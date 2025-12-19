Edit Profile
    టాటా సియెర్రా కొంటున్నారా? హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు ఇవి..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే, హైదరాబాద్​లో టాటా సియెర్రా ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇది మీ బడ్జెట్​ ప్లానింగ్​కి కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.

    Published on: Dec 19, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అనుకున్నదే జరిగింది! 2025 టాటా సియెర్రాకి భారతీయుల నుంచి క్రేజీ డిమాండ్​ లభిస్తోంది. ఈ ఎస్​యూవీని గత నెలలో లాంచ్​ చేసిన దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ టాటా మోటార్స్​, ఇటీవలే బుకింగ్స్​ని సైతం ప్రారంభించింది. మొదటి రోజే 70వేలకు పైగా బుకింగ్స్​తో టాటా సియెర్రా టాక్​ ఆఫ్​ ది టౌన్​గా నిలిచింది. మరి మీరు కూడా ఈ ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో టాటా సియెర్రా ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2025 టాటా సియెర్రా..

    హైదరాబాద్​లో టాటా సియెర్రా ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ స్మార్ట్​ ప్లస్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 14.11 లక్షలు

    ప్యూర్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 15.93 లక్షలు

    స్మార్ట్​ ప్లస్​ (డీజిల్​)- రూ. 15.93 లక్షలు

    ప్యూర్​ డీసీఏ (పెట్రోల్​)- రూ. 17.76 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 17.76 లక్షలు

    ప్యూర్​ (డీజిల్​)- రూ. 17.76 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 18.73 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ ప్లస్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 19.58 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ డీసీఏ (పెట్రోల్​)- రూ. 19.58 లక్షలు

    ప్యూర్​ డీజిల్​ ఏటీ (డీజిల్​)- రూ. 19.58 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ (డీజిల్​)- రూ. 19.58 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ (డీజిల్​)- రూ. 20.19 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ డీసీఏ (పెట్రోల్​)- రూ. 20.56 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ (పెట్రోల్​)- రూ. 20.76 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ ప్లస్​ (డీజిల్​)- రూ. 21.04 లక్షలు

    ప్యూర్​ ప్లస్​ ఏటీ (డీజిల్​)- రూ. 21.41 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ ప్లస్​ టీజీడీఐ (పెట్రోల్​)- రూ. 22.02 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ (డీజిల్​)- రూ. 22.38 లక్షలు

    అడ్వెంచర్​ ప్లస్​ ఏటీ (డీజిల్​)- రూ. 22.63 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ టీజీడీఐ (పెట్రోల్​)- రూ. 23.05 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ ఏటీ (డీజిల్​)- రూ. 23.55 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్ ప్లస్​​ (డీజిల్​)- రూ. 23.90 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ టీజీడీఐ (పెట్రోల్​)- రూ. 24.20 లక్షలు

    అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ ఏటీ (డీజిల్​)- రూ. 25.08 లక్షలు

    అంటే హైదరాబాద్​లో టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ఆన్​రోడ్ ​ప్రైజ్​ రూ. 14.11 లక్షల నుంచి రూ. 25.08 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

    వాహనాల లాంచ్​ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు వాటి ఎక్స్​షోరూం ధరలను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. కానీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్​ వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. మీరు మీ సమీప డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శిస్తే, వెహికిల్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​తో పాటు లాంచ్​ ఆఫర్స్​ గురించి (ఏవైనా ఉంటే) కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీ బడ్జెట్​ ప్లానింగ్​కి ఉపయోగపడుతుంది.

    టాటా సియెర్రా బేస్​ వేరియంట్​లోనే అదిరే ఫీచర్లు..!

    ఈ ఎస్​యూవీలో చాలా హైలైట్స్​ ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా బేస్​ వేరియంట్ అనేది.. పేరుకే బేస్​ వేరియంట్! కానీ ఇందులో అదిరే ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయంలోనూ టాటా మోటార్స్​ రాజీపడలేదు.

    టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్‌ను స్మార్ట్+ అని పిలుస్తారు. ఇందులో అనేక అధునాతన ఫీచర్లను స్టాండర్డ్‌గా అందిస్తున్నారు. అవి..

    బై-ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్

    టర్న్ ఇండికేటర్‌లతో కూడిన ఎలక్ట్రికల్‌గా అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్‌వీఎంలు

    ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్‌గేట్ రిలీజ్​

    10.16 సెం.మీ డిజిటల్ కాక్‌పిట్

    ఎల్‌ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు

    ఆటో హోల్డ్‌తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్

    స్టోరేజ్‌తో కూడిన ఫ్రంట్ స్లైడింగ్ ఆర్మ్‌రెస్ట్

    ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్‌ల్యాంప్

    పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

