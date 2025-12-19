టాటా సియెర్రా కొంటున్నారా? హైదరాబాద్లో ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలు ఇవి..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, హైదరాబాద్లో టాటా సియెర్రా ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇది మీ బడ్జెట్ ప్లానింగ్కి కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.
అనుకున్నదే జరిగింది! 2025 టాటా సియెర్రాకి భారతీయుల నుంచి క్రేజీ డిమాండ్ లభిస్తోంది. ఈ ఎస్యూవీని గత నెలలో లాంచ్ చేసిన దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్, ఇటీవలే బుకింగ్స్ని సైతం ప్రారంభించింది. మొదటి రోజే 70వేలకు పైగా బుకింగ్స్తో టాటా సియెర్రా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలిచింది. మరి మీరు కూడా ఈ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్లో టాటా సియెర్రా ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
హైదరాబాద్లో టాటా సియెర్రా ఆన్రోడ్ ప్రైజ్..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ స్మార్ట్ ప్లస్ (పెట్రోల్)- రూ. 14.11 లక్షలు
ప్యూర్ (పెట్రోల్)- రూ. 15.93 లక్షలు
స్మార్ట్ ప్లస్ (డీజిల్)- రూ. 15.93 లక్షలు
ప్యూర్ డీసీఏ (పెట్రోల్)- రూ. 17.76 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ (పెట్రోల్)- రూ. 17.76 లక్షలు
ప్యూర్ (డీజిల్)- రూ. 17.76 లక్షలు
అడ్వెంచర్ (పెట్రోల్)- రూ. 18.73 లక్షలు
అడ్వెంచర్ ప్లస్ (పెట్రోల్)- రూ. 19.58 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ డీసీఏ (పెట్రోల్)- రూ. 19.58 లక్షలు
ప్యూర్ డీజిల్ ఏటీ (డీజిల్)- రూ. 19.58 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ (డీజిల్)- రూ. 19.58 లక్షలు
అడ్వెంచర్ (డీజిల్)- రూ. 20.19 లక్షలు
అడ్వెంచర్ డీసీఏ (పెట్రోల్)- రూ. 20.56 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ (పెట్రోల్)- రూ. 20.76 లక్షలు
అడ్వెంచర్ ప్లస్ (డీజిల్)- రూ. 21.04 లక్షలు
ప్యూర్ ప్లస్ ఏటీ (డీజిల్)- రూ. 21.41 లక్షలు
అడ్వెంచర్ ప్లస్ టీజీడీఐ (పెట్రోల్)- రూ. 22.02 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ (డీజిల్)- రూ. 22.38 లక్షలు
అడ్వెంచర్ ప్లస్ ఏటీ (డీజిల్)- రూ. 22.63 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ టీజీడీఐ (పెట్రోల్)- రూ. 23.05 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ ఏటీ (డీజిల్)- రూ. 23.55 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ ప్లస్ (డీజిల్)- రూ. 23.90 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ ప్లస్ టీజీడీఐ (పెట్రోల్)- రూ. 24.20 లక్షలు
అకంప్లీష్డ్ ప్లస్ ఏటీ (డీజిల్)- రూ. 25.08 లక్షలు
అంటే హైదరాబాద్లో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ రూ. 14.11 లక్షల నుంచి రూ. 25.08 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
వాహనాల లాంచ్ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్ సంస్థలు వాటి ఎక్స్షోరూం ధరలను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. కానీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్ వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. మీరు మీ సమీప డీలర్షిప్ షోరూమ్ని సందర్శిస్తే, వెహికిల్ టెస్ట్ డ్రైవ్తో పాటు లాంచ్ ఆఫర్స్ గురించి (ఏవైనా ఉంటే) కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీ బడ్జెట్ ప్లానింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది.
టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్లోనే అదిరే ఫీచర్లు..!
ఈ ఎస్యూవీలో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా బేస్ వేరియంట్ అనేది.. పేరుకే బేస్ వేరియంట్! కానీ ఇందులో అదిరే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయంలోనూ టాటా మోటార్స్ రాజీపడలేదు.
టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్ను స్మార్ట్+ అని పిలుస్తారు. ఇందులో అనేక అధునాతన ఫీచర్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు. అవి..
బై-ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్
టర్న్ ఇండికేటర్లతో కూడిన ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్వీఎంలు
ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్గేట్ రిలీజ్
10.16 సెం.మీ డిజిటల్ కాక్పిట్
ఎల్ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు
ఆటో హోల్డ్తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్
స్టోరేజ్తో కూడిన ఫ్రంట్ స్లైడింగ్ ఆర్మ్రెస్ట్
ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్ల్యాంప్
