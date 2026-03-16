    Realme smartphones : రియల్​మీ నుంచి అతి త్వరలోనే రెండు కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- అదిరిపోతాయంతే..!

    Realme 16T 5G : భారత మార్కెట్​లోకి రియల్‌మీ 16టీ 5జీ, రియల్‌మీ పీ4ఆర్​ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు త్వరలోనే విడుదల కానున్నాయి. మూడు కలర్ వేరియంట్లు, మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో ఇవి లభించనున్నట్లు తాజా లీకుల ద్వారా తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Mar 16, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం ‘రియల్‌మీ’.. భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్​ కోసం సరికొత్త అస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రజాదరణ పొందిన రియల్‌మీ 16, పీ4-సిరీస్ లైనప్‌లను మరింత విస్తరిస్తూ, రెండు కొత్త 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లాంచ్ చేసేందుకు కంపెనీ కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్లు ‘రియల్‌మీ 16టీ 5జీ’, 'రియల్‌మీ పీ4ఆర్​ 5జీ' పేర్లతో మార్కెట్లోకి రానున్నాయి.

    రియల్​మీ నుంచి రెండు కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​.. (Representative image)
    ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్స్​కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- మోడల్ నంబర్లు, లాంచ్ అంచనాలు..

    టిప్‌స్టర్ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ రెండు స్మార్ట్​ఫోన్స్​ వరుసగా RMX5268, RMX5266 మోడల్ నంబర్లతో డిటెక్ట్​ అయ్యాయి. వీటి ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఇవి అతి త్వరలోనే భారత వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు సమాచారం.

    ముఖ్యంగా, రియల్‌మీ 16టీ 5జీ ఫోన్.. ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన రియల్‌మీ 16 ప్రో 5జీ, 16 ప్రో+ 5జీ సిరీస్‌లో మూడవ ఫోన్‌గా చేరనుంది.

    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- వేరియంట్లు, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు..

    వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రియల్‌మీ ఈ ఫోన్లను మూడు వేర్వేరు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకురానుంది:

    రియల్‌మీ 16టీ 5జీ: ఇది 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB అనే మూడు వేరియంట్లలో లభించనుంది.

    రియల్‌మీ పీ4ఆర్​ 5జీ: ఇది 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB, 6 GB + 256 GB వేరియంట్లలో అమ్మకానికి రానుంది.

    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- రంగుల హరివిల్లు..

    స్టైలిష్ డిజైన్‌కు పేరుగాంచిన రియల్‌మీ, ఈ కొత్త ఫోన్లను కూడా సరికొత్త రంగుల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది:

    రియల్​మీ 16టీ 5జీ: అరోరా గ్రీన్, స్టార్‌లైట్ బ్లాక్, స్టార్‌లైట్ రెడ్ కలర్లలో లభిస్తుంది.

    రియల్​మీ పీ4ఆర్​ 5జీ: లావెండర్ గ్లేర్, సిల్వర్ గ్లేర్, టైటానియం గ్లేర్ వంటి వైవిధ్యమైన షేడ్స్​లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ రానుంది.

    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- మునుపటి లాంచ్‌ల ప్రభావం..

    భారత్‌లో ఈ ఏడాది జనవరి 6న రియల్‌మీ 16 ప్రో సిరీస్‌ ఘనంగా విడుదలైంది. అందులో రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5జీ ప్రారంభ ధర రూ. 39,999 గా ఉండగా, రియల్‌మీ 16 ప్రో 5జీ ధర రూ. 31,999 గా నిర్ణయించారు. ఈ ప్రో+ మోడల్ మాస్టర్ గోల్డ్, మాస్టర్ గ్రే, భారత్‌కు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన 'కామెల్లియా పింక్' రంగుల్లో లభిస్తోంది. ఇక ప్రో మోడల్ మాస్టర్ గోల్డ్, పెబుల్ గ్రే, ఇండియా-ఎక్స్‌క్లూజివ్ 'ఆర్చిడ్ పర్పుల్' షేడ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

    మరోవైపు, రియల్‌మీ పీ4-సిరీస్‌లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 20న 'రియల్‌మీ పీ4 లైట్' మార్కెట్లోకి వచ్చింది. దీని బేస్ వేరియంట్ (4 GB + 64 GB) ధర కేవలం రూ. 9,999 గా ఉంది.

    తాజా లీకుల ప్రకారం వస్తున్న 16టీ 5జీ, పీ4ఆర్​ 5జీ ఫోన్లు కూడా ఇదే స్థాయిలో భారత వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటాయని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. రియల్‌మీ కంపెనీని ఎప్పుడు, ఎవరు స్థాపించారు?

    రియల్‌మీని మే 4, 2018న స్కై లీ స్థాపించారు. ఆయన అంతకుముందు ఒప్పో వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేశారు. వాస్తవానికి, 2010లో ఒప్పో బ్రాండ్‌లో ఒక ఉప-బ్రాండ్‌గా 'ఒప్పో రియల్​' పేరుతో ఇది మొదలైనప్పటికీ, 2018లో పూర్తిస్థాయి స్వతంత్ర సంస్థగా ఆవిర్భవించింది.

    2. రియల్‌మీ కంపెనీకి, ఒప్పోకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి?

    రియల్‌మీ తన ప్రయాణాన్ని ఒప్పో సబ్-బ్రాండ్‌గా ప్రారంభించింది. ప్రారంభ దశలో రియల్‌మీ ఫోన్లు ఒప్పో తయారీ కేంద్రాలను, 'ColorOS' సాఫ్ట్‌వేర్‌ను పంచుకునేవి. అయితే, మే 2018లో స్కై లీ ఒప్పో నుంచి వైదొలిగి రియల్‌మీని ఒక స్వతంత్ర బ్రాండ్‌గా మార్చారు. ప్రస్తుతం ఈ రెండు సంస్థలు 'BBK Electronics' అనే మాతృ సంస్థ పరిధిలోకి వస్తాయి.

    3. రియల్‌మీ మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఏది? అది ఏ దేశంలో విడుదలైంది

    రియల్‌మీ తన మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్ 'Realme 1' ను మే 2018లో విడుదల చేసింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఫోన్ ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా భారతదేశంలోనే లాంచ్ అయింది. ఆ సమయంలో కేవలం ఆన్‌లైన్ మార్కెట్ ద్వారా మాత్రమే ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.

