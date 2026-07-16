టెక్ మహీంద్రా క్యూ1 ఫలితాలు: నికర లాభం 28% జంప్, రూ. 1,465 కోట్లకు చేరిక
ఐటీ దిగ్గజం 'టెక్ మహీంద్రా' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 28.4 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,465.1 కోట్లకు చేరుకుంది. బలమైన డీల్స్, స్థిరమైన డిమాండ్ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు.
ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ టెక్ మహీంద్రా (Tech Mahindra) జూన్ 2026తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికానికి (Q1 2026) సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను గురువారం (జూలై 16) ప్రకటించింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం (Consolidated Net Profit) 28.4% పెరిగి రూ. 1,465.1 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ నికర లాభం రూ. 1,140.60 కోట్లుగా నమోదైంది. గత మార్చి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే నికర లాభం 8% పెరిగింది.
మరోవైపు, కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from Operations) వార్షిక ప్రాతిపదికన 15% వృద్ధితో రూ. 15,605.50 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది క్యూ1 లో ఈ ఆదాయం రూ. 13,569.5 కోట్లుగా ఉంది. క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ (QoQ) ప్రాతిపదికన కూడా ఆదాయం 4% పైగా పెరిగింది.
డాలర్ ఆదాయం, ఎబిట్ మార్జిన్
డాలర్ రూపంలో ఆదాయం: జూన్ త్రైమాసికంలో టెక్ మహీంద్రా ఆదాయం 6.1% పెరిగి 1.66 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. కాన్స్టంట్ కరెన్సీ (CC) పరంగా ఈ వృద్ధి వార్షిక ప్రాతిపదికన 6.6% కాగా, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 2.6% గా ఉంది.
ఎబిట్ (EBIT): కంపెనీ పన్ను మరియు వడ్డీల చెల్లింపునకు ముందు ఆర్జించిన లాభం (EBIT) 53.3 శాతం పెరిగి రూ. 2,264 కోట్లకు చేరింది. దీంతో ఎబిట్ మార్జిన్ దాదాపు 330 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగై 14.4 శాతానికి విస్తరించింది.
విభాగాలు, పరిశ్రమల వారీగా ప్రదర్శన
ఐటీ, బిజినెస్ ప్రాసెస్ సర్వీసెస్ (BPS): ఐటీ విభాగం ఆదాయం 17.6% వృద్ధితో రూ. 13,245 కోట్లకు చేరగా, లాభం 39.9% పెరిగి రూ. 2,903 కోట్లుగా నమోదైంది. బిజినెస్ ప్రాసెస్ సర్వీసెస్ (BPS) విభాగం ఆదాయం 18.2% పెరిగి రూ. 2,466.9 కోట్లకు చేరింది.
భౌగోళిక మార్కెట్లు: ఐరోపా (Europe) మార్కెట్ అత్యధికంగా 12.1% వృద్ధిని నమోదు చేయగా, అమెరికా మార్కెట్ 4.8%, మిగిలిన ప్రపంచ దేశాల (Rest of World) మార్కెట్ 2.5% వృద్ధి చెందాయి.
పరిశ్రమల విభాగం: తయారీ రంగం (Manufacturing) అత్యధికంగా 17.2% వృద్ధిని కనబరిచింది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ (BFSI) విభాగం 8.1%, టెలికాం (Communications) విభాగం 1.3% మేర పుంజుకున్నాయి.
భారీగా డీల్స్.. నిలిచిన ఉద్యోగుల వలసలు
ఈ త్రైమాసికంలో టెక్ మహీంద్రా కొత్త డీల్స్ విలువ వార్షిక ప్రాతిపదికన 33.3% పెరిగి 1.08 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 9,000 కోట్లు) చేరింది. వరుసగా మూడో త్రైమాసికంలో కూడా కంపెనీ డీల్స్ విలువ 1 బిలియన్ డాలర్లు దాటడం విశేషం. కంపెనీలో $50 మిలియన్లకు పైగా వార్షిక ఆదాయం అందించే క్లయింట్ల సంఖ్య 26 నుండి 33కి పెరిగింది.
మరోవైపు, కంపెనీ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 863 తగ్గి 1,46,760 కి చేరింది. అయితే, ఉద్యోగుల వలసల రేటు (Attrition Rate) గత ఏడాది ఉన్న 12.6% నుండి 11.8 శాతానికి తగ్గి మెరుగైంది.
వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా, కెనడాకు చెందిన 'అల్లూరి టెక్నాలజీస్' (Avant) లో 85% వాటాను రూ. 187.5 కోట్లతో మే 27న టెక్ మహీంద్రా కొనుగోలు చేసింది. మిగిలిన 15% వాటాను మూడేళ్ల తర్వాత కొనుగోలు చేయనుంది.
మేనేజ్మెంట్ వ్యాఖ్యలు
"వరుసగా మూడు త్రైమాసికాల పాటు 1 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా డీల్స్ సాధించడం మా వ్యాపార స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తోంది. క్లయింట్లతో మా సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అయ్యాయి. అన్ని రంగాలు వార్షికంగా మంచి వృద్ధిని సాధించాయి" అని టెక్ మహీంద్రా సీఈవో మోహిత్ జోషి తెలిపారు. ఆర్థిక ఫలితాల నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లో టెక్ మహీంద్రా షేరు ధర బీఎస్ఈ (BSE) లో 1.15% లాభపడి రూ. 1515.85 వద్ద ముగిసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More