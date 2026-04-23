Tata Capital Q4 results: టాటా క్యాపిటల్ లాభాల జోరు: 47 శాతం వృద్ధి.. చరిత్రలో తొలిసారిగా డివిడెండ్ ధమాకా
Tata Capital Q4 results: టాటా గ్రూప్కు చెందిన నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ టాటా క్యాపిటల్ మార్చి త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 47 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,466 కోట్లకు చేరింది. కంపెనీ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా డివిడెండ్ను ప్రకటించి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.
Tata Capital Q4 results: విశ్వసనీయతకు మారుపేరైన టాటా గ్రూప్ నుంచి వస్తున్న ఆర్థిక సేవల సంస్థ 'టాటా క్యాపిటల్', మార్కెట్ అంచనాలను మించి రాణించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4 FY26) ఫలితాలను గురువారం ప్రకటించిన కంపెనీ, లాభాల్లో భారీ జంప్ను నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా సామాన్యులకు, మధ్యతరగతి వ్యాపారులకు రుణాల పంపిణీలో దూసుకుపోతున్న ఈ సంస్థ, తాజా ఫలితాలతో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
లాభాల సునామీ: రూ. 1,466 కోట్లు
గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో (జనవరి-మార్చి 2025) టాటా క్యాపిటల్ నికర లాభం రూ. 999.81 కోట్లుగా ఉండగా, ఇప్పుడు అది 46.65 శాతం పెరిగి రూ. 1,466.27 కోట్లకు చేరుకుంది. కేవలం ఏడాది ప్రాతిపదికన మాత్రమే కాకుండా, క్రితం త్రైమాసికం (QoQ)తో పోల్చినా లాభం 15.93 శాతం మెరుగుపడటం గమనార్హం. దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన రుణ వినియోగం, పటిష్టమైన వడ్డీ మార్జిన్లు కంపెనీ లాభాలకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి.
చరిత్రలో తొలిసారిగా డివిడెండ్ పంపిణీ
ఈ దఫా ఫలితాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం డివిడెండ్ ప్రకటన. టాటా క్యాపిటల్ తన చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా వాటాదారులకు డివిడెండ్ పంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒక్కో షేరుకు రూ. 0.57 డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. ఇది మొత్తంగా చూస్తే చిన్న మొత్తంగా అనిపించినప్పటికీ, కంపెనీ లాభదాయకత పథంలో ప్రయాణిస్తూ ఇన్వెస్టర్లకు ప్రతిఫలాన్ని పంచడం ప్రారంభించడాన్ని మార్కెట్ విశ్లేషకులు స్వాగతిస్తున్నారు.
ఎన్బీఎఫ్సీ రంగంలో 'టాటా' మార్క్
భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ఎన్బీఎఫ్సీల పాత్ర కీలకం. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో టాటా క్యాపిటల్ తన రుణ వితరణను వేగవంతం చేస్తోంది. వ్యక్తిగత రుణాలు, వ్యాపార రుణాలు, వాహన రుణాల విభాగంలో టాటా బ్రాండ్ పట్ల ఉన్న నమ్మకం కంపెనీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనలు కఠినతరం చేస్తున్నప్పటికీ, నాణ్యమైన ఆస్తులను (Asset Quality) కాపాడుకుంటూ టాటా క్యాపిటల్ ఈ స్థాయి వృద్ధిని సాధించడం విశేషం.
మున్ముందు డిజిటల్ లెండింగ్ పెరగనున్న నేపథ్యంలో, టాటా క్యాపిటల్ మరిన్ని వినూత్న ఆర్థిక ఉత్పత్తులతో ముందుకు రానుంది. కంపెనీ ఐపీఓ (IPO) రాబోతుందనే ఊహాగానాల మధ్య ఈ స్థాయి లాభాలు రావడం ఇన్వెస్టర్లలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టాటా క్యాపిటల్ ఎంత లాభాన్ని ప్రకటించింది?
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో టాటా క్యాపిటల్ రూ. 1,466.27 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. ఇది గతేడాది కంటే 47 శాతం ఎక్కువ.
2. టాటా క్యాపిటల్ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
కంపెనీ బోర్డు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 0.57 డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. కంపెనీ చరిత్రలో ఇది మొట్టమొదటి డివిడెండ్.
3. లాభాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
వ్యక్తిగత, వ్యాపార రుణాల విభాగంలో పెరిగిన డిమాండ్, పటిష్టమైన నిర్వహణ సామర్థ్యం టాటా క్యాపిటల్ లాభాల వృద్ధికి దోహదపడ్డాయి.
4. ఈ డివిడెండ్ ఎప్పుడు అందుతుంది?
కంపెనీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) వాటాదారుల ఆమోదం పొందిన తర్వాత నిర్ణీత గడువులోగా అర్హులైన వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More