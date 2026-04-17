TCS నాసిక్ యూనిట్లో దారుణం: మత మార్పిడి కోసం వేధింపులు.. 'నీ భార్యను పంపించు' అంటూ పైశాచికం!
టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) నాసిక్ బ్రాంచ్లో వెలుగుచూసిన మత మార్పిడిలు, లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం ఇప్పుడు పెను సంచలనంగా మారింది. ఈ ఆఫీసును మత మార్పిడి కేంద్రంగా మార్చేశారన్న వార్తలు ఐటీ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా ఒక బాధితుడు చేసిన ఆరోపణలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి.
నాసిక్ టీసీఎస్ యూనిట్లో పని చేస్తున్న ఒక ఉద్యోగి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో వెల్లడించిన అంశాలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్నాయి. "నీకు పిల్లలు కలగడం లేదని బాధపడుతున్నావు కదా, నీ భార్యను మా వద్దకు పంపించు.. నీకు సంతానం కలుగుతుంది" అంటూ నిందితులు అత్యంత హేయంగా వ్యాఖ్యానించినట్లు బాధితుడు ఆరోపించారు. టీమ్ లీడర్ తౌసిఫ్ అక్తర్, సహోద్యోగి డానిష్ షేక్ తనను మానసికంగా వేధించడమే కాకుండా, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇలాంటి అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆయన వాపోయారు.
బలవంతంగా నమాజ్.. స్కల్ క్యాప్ ధరించాలని ఒత్తిడి
కేవలం మాటలతో సరిపెట్టకుండా, బాధితుడిపై మతపరమైన ఆచారాలను రుద్దేందుకు నిందితులు ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆఫీసులో పని చేసే సమయంలో స్కల్ క్యాప్ (టోపీ) ధరించాలని, కల్మా చదువుతూ నమాజ్ చేయాలని తనపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారని బాధితుడు పేర్కొన్నారు. దీనిని వ్యతిరేకించినందుకు తనను చంపేస్తామని బెదిరించడమే కాకుండా, ఒకసారి వాగ్వాదం జరుగుతున్నప్పుడు తౌసిఫ్ అక్తర్ తనపైకి ఫ్యాన్ విసిరి కొట్టాడని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2022లో కంపెనీలో చేరినప్పటి నుంచే ఈ నరకం మొదలైందని ఆయన తెలిపారు.
మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులు
ఈ ముఠా ఆగడాలు కేవలం పురుష ఉద్యోగులతోనే ఆగలేదు. మహిళా ఉద్యోగులను కూడా వీరు వదిలిపెట్టలేదని బాధితుడు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. "ఒక మహిళా సహోద్యోగి నా వద్దకు వచ్చి కన్నీరు పెట్టుకుంది. తౌసిఫ్, డానిష్ ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని చెప్పింది. ఆఫీసు వేళలు ముగిసిన తర్వాత కూడా మహిళలను బలవంతంగా ఆపి, వారితో తప్పుగా ప్రవర్తించేవారు" అని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ వేధింపులపై హెచ్ఆర్ (HR) విభాగానికి ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోగా, తనపై తప్పుడు నివేదికలు ఇచ్చి వేధించారని బాధితుడు ఆరోపించారు.
ఇదంతా ఒక 'స్క్రిప్టెడ్' డ్రామా: నిందితుల బంధువుల వాదన
మరోవైపు, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రజా మీమన్ బాబాయ్ రజాక్ కాజీ ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇదంతా ఒక పక్కా పథకం ప్రకారం జరుగుతున్న కుట్ర అని ఆయన వాదించారు. "బజరంగ్ దళ్ ప్రమేయంతోనే ఈ తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు. చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో చూపిస్తూ ఒక పెద్ద స్కామ్ లాగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. మా కుటుంబాలను ఇబ్బందులకు గురిచేయడమే వీరి ఉద్దేశం" అని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.
పోలీసుల యాక్షన్: ఎనిమిది మంది అరెస్ట్
ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటివరకు పోలీసులు మొత్తం తొమ్మిది కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ దారుణాలకు పాల్పడుతున్న ఏడుగురు పురుషులతో పాటు, వీరికి సహకరిస్తున్న ఒక మహిళా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో మహిళా నిందితురాలి కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. ఐటీ కంపెనీలో ఇలాంటి వ్యవస్థీకృత నేరాలు జరగడంపై ఉన్నతాధికారులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టీసీఎస్ నాసిక్ కేసులో ప్రధాన ఆరోపణలు ఏమిటి?
నాసిక్ టీసీఎస్ యూనిట్లో ఉద్యోగులను బలవంతంగా మత మార్పిడి చేయాలని చూడటం, ఆచారాలను రుద్దడం, మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటం ప్రధాన ఆరోపణలు.
2. ఈ కేసులో ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఈ కేసులో పోలీసులు ఏడుగురు పురుషులను మరియు ఒక మహిళా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ను అరెస్ట్ చేశారు. మరో నిందితురాలు పరారీలో ఉన్నారు.
3. నిందితులపై బాధితులు చేసిన తీవ్రమైన ఆరోపణ ఏంటి?
ఒక ఉద్యోగికి సంతానం కలగలేదని ఎగతాళి చేస్తూ, అతని భార్యను తమ వద్దకు పంపాలని నిందితులు అసభ్యకరంగా మాట్లాడారన్నది అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోపణ.
4. నిందితుల కుటుంబ సభ్యులు ఈ కేసుపై ఏమంటున్నారు?
నిందితుల తరఫు బంధువులు ఇదంతా బజరంగ్ దళ్ చేసిన కుట్ర అని, ఆరోపణల్లో నిజం లేదని వాదిస్తున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.