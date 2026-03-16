    Priyanka Chopra Oscars: ప్రియాంక చోప్రాకు తప్పిన పెను ప్రమాదం! గాల్లోకి లేచిన వాహనం.. భయంతో వణికిపోయిన నిక్ జోనాస్

    Priyanka Chopra Oscars: ఆస్కార్స్ 2026 ఈవెంట్ లో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా తళుక్కున మెరిసింది. తన భర్త నిక్ జోనాస్ తో కలిసి ఆమె ఈవెంట్ కు అటెండ్ అయింది.  అయితే లోపలికి వెళ్లేముందు ప్రియాంక, జోనాస్ పెద్ద ప్రమాదం తప్పించుకున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 

    Mar 16, 2026, 11:04:55 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఆస్కార్స్ 2026 ఈవెంట్లో ప్రియాంక చోప్రా తన భర్త నిక్ జోనాస్ తో కలిసి మెరిసింది. అయితే మెయిన్ ఈవెంట్ కోసం వెన్యూకు వెళ్లే క్రమంలో ప్రియాంక, నిక్ జోనాస్ కు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. వాళ్లు ప్రయాణిస్తున్న గోల్ఫ్ కార్ట్ అదుపు తప్పి కిందపడబోయింది. కానీ డ్రైవర్ మళ్లీ కంట్రోల్ చేయడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

    ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ కు తప్పిన ప్రమాదం
    ఆస్కార్స్ లో ప్రియాంక చోప్రా

    ఆస్కార్స్ 2026 కార్యక్రమానికి ప్రజెంటర్ గా ప్రియాంక చోప్రా స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన భర్త నిక్ జోనాస్ తో కలిసి ఆమె ఈవెంట్లో పాల్గొంది. అయితే ప్రియాంక, నిక్ జోనాస్ అకాడమీ అవార్డుల ప్రధాన వేదిక దగ్గరకు గోల్ఫ్ కార్టులో వెళ్లారు. ప్రియాంక, నిక్ జోనాస్ తదితరులు గోల్ఫ్ కోర్టు ఎక్కారు.

    వీడియో వైరల్

    ప్రియాంక, నిక్ జోనాస్ ను వేదిక వద్దకు త్వరగా తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా గోల్ఫ్ కార్టును వేగంగా టర్న్ చేసింది. దీంతో ఓ టైర్ గాల్లోకి లేచింది. కార్టులో నుంచి పడిపోకుండా ప్రియాంక, నిక్ గట్టిగా పట్టుకున్నారు. నిక్ కాస్త భయపడ్డట్లు కనిపించాడు. వెంటనే రియాక్టయిన డ్రైవర్ మళ్లీ గోల్ఫ్ కార్టును కంట్రలో చేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.

    టీఎంజెడ్ ప్రకారం సోమవారం (మార్చి 15) ఉదయం జరిగిన ఆస్కార్స్ 2026 ఈవెంట్ కోసం డాల్బీ థియేటర్ కు నేరుగా వెళ్లేందుకు ప్రియాంక చోప్రా వెహికల్ కు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. దీంతో నిర్వాహకులు వారిని గోల్ఫ్ కార్ట్‌లో మిగిలిన దూరం తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది.

    రెడ్ కార్పెట్ పై

    ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ ఆస్కార్స్‌లో డేట్ నైట్‌ను ఎంజాయ్ చేశారు. అకాడమీ అవార్డుల రెడ్ కార్పెట్‌కు గ్లామర్‌ను తీసుకువచ్చారు. వీళ్లిద్దరు కలిసి స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ ఔటింగ్ కోసం ప్రియాంక స్ట్రాప్‌లెస్ నెక్ లైన్, రచ్డ్ మిడ్‌సెక్షన్, హిప్-హై లెగ్ స్లిట్ తో కూడిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ట్యూల్ రఫిల్డ్ డీటైలింగ్‌తో కూడిన వైట్ డియోర్ గౌనును వేసుకుంది. ఆమె హై జ్యువెలరీ కలెక్షన్, ఎక్లెటికా నుంచి ఆకట్టుకునే బుల్గారీ డైమండ్-అండ్-ఎమరాల్డ్ కాలర్ నెక్లెస్‌తో లుక్‌ను యాక్సెసరైజ్ చేసింది.

    నిక్ జోనాస్ ఏమో క్లాసిక్ బ్లాక్ టక్సేడోలో ప్రియాంకతో పాటు రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచాడు. లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో జరిగిన 98వ అకాడమీ అవార్డులలో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డును ప్రెజెంట్ చేయడానికి జేవియర్ బార్డెమ్‌తో కలిసి ప్రియాంక స్టేజ్‌పైకి వచ్చింది.

    News/Entertainment/Priyanka Chopra Oscars: ప్రియాంక చోప్రాకు తప్పిన పెను ప్రమాదం! గాల్లోకి లేచిన వాహనం.. భయంతో వణికిపోయిన నిక్ జోనాస్
