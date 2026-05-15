Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టాటా మోటార్స్ షేర్ల జోరు: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత 8% జంప్.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?

    టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లో సందడి నెలకొంది. నికర లాభం తగ్గినా, రెవెన్యూ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. టాప్ బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: May 15, 2026 10:11 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ముంబై స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కాగానే టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ (Tata Motors PV) షేర్లు రాకెట్లా దూసుకెళ్లాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఈ స్టాక్ ఏకంగా 8.18 శాతం లాభపడి రూ. 366.60 స్థాయిని తాకింది. కంపెనీ లాభాల్లో కొంత తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తుపై బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వెలిబుచ్చుతున్న సానుకూల అంచనాలు ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

    టాటా మోటార్స్ షేర్ల జోరు: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత 8% జంప్.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
    టాటా మోటార్స్ షేర్ల జోరు: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత 8% జంప్.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?

    లాభాల్లో కోత.. ఆదాయంలో పెరుగుదల

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరం జనవరి-మార్చి త్రైమాసికానికి సంబంధించి టాటా మోటార్స్ పీవీ రూ. 5,783 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన రూ. 8,470 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 31.7 శాతం తక్కువ. అయితే, కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue) మాత్రం 7 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 1,05,447 కోట్లకు చేరింది. ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగడం వల్ల కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ 14.8 శాతం నుంచి 10.7 శాతానికి పడిపోయింది.

    కంపెనీకి చెందిన లగ్జరీ కార్ల విభాగం 'జాగ్వార్ లాండ్ రోవర్' (JLR) ఆదాయం కూడా 11.1 శాతం తగ్గింది. అమెరికా టారిఫ్ నిర్ణయాలు, చైనా మార్కెట్ సవాళ్లు, సైబర్ దాడుల కారణంగా నిలిచిపోయిన ఉత్పత్తి వంటి అంశాలు జేఎల్ఆర్ పనితీరుపై ప్రభావం చూపాయి. అయినప్పటికీ, క్యూ4 ముగిసే సమయానికి ఉత్పత్తి సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడం సానుకూల అంశం.

    ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ తీపి కబురు

    ఫలితాల వెల్లడితో పాటు కంపెనీ తన వాటాదారులకు డివిడెండ్ ప్రకటించింది. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ప్రతి షేరుకు (రూ. 2 ముఖ విలువ) రూ. 3 చొప్పున తుది డివిడెండ్ ఇచ్చేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఇది దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: కొనాలా? వద్దా?

    టాటా మోటార్స్ షేరు భవిష్యత్తుపై విశ్లేషకుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మూడు ప్రధాన సంస్థల అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    జేఎం ఫైనాన్షియల్ (Buy): ఈ సంస్థ టాటా మోటార్స్ రేటింగ్‌ను 'రెడ్యూస్' నుంచి 'బై' కి అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. టార్గెట్ ప్రైస్‌ను రూ. 415గా నిర్ణయించింది. జేఎల్ఆర్ డిమాండ్ పెరగడం, కొత్త మోడళ్ల లాంచ్ పై ఉన్న నమ్మకంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.

    నువామా ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ (Buy): ఈ సంస్థ మరింత ధీమాగా ఉంది. టార్గెట్ ప్రైస్‌ను రూ. 470కి పెంచింది. భారత్‌లో పీవీ అమ్మకాలు, పీఎల్ఐ (PLI) పథకం ప్రయోజనాలు కంపెనీకి లాభిస్తాయని పేర్కొంది.

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Sell): దీనికి విరుద్ధంగా మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ షేరును విక్రయించాలని (Sell) సూచిస్తోంది. జేఎల్ఆర్ ఎదుర్కొంటున్న భౌగోళిక సవాళ్లు, పెరిగిన ఇన్పుట్ ఖర్చులు లాభాలను దెబ్బతీస్తాయని హెచ్చరిస్తూ రూ. 303 టార్గెట్ ప్రైస్ ఇచ్చింది.

    "జేఎల్ఆర్ డిమాండ్ మెరుగుపడటం, దేశీయ మార్కెట్లో పటిష్టమైన విక్రయాల అంచనాతో రేటింగ్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేస్తున్నాం" అని జేఎం ఫైనాన్షియల్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

    సాధారణ ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం ఉన్న ఒడిదొడుకులను గమనిస్తూ, తమ ఆర్థిక సలహాదారుల సూచన మేరకు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. టాటా మోటార్స్ పీవీ క్యూ4 లాభం ఎంత తగ్గింది?

    గతేడాది రూ. 8,470 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఈ ఏడాది క్యూ4లో 31.7 శాతం తగ్గి రూ. 5,783 కోట్లకు పరిమితమైంది.

    2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?

    టాటా మోటార్స్ పీవీ బోర్డు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 3 చొప్పున తుది డివిడెండ్ ప్రకటించింది.

    3. షేరు ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    లాభం తగ్గినా, కంపెనీ రెవెన్యూ పెరగడం, ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు టార్గెట్ ధరను రూ. 415 నుండి రూ. 470 వరకు పెంచడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.

    4. జేఎల్ఆర్ (JLR) పనితీరుపై ప్రభావం చూపిన అంశాలేవి?

    అమెరికా టారిఫ్స్, చైనా మార్కెట్లో నెలకొన్న సవాళ్లు, సైబర్ దాడుల కారణంగా ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడం జేఎల్ఆర్ ఆదాయంపై ప్రభావం చూపాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/టాటా మోటార్స్ షేర్ల జోరు: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత 8% జంప్.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
    Home/News/టాటా మోటార్స్ షేర్ల జోరు: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత 8% జంప్.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes