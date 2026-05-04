ఎన్టీఆర్ దారిలో విజయ్: రెండేళ్లలోనే రాజకీయ ‘బ్లాక్బస్టర్’.. చరిత్రను తిరగరాసిన దళపతి
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. పార్టీ స్థాపించిన అతి తక్కువ కాలంలోనే అధికార పీఠానికి చేరువవ్వడం ద్వారా నటుడు విజయ్.. తెలుగు ప్రజల అభిమాన నటుడు నందమూరి తారక రామారావు (NTR) సృష్టించిన రికార్డును గుర్తు చేస్తున్నారు.
దక్షిణ భారత రాజకీయాల్లో సినీ గ్లామర్కు ఉన్న పవర్ను విజయ్ మరోసారి నిరూపించారు. సొంత పార్టీ పెట్టిన అతి తక్కువ కాలంలోనే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించిన రికార్డు ఇప్పటివరకు కేవలం ఎన్టీఆర్ పేరు మీదనే ఉంది. ఇప్పుడు విజయ్ ఆ రికార్డుకు చేరువయ్యారు.
- ఎన్టీఆర్ (TDP): 1982లో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి, కేవలం 9 నెలల్లోనే (1983 ఎన్నికల్లో) కాంగ్రెస్ 27 ఏళ్ల పాలనకు చరమగీతం పాడి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు.
- విజయ్ (TVK): 2024లో పార్టీని ప్రకటించి, సరిగ్గా రెండేళ్లలోపే (2026 ఎన్నికల్లో) తమిళనాడులో దశాబ్దాల ద్రవిడ రాజకీయాలను దాటుకుని మ్యాజిక్ ఫిగర్ దిశగా దూసుకుపోతున్నారు.
ఎంజీఆర్ కంటే వేగంగా..
తమిళనాడులో నటుడిగా, రాజకీయ నాయకుడిగా వెలుగొందిన ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) కూడా ఇంత వేగంగా సక్సెస్ సాధించలేదు. ఆయన 1972లో ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK) స్థాపించినప్పటికీ, అధికారంలోకి రావడానికి ఐదేళ్లు పట్టింది (1977). విజయ్ మాత్రం అంతకంటే తక్కువ సమయంలోనే 'తమిళనాడు కింగ్' అనిపించుకుంటున్నారు.
ఇతర సినీ తారల రాజకీయ ప్రయాణం - ఒక విశ్లేషణ
సినిమా పాపులారిటీ ఎప్పుడూ ఓట్లుగా మారదు అనడానికి గతంలో చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ విజయం అత్యంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది.
|నటుడు / పార్టీ
|ఫలితం / గమనం
|చిరంజీవి (ప్రజారాజ్యం)
|2008లో స్థాపన. 2009లో కేవలం 18 సీట్లు. తర్వాత కాంగ్రెస్లో విలీనం.
|పవన్ కళ్యాణ్ (జనసేన)
|2014లో స్థాపన. 2019లో ఒకే సీటు. కానీ 2024లో 100% స్ట్రైక్ రేట్తో కింగ్ మేకర్గా అవతరించారు.
|కమల్ హాసన్ (MNM)
|2018లో స్థాపన. 2021లో స్వయంగా ఓటమి. తర్వాత డీఎంకేతో పొత్తు, 2025లో రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక.
|విజయ్ కాంత్ (DMDK)
|2005లో స్థాపన. 2011లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎదిగారు. ఇప్పుడు ఆ పార్టీ డీఎంకే కూటమిలో ఉంది.
విజయ్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏమిటి?
చిరంజీవి, కమల్ హాసన్ వంటి హేమాహేమీలు చేయలేనిది విజయ్ ఎలా చేయగలిగారు? దీనికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
- స్పష్టమైన లక్ష్యం: పార్టీ పెట్టినప్పటి నుండి ఎవరితోనూ పొత్తు పెట్టుకోకుండా 'సింగిల్'గా పోటీ చేయడం ఓటర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచింది.
- క్షేత్రస్థాయి పట్టు: విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం (VMI) ద్వారా గత దశాబ్ద కాలంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ క్యాడర్ను సిద్ధం చేసుకోవడం.
- ద్రవిడ పార్టీలపై వ్యతిరేకత: డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల మార్పు లేని రాజకీయాలతో విసిగిపోయిన తమిళ ప్రజలకు విజయ్ ఒక బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపించడం.
"సినిమా క్రేజ్ రాజకీయ విజయానికి హామీ ఇవ్వదు, కానీ సరైన సిద్ధాంతం, ప్రజల వద్దకు వెళ్లే తపన ఉంటే అది అసాధ్యం కాదు." - రాజకీయ విశ్లేషణలు.
మొత్తానికి 1983లో ఎన్టీఆర్ సృష్టించిన సంచలనాన్ని, 2026లో విజయ్ తమిళనాడులో పునరావృతం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎన్టీఆర్ రికార్డును విజయ్ బ్రేక్ చేశారా?
కాలపరిమితి పరంగా చూస్తే ఎన్టీఆర్ (9 నెలలు) రికార్డు ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. అయితే తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ రికార్డును (5 ఏళ్లు) విజయ్ (2 ఏళ్లు) అధిగమించారు.
2. తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఎన్ని సీట్లు కావాలి?
మొత్తం 234 సీట్లు ఉండగా, అధికారంలోకి రావడానికి 118 సీట్లు అవసరం. టీవీకే ప్రస్తుతం ఆ మార్కుకు అత్యంత చేరువలో ఉంది.
3. చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయి?
2009 ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీకి 18 స్థానాలు లభించాయి.
4. కమల్ హాసన్ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితి ఏమిటి?
కమల్ హాసన్ ప్రస్తుతం డీఎంకే కూటమిలో భాగంగా రాజ్యసభ సభ్యునిగా కొనసాగుతున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More