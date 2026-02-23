సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేరు బేజార్: 52 వారాల కనిష్టానికి పతనం.. ఇప్పుడు కొనవచ్చా?
మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ, విండ్ ఎనర్జీ దిగ్గజం సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేరు సోమవారం 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి ₹43.85కి పడిపోయింది. గత ఏడాది మే నెలలో ఉన్న గరిష్ట స్థాయి ₹74.30 నుండి ఇది దాదాపు 41% పతనమైంది. అయితే, కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ బలంగా ఉండటంతో బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఒకప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించిన మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ప్రస్తుతం గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ వంటి బెంచ్మార్క్ సూచీలు లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఈ షేరు మాత్రం అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనై సోమవారం (ఫిబ్రవరి 23, 2026) నాడు ఏడాది కనిష్టానికి చేరింది. సోమవారం రూ. 43.85 వద్ద ట్రేడైంది. 2025 మే నెలలో గరిష్టంగా రూ. 74.30 వద్ద ట్రేడైంది. గడిచిన 3 నెలల కాలంలో 20 శాతం నష్టపోయింది. అయితే గడిచిన 5 ఏళ్లలో ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు 816 శాతం లాభాలు ఇచ్చింది.
కంపెనీ ఫలితాలు బాగున్నా షేరు ఎందుకు పడుతోంది?
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఆర్థిక ఫలితాలు ఆశాజనకంగానే ఉన్నాయి. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో (Q3) కంపెనీ పనితీరు ఇలా ఉంది.
నికర లాభం: ₹445 కోట్లు (గతేడాది కంటే 15% వృద్ధి).
ఆదాయం: ₹4,228 కోట్లు (గతేడాది ₹2,969 కోట్లు).
ఆర్డర్ బుక్: 6.4 GW (గత 30 ఏళ్లలో ఇదే అత్యధికం).
నిర్వహణ మార్జిన్లు: 17.5% కి పెరిగాయి.
ఇన్ని సానుకూల అంశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎగ్జిక్యూషన్ సవాళ్లు (ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయడం) ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి. ఆర్డర్లు వస్తున్నా, వాటిని కమిషన్ చేయడంలో జాప్యం జరుగుతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? కొనవచ్చా?
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ షేరుపై ఇప్పటికీ సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ, తమ లక్ష్య ధరలను (Target Prices) తగ్గించాయి.
JM ఫైనాన్షియల్: ఈ స్టాక్కు 'Buy' రేటింగ్ ఇచ్చింది. లక్ష్య ధరను ₹64గా నిర్ణయించింది. అయితే, డెలివరీ అంచనాలను స్వల్పంగా తగ్గించింది.
నువామా (Nuvama): ఇది కూడా 'Buy' కాల్ ఇచ్చింది, కానీ టార్గెట్ ధరను ₹60 నుండి ₹55కి తగ్గించింది. విండ్ ఎనర్జీ రంగంలో సుజ్లాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, అయితే పోటీ పెరుగుతోందని హెచ్చరించింది.
(Disclaimer: సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ప్రస్తుతం ఒక 'కరెక్షన్' దశలో ఉంది. కంపెనీ అప్పులు తగ్గించుకుని, ఆర్డర్లను వేగంగా పూర్తి చేయగలిగితే మళ్ళీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న అనిశ్చితి దృష్ట్యా, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.)