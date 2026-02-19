Edit Profile
    Discounts on Tata cars : కర్వ్​ నుంచి హారియర్​ వరకు- టాటా కార్లపై అదిరే ఆఫర్లు..

    సొంత కారు కల నెరవేర్చుకోవాలనుకునే వారికి టాటా మోటార్స్ తీపి కబురు అందించింది. 2026 ఫిబ్రవరి నెలకు గాను తన పాపులర్ కార్లపై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్‌లు ప్రకటించింది. టియాగో నుంచి హారియర్​ వరకు అన్ని మోడళ్లపై ఈ ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    Published on: Feb 19, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టాటా మోటార్స్ తన ప్యాసింజర్ వాహనాల శ్రేణిపై ఫిబ్రవరి నెలకు కొత్త కన్జూమర్ ఆఫర్లను విడుదల చేసింది. కొత్త కారు కొనేవారిని ఆకట్టుకోవడంతో పాటు పాత కారును అప్‌గ్రేడ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం క్యాష్​ బెనిఫిట్స్​, ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్‌లు, లాయల్టీ రివార్డులు, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లను కంపెనీ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఎంవై2025 (2025లో తయారైన) స్టాక్‌ను క్లియర్ చేసేందుకు కంపెనీ మరిన్ని అదనపు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు..
    టాటా కార్లపై ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు- టాటా టియాగో..

    టాటా ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయిన టియాగోపై మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. పాత స్టాక్ (ఎంవై2025) పై రూ. 35,000 వరకు డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్​ఛేంజ్​ ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. ఇక లేటెస్ట్ 2026 మోడళ్లపై రూ. 20,000 వరకు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.

    మొదటిసారి కారు కొనేవారికి ఇది సరైన సమయం.

    టాటా కార్లపై ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు- టాటా ఆల్ట్రోస్..

    ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో ఆల్ట్రోస్ అత్యధిక ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫేస్‌లిఫ్ట్ కంటే ముందు వెర్షన్లపై (ఎంవై2024, ఎంవై2025) గరిష్టంగా రూ. 85,000 వరకు లాభం చేకూరనుంది. కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్లపై రూ. 25,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.

    టాటా కార్లపై ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు- టాటా నెక్సన్..

    దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్‌యూవీ నెక్సన్ పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ వేరియంట్లపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. 2024, 2025 మోడళ్లపై రూ. 50,000 వరకు, 2026 మోడళ్లపై రూ. 25,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

    టాటా కార్లపై ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు- టాటా కర్వ్..

    కూపే స్టైల్ ఎస్‌యూవీగా క్రేజ్ సంపాదించిన 'కర్వ్' పై టాటా మోటార్స్ రూ. 40,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. ఇది 2025, 2026 రెండు మోడల్ ఇయర్స్ స్టాక్‌కు వర్తిస్తుంది. స్క్రాపేజ్, ఎక్స్​ఛేంజ్ స్కీమ్‌ల ద్వారా ఈ ఆఫర్లను మరింతగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    టాటా కార్లపై ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు- టాటా హారియర్, సఫారీ..

    కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్స్ అయిన హారియర్, సఫారీ ఇటీవలే కొత్త 1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో మార్కెట్​లోకి వచ్చాయి. వీటి పాత స్టాక్‌పై ఏకంగా రూ. 75,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుండగా, లేటెస్ట్ 2026 వేరియంట్లపై రూ. 35,000 వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

    ముఖ్య గమనిక: ఈ ఆఫర్లు ఈ నెలలో డెలివరీ తీసుకునే వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. డీలర్లు, నగరాలను బట్టి ఆఫర్లలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కారు బుక్ చేసే ముందు మీ సమీప టాటా మోటార్స్ డీలర్‌ను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-

    ప్రశ్న- టాటా మోటార్స్ అందిస్తున్న ఈ ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు ఏ మోడళ్లకు వర్తిస్తాయి?

    సమాధానం- టాటా మోటార్స్ తన ప్యాసింజర్ వాహనాల శ్రేణి మొత్తానికి ఈ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ టియాగో నుంచి ప్రీమియం ఎస్‌యూవీలైన నెక్సాన్, కర్వ్, హారియర్, సఫారీ వరకు అన్ని మోడళ్లు ఉన్నాయి. మోడల్‌ను బట్టి డిస్కౌంట్ మొత్తంలో మార్పులు ఉంటాయి.

    ప్రశ్న- పాత స్టాక్ (ఎంవై2025), కొత్త స్టాక్ (ఎంవై2026) ఆఫర్లలో తేడా ఏంటి?

    సమాధానం- సాధారణంగా కంపెనీలు మునుపటి సంవత్సరం మిగిలిపోయిన స్టాక్‌ను త్వరగా విక్రయించడానికి ఎక్కువ డిస్కౌంట్లు ఇస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే 2025 మోడళ్లపై రూ. 85,000 వరకు భారీ బెనిఫిట్స్ లభిస్తుండగా, సరికొత్త 2026 మోడళ్లపై ఆఫర్లు కొంత తక్కువగా (రూ. 20,000 నుంచి రూ. 40,000 వరకు) ఉన్నాయి.

    ప్రశ్న- ఈ నగదు తగ్గింపులతో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

    సమాధానం- అవును, కేవలం డైరెక్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా.. పాత కారును మార్చుకునే వారికి ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్, పాత వాహనాలను తుక్కుగా మార్చే వారికి స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్, కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ లాయల్టీని బట్టి అదనపు రివార్డులు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది.

