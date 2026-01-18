ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీలో ఆఫ్-రోడ్ ఎక్స్పీరియెన్స్.. Tata Punch HBX ఎడిషన్ హైలైట్స్ ఇవే..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ 2026 భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సరికొత్త హంగులు, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారుతో పాటు 'హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్' అనే ప్రత్యేక వెర్షన్ను కూడా టాటా మోటార్స్ పరిచయం చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము..
భారతీయ ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్లో తిరుగులేని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ టాటా పంచ్, 2026లో సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్తో మన ముందుకు వచ్చింది. కొన్ని రోజుల క్రితమే విడుదలైన ఈ మోడల్లో.. ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్, ఇంజిన్ పనితీరులో కీలక మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త పంచ్ ప్రారంభ ధరను రూ. 5.59 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ రూ. 10.54 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. అయితే, ఈ లాంచ్ ఈవెంట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం 'టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్'. మైక్రో ఎస్యూవీలో ఆఫ్-రోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం సంస్థ దీనిని ప్రదర్శించింది.
టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్: అమ్మకానికి ఉందా?
టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్ను ప్రస్తుతానికి ఒక ప్రత్యేక ట్రిమ్ లేదా వేరియంట్గా కంపెనీ విక్రయించడం లేదు. 2020 ఆటో ఎక్స్పోలో అందరినీ ఆకట్టుకున్న 'హెచ్బీఎక్స2 కాన్సెప్ట్' ఆధారంగా, కొత్త పంచ్ను ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చో చూపించడానికి దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా ప్రదర్శించారు. అంటే, కస్టమర్లు తమ కారును ఆఫ్-రోడ్ లుక్లోకి మార్చుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న యాక్సెసరీల సమ్మేళనమే ఈ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్.
అయితే, వస్తున్న క్రేజ్ను బట్టి టాటా మోటార్స్ భవిష్యత్తులో దీనిని నేరుగా మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. ఒకవేళ అదే జరిగితే, రెగ్యులర్ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ కంటే దీని ధర సుమారు రూ. 40,000 ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
|2026 టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్- ముఖ్యమైన వివరాలు
ఎక్స్టీరియర్: అడ్వెంచర్ ప్రియుల కోసం..
2026 టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్ చూడగానే చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్లో కనిపిస్తుంది. దీనిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులు చేశారు:
- ఎయిర్ ఇన్టేక్ వద్ద సిల్వర్ సరౌండింగ్స్, ముందు భాగంలో రెడ్ కలర్ టో హుక్స్.
- బోనెట్ నుంచి పొడుచుకు వచ్చినట్లు ఉండే సిల్వర్ సిల్స్, మరింత మందంగా ఉండే రూఫ్ రైల్స్.
- డోర్ క్లాడింగ్, విసర్లపై సిల్వర్ ఎలిమెంట్స్, వెనుక వైపు స్పోర్టీ స్పాయిలర్.
- ముఖ్యంగా, దీనిలో 15 ఇంచ్ రీడిజైన్ చేసిన బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ వాడారు. వీటికి 'ఆల్-టెర్రైన్' టైర్లను అమర్చడం వల్ల కరుకు రోడ్లపై కూడా ఇది సాఫీగా సాగిపోతుంది.
ఇంటీరియర్: ఫీచర్ల ఖజానా..
ఈ 2026 టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్ ఎడిషన్ లోపలి భాగానికి వస్తే, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ 'అకంప్లీష్డ్+ ఎస్' ఆధారంగా రూపొందింది.
"కొత్త టాటా పంచ్ హెచ్బీఎక్స్లో 10.25-ఇంచ్ భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి" అని కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రస్తుతానికి లోపలి డిజైన్ రెగ్యులర్ మోడల్ లాగే ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో దీన్ని పూర్తిస్థాయి వేరియంట్గా లాంచ్ చేస్తే.. సీట్లు, డ్యాష్బోర్డ్, ఇతర భాగాలపై 'హెచ్బీఎక్స్' బ్యాడ్జింగ్తో స్పెషల్ లుక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి, బడ్జెట్ ధరలో ఒక పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీని కోరుకునే వారికి 2026 టాటా పంచ్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.