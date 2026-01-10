7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో Oppo Reno 15c- ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ కూడా! ధర ఎంతంటే..
ఒప్పో తన పాపులర్ రెనో సిరీస్లో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ 'రెనో 15సీ 5జీ'ని భారత్లో లాంచ్ చేసింది. భారీ బ్యాటరీ, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ అందరిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్ ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్లో భాగంగా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ని సంస్థ తాజాగా లాంచ్ చేసింది. దాని పేరు ఒప్పో రెనో 15సీ. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్. స్టాండర్డ్, ప్రో మోడల్స్తో పాటు వచ్చిన ఈ ఫోన్.. ముఖ్యంగా తన భారీ బ్యాటరీ పవర్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మిగతా మోడల్స్ ఈ నెలలోనే అమ్మకానికి వస్తుండగా, '15సీ' వేరియంట్ మాత్రం ఫిబ్రవరిలో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఒప్పో రెనో 15సీ- ధర, లభ్యత..
బడ్జెట్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఒప్పో ఈ రెనో 15సీ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను నిర్ణయించింది.
8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 34,999
12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 37,999
ఈ ఫోన్ 'ఆఫ్టర్ గ్లో పింక్', 'ట్విలైట్ బ్లూ' రంగుల్లో లభిస్తుంది. మీరు దీన్ని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా ఫిబ్రవరిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఒప్పో రెనో 15సీ- బ్యాటరీ..
ఈ ఒప్పో రెనో 15సీ స్మార్ట్ఫోన్లోని ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అని చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ చూస్తుంటాం, కానీ ఇటీవలి కాలంలో 6000, 7000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల గ్యాడ్జెట్స్ వస్తున్నాయి. ఈ రెనో 15సీ కూడా వీటిల్లో ఒకటి. అంతేకాదు, బ్యాటరీకి దీనికి తోడు 80డబ్ల్యూ సూపర్ ఊక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. అంటే ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చన్నమాట.
ఒప్పో రెనో 15సీ- డిస్ప్లే, పర్ఫార్మెన్స్..
చూడగానే కట్టిపడేసేలా ఉండే 6.57 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ+ అమోలెడ్ డిస్ప్లేని ఇందులో అమర్చారు. 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల గేమ్స్ ఆడినా, వీడియోలు చూసినా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 1400 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను ఈ గ్యాడ్జెట్లో అందించారు.
పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికొస్తే.. క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 చిప్సెట్తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం 12జీబీ వరకు ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్ సదుపాయం ఉంది. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16పై నడుస్తుంది.
ఒప్పో రెనో 15సీ- కెమెరా సెటప్..
ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఒప్పో రెనో 15సీ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుకవైపు మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి:
- 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా
- 8ఎంపీ అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్
- 2ఎంపీ మాక్రో షూటర్
ఇక సెల్ఫీ, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50ఎంపీ కెమెరాను ఇచ్చారు. విశేషమేమిటంటే, ఫ్రంట్- రియర్ కెమెరాల ద్వారా 4కే రిజల్యూషన్తో హై-క్వాలిటీ వీడియోలను రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు.
ఒప్పో రెనో 15సీ- ఇతర ప్రత్యేకతలు..
- నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఇందులో ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.
- 5జీ నెట్వర్క్ సపోర్ట్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్.
- కేవలం 195 గ్రాముల బరువుతో స్లిమ్ డిజైన్.