Scooter : సుజుకీ నుంచి సరికొత్త స్కూటర్- ఇంకొన్ని రోజుల్లో లాంచ్..
సుజుకీ మోటార్సైకిల్ ఇండియా ఏప్రిల్ 2, 2026న ఒక కొత్త టూ-వీలర్ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. విడుదల చేసిన టీజర్ ప్రకారం, ఇది ప్రముఖ మ్యాక్సీ-స్కూటర్ ‘బర్గ్మ్యాన్ స్ట్రీట్ 125’ నెక్ట్స్ జనరేషన్ మోడల్ అని స్పష్టమవుతోంది. కొత్త డిజైన్, మెరుగైన ఫీచర్లతో ఈ స్కూటర్ రాబోతోంది.
భారతీయ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్న సుజుకీ సంస్థ.. ఏప్రిల్ 2, 2026న ఒక కొత్త వాహనాన్ని విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న అన్ని సంకేతాలను బట్టి చూస్తే.. ఇది ఒక సరికొత్త స్కూటర్ అని స్పష్టమవుతోంది. కంపెనీ విడుదల చేసిన టీజర్ ఇమేజ్లో నేరుగా పేరు చెప్పనప్పటికీ, ఆ స్కూటర్ ఆకారం , లైటింగ్ వివరాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి.
టీజర్ విశ్లేషణ: డిజైన్ ఎలా ఉండబోతోంది?
టీజర్లో కనిపిస్తున్న స్కూటర్ ఫ్రెంట్ ప్రొఫైల్ చాలా విషయాలను వెల్లడిస్తోంది. దీనికి వెడల్పైన ఏప్రాన్, పొడవైన ఆకృతి, పెద్ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ హౌసింగ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాధారణంగా ‘మ్యాక్సీ-స్టైల్’ స్కూటర్లలో ఉండే లక్షణాలు.
అయితే, వీటన్నింటికంటే పెద్ద క్లూ ఏంటంటే.. దీని లైటింగ్ సెటప్! స్ల్పిట్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్ అమరికతో పాటు అందులోనే ఇంటెగ్రేటెడ్ డీఆర్ఎల్లు, మధ్యలో ఉన్న సుజుకీ లోగో చూస్తుంటే.. ఇది ప్రస్తుత బర్గ్మ్యాన్ స్ట్రీట్ కంటే మరింత ప్రీమియం, మెరుగైన డిజైన్తో రాబోతోందని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ హెడ్ల్యాంప్ డిజైన్, సుజుకీ అంతర్జాతీయ మోడల్ అయిన ‘బర్గ్మ్యాన్ 400’ నుంచి స్ఫూర్తి పొందినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత వస్తున్న అప్డేట్..
భారత మార్కెట్లో సుజుకీ బర్గ్మ్యాన్ 125 పేరుతో ఈ మ్యాక్సీ-స్కూటర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి (దాదాపు ఎనిమిదేళ్లు) ఇప్పటివరకు ఎలాంటి భారీ మార్పులు లేదా అప్డేట్స్ జరగలేదు. వినియోగదారుల నుంచి మంచి ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, కాలానికి అనుగుణంగా మార్పులు అవసరమయ్యాయి. అందుకే ఇప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ బర్గ్మ్యాన్ స్ట్రీట్ను సుజుకీ సిద్ధం చేసింది.
ఇంజిన్, ఫీచర్లు..
ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన సరికొత్త 'సుజుకీ యాక్సెస్' తరహాలోనే, ఈ నెక్ట్స్-జెన్ బర్గ్మ్యాన్ కూడా రీవర్క్ చేసిన ఛాసిస్, ఇంజిన్ లోపలి భాగాల్లో మార్పులతో రావచ్చు.
పర్ఫార్మెన్స్: పాత మోడల్తో పోలిస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ గణాంకాలు దాదాపు అలాగే ఉండవచ్చు కానీ, మైలేజీ మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
బాడీ అప్డేట్స్: కొత్త ఫ్రంట్ డిజైన్తో పాటు, బాడీ ప్యానెల్స్లో మార్పులు, క్లీనర్ సైడ్ ప్రొఫైల్, రీడిజైన్ చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ను మనం ఆశించవచ్చు.
టెక్నాలజీ: కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లతో కూడిన ఆధునిక ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
ధర, పోటీ..
సుజుకీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఆ వాహనం పేరును ధృవీకరించలేదు. ఒకవేళ ఇది బర్గ్మ్యాన్ కాకుండా, అవెనిస్ పైన ఉండే మరో కొత్త స్పోర్టీ స్కూటర్ అయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. కానీ, టీజర్ ఆధారంగా 90% ఇది బర్గ్మ్యాన్ అనే చెప్పాలి. కొత్త ఫీచర్లు, మార్పుల వల్ల దీని ధర ప్రస్తుత మోడల్ కంటే స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ ప్రస్తావన..
ఇదిలా ఉండగా, జపాన్ తయారీ సంస్థ సుజుకీ ఇటీవలే భారత మార్కెట్లో తన పాపులర్ స్కూటర్ యాక్సెస్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను పరిచయం చేసింది. ఇది 3.07 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (ఎల్ఎఫ్పీ) బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 95 కి.మీ (ఐడీసీ) రేంజ్ ఇస్తుంది.
