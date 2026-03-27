ఘోరమైన ఘటన.. బాలుడి కనుగుడ్డు పీకేసిన వీధి కుక్కలు
తెలంగాణలో వీధి కుక్కల దాడులు భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ బాలుడి కనుగుడ్డును వీధికుక్కలు పీకేశాయి.
భువనగిరిలో ఘోరమైన ఘటన జరిగింది. వీధి కుక్కలు మరోసారి బీభత్సం సృష్టించాయి. వేర్వేరు ఘటనల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భువనగిరిలోని తారకరామ్నగర్లో ప్రియాన్ష్ అనే నాలుగేళ్ల బాలుడు ఇంటి బయట ఆడుకుంటుండగా వీధి కుక్కలు అతడిపై దాడిచేశాయి.
భువనగిరిలో తారకరామ్నగర్కు చెందిన సందెల రాహుల్కుమార్, శ్రావణి దంపతుల కుమారుడు ప్రియాన్ష్ ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్నాడు. రెండు కుక్కలు అతడి మీద దాడి చేశాయి. ఒక కుక్క ముఖంపై తీవ్రంగా కరిచి బాలుడి కనుగుడ్డును పీకేసింది. బాలుడు కేకలు వేయగా.. కుటుంబ సభ్యులు, కాలనీవాసులు బయటకు వచ్చి చూశారు. అప్పటికే బాలుడి కనుగుడ్డు నేలపై పడింది. దీంతో స్థానికంగా భయాందోళన నెలకొన్నది. వెంటనే కుక్కను తరిమికొట్టి బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మెరుగైవ వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లారు.
మరోవైపు ఆర్బీ నగర్లో జరిగిన ఇలాంటి మరో ఘటనలో అగర్వాల్, తన్విష్ అనే ఆరేళ్ల ఇద్దరు పిల్లలు నడుస్తుండగా వారిని వెంబడించి, వారి కాళ్లపై కుక్కలు కరిచాయి. పిల్లలను మొదట స్థానిక ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తరలించారు.
పెరుగుతున్న వీధి కుక్కల బెడదపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, తక్షణ నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని పురపాలక అధికారులను కోరారు.
1,000 వీధి కుక్కల హత్యపై ఫిర్యాదు
నిజామాబాద్లో గత ఏడు నెలలుగా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సుమారు 1,000 వీధి కుక్కలను చంపారని ఆరోపిస్తూ, పీపుల్ ఫర్ ది ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ (PETA) నిజామాబాద్ నార్త్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఆ సంస్థ వీడియోలతో సహా అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యాలను సమర్పించగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫిర్యాదులో 10 సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని, దర్యాప్తు తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని నిజామాబాద్ నార్త్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు.
కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన పీటా ప్రతినిధి గౌతమ్ మాట్లాడుతూ... గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పట్టణంలో తిరుగుతూ కుక్కలను చంపుతున్నారని ఆరోపించారు. ఆగస్టులో ఒక పెంపుడు కుక్కను కూడా చంపారని తెలిపారు. తగినన్ని ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాతే ఫిర్యాదు నమోదు చేశామని పేర్కొన్నారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.