    హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా XEV 9S ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    ఇటీవలే ఇండియాలో లాంచ్​ అయిన మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ డీటైల్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 06, 2025 11:25 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ రూపంలో భారత ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​లో మరో ఈవీ ఆప్షన్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. గత నెలలో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీని లాంచ్​ చేసింది మహీంద్రా అండ్​ మహీంద్రా సంస్థ.. 2026 జనవరిలో బుకింగ్స్​ని ప్రారంభించనుంది. అదే నెలలో డెలివరీలను కూడా మొదలుపెట్టనుంది. మరి మీరు మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​..
    హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ప్యాక్​ వన్​ ఎబోవ్​ (59 కేడబ్ల్యూహెచ్​)- రూ. 20.97 లక్షలు

    ప్యాక్​ వన్​ ఎబోవ్​ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్​)- రూ. 23.24 లక్షలు.

    ప్యాక్​ టు ఎబోవ్​ (70 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 25.86 లక్షలు.

    ప్యాక్​ టు ఎబోవ్​ (79కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 26.91 లక్షలు.

    ప్యాక్​ త్రీ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 28.90 లక్షలు.

    ప్యాక్​ త్రీ ఎబోవ్​ (79 కేడబ్ల్యూహెచ్)- రూ. 31.10 లక్షలు.

    అంటే హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 20.97 లక్షల నుంచి రూ. 31.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

    వాహనాల లాంచ్​ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు వాటి ఎక్స్​షోరూం ధరలను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. కానీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్​ వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​- వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ​ శ్రేణిలో 'ప్యాక్ వన్ అబౌవ్' వేరియంట్ అన్నింటికంటే సరసమైన ఎంపిక. హైదరాబాద్​లో దీని 59 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 20.97 లక్షలు.

    'ప్యాక్ వన్ అబౌవ్' అనేది మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, ఇది ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా మహీంద్రా అన్ని చర్యలు తీసుకుంది! ఈ బేస్ వేరియంట్‌ను టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ మాదిరిగానే ఆకర్షణీయంగా రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది (కొన్ని ఫీచర్లను మాత్రం టాప్-ఎండ్ కోసం రిజర్వ్ చేసింది).

    లైటింగ్: ఎల్​ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఎల్​ఈడీ టైల్‌లైట్లు.

    వీల్స్: 18-ఇంచ్​ ఏరో అల్లాయ్ వీల్స్.

    టెక్నాలజీ: వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, 5జీ కనెక్టివిటీతో కూడిన ట్రిపుల్ డిజిటల్ డిస్‌ప్లే సెటప్.

    సౌకర్యం: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, హైట్​ అడ్జెస్టెబుల్​ డ్రైవర్ సీటు, పడుకోవడానికి, జరుపుకోవడానికి వీలైన రెండొవ వరుస సీట్లు.

    కంట్రోల్స్: పుష్ స్టార్ట్-స్టాప్ బటన్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.

    భద్రత: ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, టీపీఎంఎస్​ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), డ్రైవర్ డ్రౌజీనెస్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్.

    పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    News/News/హైదరాబాద్​లో మహీంద్రా XEV 9S ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..
