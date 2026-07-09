టీసీఎస్ క్యూ1 ఫలితాలు: ఐటీ దిగ్గజం అద్భుత ప్రదర్శన.. రూ.12 మధ్యంతర డివిడెండ్
టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం జూన్ త్రైమాసిక (Q1FY27) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. తన వాటాదారులకు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ.12 మధ్యంతర డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం వార్షిక ప్రాతిపదికన 5.5% వృద్ధితో రూ.13,349 కోట్లకు చేరుకుంది.
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ సేవల సంస్థ అయిన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS), జూన్ 2026తో ముగిసిన త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాలకు అనుగుణంగానే కంపెనీ స్థిరమైన పనితీరును కనబరిచింది. ఫలితాల విడుదలతో పాటు, కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాటాదారుల కోసం రూ.12 మధ్యంతర డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేశారు.
డివిడెండ్ వివరాలు:
టీసీఎస్ ప్రకటించిన రూ.12 మధ్యంతర డివిడెండ్ పొందడానికి అర్హులైన షేర్హోల్డర్లను నిర్ణయించేందుకు జూలై 15, 2026 (బుధవారం) ను రికార్డు తేదీగా (Record Date) సంస్థ ఖరారు చేసింది. అర్హత కలిగిన ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి ఈ డివిడెండ్ మొత్తం జూలై 31, 2026 (శుక్రవారం) నాడు జమ చేస్తారు.
టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ఈ సంస్థ గత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) లో డివిడెండ్ల రూపంలోనే ఏకంగా రూ.39,571 కోట్లను షేర్హోల్డర్లకు తిరిగి ఇచ్చింది. అంతకుముందు మార్చి త్రైమాసికంలో రూ.31, జనవరిలో రూ.57 (రూ.46 ప్రత్యేక డివిడెండ్ + రూ.11 మధ్యంతర డివిడెండ్) చొప్పున చెల్లించింది. గత 12 నెలల కాలంలో టీసీఎస్ ఒక షేరుపై మొత్తం రూ.110 ఈక్విటీ డివిడెండ్ను అందించింది. ట్రెండ్లైన్ డేటా ప్రకారం, అక్టోబర్ 28, 2004 నుండి ఇప్పటివరకు ఈ కంపెనీ మొత్తం 94 సార్లు డివిడెండ్లను ప్రకటించడం విశేషం.
క్యూ1 ఆర్థిక ఫలితాలు:
ఆదాయం (Revenue): జూన్ త్రైమాసికంలో టీసీఎస్ ఆదాయం త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన (QoQ) 2.2%, వార్షిక ప్రాతిపదికన (YoY) 13.9% పెరిగి రూ.72,275 కోట్లకు చేరింది.
నికర లాభం (Net Profit): కంపెనీ నికర లాభం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 5.5% వృద్ధితో రూ.13,349 కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ లాభంలో రూ.668 కోట్ల లీగల్ సెటిల్మెంట్ ఛార్జీలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి.
మార్జిన్లు (Margins): ఈ త్రైమాసికంలో నికర లాభాల మార్జిన్ 19.2% కాగా, ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ 24% గా స్థిరంగా ఉంది.
నగదు ప్రవాహం (Cash Flow): కార్యకలాపాల ద్వారా కంపెనీ రూ.12,412 కోట్ల నికర నగదును సంపాదించింది, ఇది కంపెనీ మొత్తం నికర లాభంలో 93 శాతానికి సమానం.
ఉద్యోగుల వివరాలు, ఆర్డర్ బుక్:
జూన్ త్రైమాసికం ముగిసే నాటికి టీసీఎస్ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య (Workforce) 593,798 కి చేరింది. ఐటీ సేవల విభాగంలో గత 12 నెలల (LTM) ఉద్యోగుల వలసల రేటు (Attrition Rate) 13.6 శాతంగా నమోదైంది.
మరోవైపు, కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ అత్యంత బలంగా 9.5 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇందులో 'SKF' సంస్థతో కుదుర్చుకున్న ప్రతిష్టాత్మక ఏఐ-ఆధారిత (AI-led transformation) ఒప్పందం కూడా ఉంది. కంపెనీ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వ్యాపారం త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 13.6% వృద్ధి చెంది, వార్షిక రన్ రేట్లో 2.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More