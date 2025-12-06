హైదరాబాద్లో మహీంద్రా XEV 9S ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలు..
ఇటీవలే ఇండియాలో లాంచ్ అయిన మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్లో మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ డీటైల్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ రూపంలో భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మరో ఈవీ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. గత నెలలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని లాంచ్ చేసింది మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ.. 2026 జనవరిలో బుకింగ్స్ని ప్రారంభించనుంది. అదే నెలలో డెలివరీలను కూడా మొదలుపెట్టనుంది. మరి మీరు మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్లో మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
హైదరాబాద్లో మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ప్యాక్ వన్ ఎబోవ్ (59 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 20.97 లక్షలు
ప్యాక్ వన్ ఎబోవ్ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 23.24 లక్షలు.
ప్యాక్ టు ఎబోవ్ (70 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 25.86 లక్షలు.
ప్యాక్ టు ఎబోవ్ (79కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 26.91 లక్షలు.
ప్యాక్ త్రీ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 28.90 లక్షలు.
ప్యాక్ త్రీ ఎబోవ్ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 31.10 లక్షలు.
అంటే హైదరాబాద్లో మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ రూ. 20.97 లక్షల నుంచి రూ. 31.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
వాహనాల లాంచ్ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్ సంస్థలు వాటి ఎక్స్షోరూం ధరలను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. కానీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్ వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్- వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ శ్రేణిలో 'ప్యాక్ వన్ అబౌవ్' వేరియంట్ అన్నింటికంటే సరసమైన ఎంపిక. హైదరాబాద్లో దీని 59 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ రూ. 20.97 లక్షలు.
'ప్యాక్ వన్ అబౌవ్' అనేది మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, ఇది ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా మహీంద్రా అన్ని చర్యలు తీసుకుంది! ఈ బేస్ వేరియంట్ను టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ మాదిరిగానే ఆకర్షణీయంగా రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది (కొన్ని ఫీచర్లను మాత్రం టాప్-ఎండ్ కోసం రిజర్వ్ చేసింది).
లైటింగ్: ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లు, ఎల్ఈడీ టైల్లైట్లు.
వీల్స్: 18-ఇంచ్ ఏరో అల్లాయ్ వీల్స్.
టెక్నాలజీ: వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, 5జీ కనెక్టివిటీతో కూడిన ట్రిపుల్ డిజిటల్ డిస్ప్లే సెటప్.
సౌకర్యం: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, హైట్ అడ్జెస్టెబుల్ డ్రైవర్ సీటు, పడుకోవడానికి, జరుపుకోవడానికి వీలైన రెండొవ వరుస సీట్లు.
కంట్రోల్స్: పుష్ స్టార్ట్-స్టాప్ బటన్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.
భద్రత: ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, టీపీఎంఎస్ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), డ్రైవర్ డ్రౌజీనెస్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్.
పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.