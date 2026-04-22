టెక్ మహీంద్రా అదరహో: రూ.1,356 కోట్లకు చేరిన లాభం.. ఇన్వెస్టర్లకు పండగే, భారీ డివిడెండ్ ప్రకటన
ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం టెక్ మహీంద్రా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను సాధించింది. కంపెనీ నికర లాభం 19 శాతం పెరిగి రూ.1,356 కోట్లకు చేరడమే కాకుండా, తన వాటాదారులకు ప్రతి షేరుపై రూ.36 చొప్పున భారీ డివిడెండ్ను ప్రకటించింది.
దేశీయ ఐటీ రంగంలో కీలక సంస్థ అయిన టెక్ మహీంద్రా (Tech Mahindra) బుధవారం తన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4FY26) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే కంపెనీ అంచనాలను మించి రాణించి, తన లాభాల్లో ఏకంగా 19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం రూ.1,356 కోట్లుగా నమోదైనట్లు సంస్థ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు తెలిపింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ లాభం రూ.1,142 కోట్లుగా ఉండటం గమనార్హం.
కేవలం ఏడాది ప్రాతిపదికనే కాకుండా, క్రితం త్రైమాసికం (Q3FY26) తో పోల్చినా కంపెనీ లాభం 21 శాతం పెరిగింది. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో టెక్ మహీంద్రా రూ.1,118 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది.
ఆదాయంలోనూ దూకుడు..
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue) కూడా ఆకట్టుకుంది. గతేడాది క్యూ4లో రూ.13,384 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈసారి 12.6 శాతం పెరిగి రూ.15,076 కోట్లకు చేరుకుంది. ఐటీ రంగంలో నెలకొన్న అనిశ్చితిని తట్టుకుని, రెండంకెల వృద్ధిని సాధించడం విశేషం. గడిచిన మూడవ త్రైమాసికం (Q3) లో ఆదాయం రూ.14,393 కోట్లుగా ఉండగా, దానితో పోలిస్తే 5 శాతం పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
షేర్ హోల్డర్లకు కాసుల వర్షం: రూ.51 డివిడెండ్
పెరిగిన లాభాల నేపథ్యంలో కంపెనీ తన వాటాదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. రూ.5 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి షేరుపై రూ.36 చొప్పున తుది డివిడెండ్ (Final Dividend) ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.
గత ఏడాది నవంబర్లో ఇప్పటికే రూ.15 మధ్యంతర డివిడెండ్ను కంపెనీ చెల్లించింది. ఇప్పుడు ప్రకటించిన రూ.36తో కలిపి, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మొత్తం డివిడెండ్ రూ.51కి చేరింది. అంటే ఫేస్ వ్యాల్యూపై ఏకంగా 1020 శాతం లాభాన్ని కంపెనీ పంచుతోంది.
ఈ డివిడెండ్ పొందడానికి 'రికార్డు డేట్' గా జూలై 3, 2026ని సంస్థ నిర్ణయించింది. రాబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) లో వాటాదారుల ఆమోదం లభించిన తర్వాత ఈ నగదు నేరుగా ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది.
మార్కెట్ విశ్లేషణ
టెక్ మహీంద్రా ఫలితాలు మార్కెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహం నెలకొంది. అంతర్జాతీయంగా ఐటీ క్లయింట్ల నుంచి వ్యయం తగ్గినప్పటికీ, టెక్ మహీంద్రా తన కార్యకలాపాల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా లాభదాయకతను కాపాడుకోగలిగింది. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్స్, డిజిటల్ సర్వీసెస్ విభాగాల్లో వృద్ధి కంపెనీకి బలాన్నిచ్చింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More