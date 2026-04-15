సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్ల దూకుడు: 5 రోజుల్లో 19 శాతం జంప్
Suzlon energy share price: రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల హాట్ ఫేవరెట్ 'సుజ్లాన్ ఎనర్జీ' షేర్లు దలాల్ స్ట్రీట్లో మళ్లీ సత్తా చాటుతున్నాయి. వరుసగా ఐదు సెషన్ల నుంచి లాభాల్లో పయనిస్తూ, కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ఇన్వెస్టర్లకు 19 శాతం లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి.
Suzlon energy share price: బుధవారం (ఏప్రిల్ 15) జరిగిన ట్రేడింగ్లో సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లు ఏకంగా 7.6 శాతం పెరిగి రూ. 49.34 వద్ద ముగిశాయి. ఫిబ్రవరి నెల తర్వాత ఈ స్థాయిని తాకడం ఇదే మొదటిసారి. గడచిన ఐదు రోజులుగా వరుసగా లాభపడుతూ వస్తున్న ఈ స్టాక్, నేటి గరిష్ట స్థాయిని బట్టి చూస్తే కేవలం ఒకే వారంలో 19 శాతం పెరగడం విశేషం. సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఒత్తిడిలో ఉన్న ఈ కంపెనీలో ఇప్పుడు సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (Institutional Investors) తమ నమ్మకాన్ని పెంచుకుంటున్నట్లు తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల వాటాల పెంపు
మార్చితో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన షేర్హోల్డింగ్ డేటాను కంపెనీ తాజాగా విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, సుజ్లాన్ ఎనర్జీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ల వాటా గణనీయంగా పెరిగింది.
- మ్యూచువల్ ఫండ్లు: మార్చి 2026 నాటికి 30 మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు సుజ్లాన్లో 4.87 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి ఇది 4.17 శాతంగా ఉండేది.
- మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్: ఈ దిగ్గజ ఫండ్ హౌస్ ఏకంగా 1.03 శాతం వాటాను సుజ్లాన్లో కలిగి ఉండటం గమనార్హం.
- విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FII): స్వదేశీ సంస్థలే కాకుండా విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు కూడా తమ వాటాను 23.7 శాతం నుంచి 23.9 శాతానికి పెంచుకున్నారు.
మరోవైపు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వాటా 55.2 శాతంగా స్థిరంగా ఉంది. ప్రమోటర్లు 11.7 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు.
గెయిల్ (GAIL) నుంచి భారీ ఆర్డర్
సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లు ఇంత వేగంగా పెరగడానికి మరొక ముఖ్య కారణం కంపెనీ దక్కించుకున్న భారీ కాంట్రాక్ట్. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన 'గెయిల్' (GAIL) నుంచి 100 మెగావాట్ల విండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టును సుజ్లాన్ కైవసం చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగా 2.1 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన 47 అత్యాధునిక 'S120' విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్లను సుజ్లాన్ ఇన్స్టాల్ చేయనుంది. ఇది గెయిల్ నుంచి సుజ్లాన్ దక్కించుకున్న ఆరో ప్రాజెక్ట్ కావడం విశేషం. ఈ ఆర్డర్ల వెల్లువ కంపెనీ ఆదాయంపై ఇన్వెస్టర్లలో ధీమాను పెంచుతోంది.
తిరిగి కోలుకుంటున్న స్టాక్.. సవాళ్లు ఇంకా ఉన్నాయా?
ఏప్రిల్ నెలలో ఇప్పటివరకు ఈ స్టాక్ 24 శాతం మేర పుంజుకుంది. అయితే, గత గరిష్ట స్థాయిలతో పోలిస్తే ఇది ఇంకా తక్కువలోనే ఉంది. 2024 సెప్టెంబర్లో రూ. 86 వద్ద ఉన్న ఈ షేరు, అప్పటి నుంచి దాదాపు 50 శాతం పతనమై రూ. 40 దిగువకు చేరుకుంది.
ప్రస్తుతం కంపెనీకి ఆర్డర్లు బాగానే వస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భూసేకరణ (Land Acquisition), గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ, రైట్ ఆఫ్ వే (RoW - దారి అనుమతులు) వంటి సమస్యల వల్ల ప్రాజెక్టుల పూర్తి ఆలస్యమవుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ కారణాల వల్ల గత తొమ్మిది నెలల్లో ఎనిమిది నెలలు ఈ స్టాక్ నష్టాల్లోనే ముగిసింది. 2025 సంవత్సరంలో ఈ కంపెనీ షేర్లు 15 శాతం క్షీణించాయి, ఐదేళ్లలో సుజ్లాన్ వార్షిక నష్టాన్ని నమోదు చేయడం ఇదే మొదటిసారి.
ముగింపు: ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
భారత ప్రభుత్వం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులకు (Renewable Energy) ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత, ముఖ్యంగా విండ్ ఎనర్జీ రంగంలో సుజ్లాన్కు ఉన్న అనుభవం కంపెనీకి కలిసొచ్చే అంశం. సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు వాటాలు పెంచుకోవడం ఒక సానుకూల సంకేతమే అయినప్పటికీ, స్టాక్లో ఉన్న తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారు కంపెనీ త్రైమాసిక ఫలితాలను, ఆర్డర్ల అమలు వేగాన్ని నిశితంగా గమనించడం అవసరం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేరు ధర ఎందుకు పెరుగుతోంది?
మ్యూచువల్ ఫండ్లు మరియు విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FII) తమ వాటాలను పెంచుకోవడంతో పాటు, గెయిల్ (GAIL) నుంచి భారీ ఆర్డర్ లభించడమే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.
2. ఈ షేరులో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వాటా ఎంత?
సుజ్లాన్ ఎనర్జీలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వాటా అత్యధికంగా ఉంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం ఇది 55.2 శాతంగా కొనసాగుతోంది.
3. కంపెనీ ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన ఇబ్బందులు ఏమిటి?
ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో భూసేకరణ సమస్యలు, గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ మరియు దారి అనుమతుల (RoW) వంటి క్షేత్రస్థాయి సవాళ్లను కంపెనీ ఎదుర్కొంటోంది.
4. సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఆల్-టైమ్ హై ధర ఎంత?
ఇటీవలి కాలంలో సెప్టెంబర్ 2024లో ఈ షేరు రూ. 86 స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రస్తుత ధర దానితో పోలిస్తే దాదాపు 40-50 శాతం తక్కువగానే ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More