు గురవుతుంటే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోకూడదు. పౌరులకు గౌరవంగా, ఎలాంటి భయం లేకుండా జీవించే హక్కు ఉంది" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

    ఆందోళనకరంగా గణాంకాలు.. రాష్ట్రాలకు వార్నింగ్

    తమిళనాడులో కేవలం నాలుగు నెలల్లో రెండు లక్షల కుక్క కాటు కేసులు నమోదు కావడం, రాజస్థాన్‌లోని శ్రీ గంగానగర్‌లో నెల రోజుల్లోనే వెయ్యికి పైగా కేసులు రావడంపై కోర్టు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. చిన్నారుల ముఖాలు కుక్కల దాడుల్లో చిధ్రమవుతుంటే పాలన యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండటం సరికాదని చురకలు అంటించింది.

    ఒకవేళ ఈ ఆదేశాలను పాటించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని కోర్టు హెచ్చరించింది. ఆదేశాలు ధిక్కరిస్తే కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు చేపడతారు. బాధ్యులైన అధికారుల నుంచి నష్టపరిహారం వసూలు చేస్తారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపై క్రమశిక్షణా చర్యలు ఉంటాయి. ప్రతి జిల్లాలో ఏబీసీ సెంటర్ తప్పనిసరి.

    కుక్కల జనాభాను అదుపు చేసే యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ABC) నిబంధనలను రాష్ట్రాలు సరిగ్గా అమలు చేయడం లేదని కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేవలం నామమాత్రపు చర్యలతో కుదరదని, ప్రతి జిల్లాలో కనీసం ఒక పూర్తిస్థాయి ఏబీసీ సెంటర్ ఉండాలని ఆదేశించింది. అక్కడ అవసరమైన శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది, వ్యాక్సినేషన్ సౌకర్యాలు ఉండాలి. అలాగే అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో యాంటీ రేబిస్ మందులు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని స్పష్టం చేసింది.

    మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే.. హైదరాబాద్‌లోని అంబర్‌పేట్‌లో చిన్నారి ప్రదీప్‌పై కుక్కలు దాడి చేసి చంపిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత కూడా ఏపీ, తెలంగాణలో దాడులు ఆగలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పు మున్సిపల్ అధికారులను పరుగులు పెట్టించనుంది. పౌరుల భద్రత కోసం తీసుకునే చర్యల్లో అధికారులకు రక్షణ ఉంటుందని, వారిపై అనవసరంగా కేసులు పెట్టకూడదని కూడా కోర్టు పేర్కొంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. స్కూళ్లు, ఆస్పత్రుల్లో కుక్కలు ఉంటే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి?

    స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులకు లేదా యానిమల్ కంట్రోల్ విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం వీటిని వెంటనే అక్కడి నుంచి తరలించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే.

    2. కుక్కలకు ఆపరేషన్ చేశాక మళ్లీ అక్కడే వదులుతారా?

    సాధారణ నివాస ప్రాంతాల్లో ఇది జరుగుతుంది. కానీ స్కూళ్లు, ఆస్పత్రులు, రైల్వే స్టేషన్ల వంటి ప్రదేశాల నుంచి తీసుకెళ్లిన కుక్కలను మళ్లీ అక్కడ వదలకూడదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా నిషేధించింది.

    3. పిచ్చి కుక్కలను చంపడం చట్టవిరుద్ధమా?

    సాధారణంగా జంతు హింస నిషేధం. కానీ మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారిన, వ్యాధులతో ఉన్న (Rabid) కుక్కల విషయంలో 'కారుణ్య మరణం' అమలు చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు అధికారులకు ప్రత్యేక అనుమతినిచ్చింది.

    4. ఈ ఆదేశాలు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి?

    ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయి. నవంబర్ 2026 నాటికి అన్ని రాష్ట్రాలు తమ ప్రగతి నివేదికను సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/పబ్లిక్ ప్లేసుల నుంచి వీధి కుక్కలను తరలించాల్సిందే: సుప్రీం కోర్టు తీర్పు
