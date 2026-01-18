Edit Profile
    ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీలో ఆఫ్​-రోడ్​ ఎక్స్​పీరియెన్స్​.. Tata Punch HBX​ ఎడిషన్​ హైలైట్స్​ ఇవే..

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2026 భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సరికొత్త హంగులు, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారుతో పాటు 'హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్' అనే ప్రత్యేక వెర్షన్‌ను కూడా టాటా మోటార్స్ పరిచయం చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము..

    Published on: Jan 18, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్​లో తిరుగులేని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ టాటా పంచ్, 2026లో సరికొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌తో మన ముందుకు వచ్చింది. కొన్ని రోజుల క్రితమే విడుదలైన ఈ మోడల్​లో.. ఎక్స్​టీరియర్​, ఇంటీరియర్​, ఇంజిన్ పనితీరులో కీలక మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త పంచ్ ప్రారంభ ధరను రూ. 5.59 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ రూ. 10.54 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. అయితే, ఈ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం 'టాటా పంచ్ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్'. మైక్రో ఎస్​యూవీలో ఆఫ్​-రోడ్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ కోసం సంస్థ దీనిని ప్రదర్శించింది.

    టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్​ ఇదిగో..
    టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్​ ఇదిగో..

    టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్: అమ్మకానికి ఉందా?

    టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్ ఎడిషన్‌ను ప్రస్తుతానికి ఒక ప్రత్యేక ట్రిమ్ లేదా వేరియంట్‌గా కంపెనీ విక్రయించడం లేదు. 2020 ఆటో ఎక్స్‌పోలో అందరినీ ఆకట్టుకున్న 'హెచ్​బీఎక్స2 కాన్సెప్ట్' ఆధారంగా, కొత్త పంచ్‌ను ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చో చూపించడానికి దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా ప్రదర్శించారు. అంటే, కస్టమర్లు తమ కారును ఆఫ్-రోడ్ లుక్‌లోకి మార్చుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న యాక్సెసరీల సమ్మేళనమే ఈ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్.

    అయితే, వస్తున్న క్రేజ్‌ను బట్టి టాటా మోటార్స్ భవిష్యత్తులో దీనిని నేరుగా మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. ఒకవేళ అదే జరిగితే, రెగ్యులర్ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ కంటే దీని ధర సుమారు రూ. 40,000 ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

    2026 టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్​- ముఖ్యమైన వివరాలు
    • 2020 ఆటో ఎక్స్​పోలో ప్రదర్శించిన హెచ్​బీఎక్స్​ కాన్సెప్ట్​ ఆధారంగా
    • బంపర్స్​పై సిల్వర్​ ఇన్​సర్ట్స్​
    • ఫౌక్స్​ రెడ్​ రంగులోని టో హుక్స్​
    • బానెట్​పై డ్యూయెల్​ ఫౌక్స్​ ఎయిర్​ ఇంటేక్​
    • బ్లాక్డ్​ ఔట్​ 15 ఇంచ్​ అలాయ్​ వీల్స్​
    • ఆల్​ టెర్రైన్​ టైర్స్​
    • డోర్​ సిల్స్​పై సిల్వర్​ క్లాడింగ్​
    • ఏ, బీ పిల్లర్స్​పై సిల్వర్​ క్లాడింగ్​
    • డోర్​ విజర్స్​
    • స్పోర్టియర్​ రూఫ్​ రెయిల్స్​
    • 2 పీస్​ రేర్ స్పాయిలర్​

    ఎక్స్​టీరియర్​: అడ్వెంచర్ ప్రియుల కోసం..

    2026 టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్ చూడగానే చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్‌లో కనిపిస్తుంది. దీనిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులు చేశారు:

    • ఎయిర్ ఇన్‌టేక్ వద్ద సిల్వర్ సరౌండింగ్స్, ముందు భాగంలో రెడ్ కలర్ టో హుక్స్.
    • బోనెట్ నుంచి పొడుచుకు వచ్చినట్లు ఉండే సిల్వర్ సిల్స్, మరింత మందంగా ఉండే రూఫ్ రైల్స్.
    • డోర్ క్లాడింగ్, విసర్లపై సిల్వర్ ఎలిమెంట్స్, వెనుక వైపు స్పోర్టీ స్పాయిలర్.
    • ముఖ్యంగా, దీనిలో 15 ఇంచ్​ రీడిజైన్ చేసిన బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ వాడారు. వీటికి 'ఆల్-టెర్రైన్' టైర్లను అమర్చడం వల్ల కరుకు రోడ్లపై కూడా ఇది సాఫీగా సాగిపోతుంది.

    ఇంటీరియర్: ఫీచర్ల ఖజానా..

    ఈ 2026 టాటా పంచ్​ హెచ్​బీఎక్స్​ ఎడిషన్​ లోపలి భాగానికి వస్తే, టాప్-ఎండ్​ వేరియంట్ 'అకంప్లీష్డ్​+ ఎస్​' ఆధారంగా రూపొందింది.

    "కొత్త టాటా పంచ్ హెచ్​బీఎక్స్​లో 10.25-ఇంచ్​ భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి" అని కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రస్తుతానికి లోపలి డిజైన్ రెగ్యులర్ మోడల్ లాగే ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో దీన్ని పూర్తిస్థాయి వేరియంట్‌గా లాంచ్ చేస్తే.. సీట్లు, డ్యాష్‌బోర్డ్, ఇతర భాగాలపై 'హెచ్​బీఎక్స్​' బ్యాడ్జింగ్‌తో స్పెషల్ లుక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మొత్తానికి, బడ్జెట్ ధరలో ఒక పవర్​ఫుల్ ఎస్‌యూవీని కోరుకునే వారికి 2026 టాటా పంచ్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.

