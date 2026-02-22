Edit Profile
    Best Smartphones : రూ. 25వేల ధరలోపు టాప్​ 5 స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఇవి- 10,001ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..

    భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్​లో రూ. 25,000 విభాగం అత్యంత పోటీతో కూడుకున్నది. ఈ బడ్జెట్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్థాయి ఫీచర్లను అందిస్తున్న రియల్‌మీ, నథింగ్, రెడ్‌మీ, వన్‌ప్లస్ కంపెనీల టాప్ 5 ఫోన్స్​ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..

    Published on: Feb 22, 2026 9:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రస్తుతం భారత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్​లో రూ. 25,000 లోపు విభాగం యూజర్లకు స్వర్గధామంగా మారింది! ఒకప్పుడు కేవలం ఖరీదైన ఫోన్లకే పరిమితమైన బలమైన పనితీరు, నాణ్యమైన కెమెరాలు, సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్‌లోనే అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. మీరు గేమర్ అయినా లేదా మంచి కెమెరా ఫోన్ కావాలనుకున్నా.. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో లభిస్తున్న టాప్​ 5 బెస్ట్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ (రూ. 25వేల లోపు) వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    రియల్​మీ పీ4 పవర్​..

    రూ. 25వేల ధరలోపు టాప్​- 5 బెస్ట్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​..

    1. వన్‌ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 5

    వన్‌ప్లస్ నుంచి బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం అనుభూతిని ఇచ్చే స్మార్ట్​ఫోన్ ఇది.

    పర్ఫార్మెన్స్: డైమెన్సిటీ 8350 అపెక్స్ చిప్‌సెట్, 6.77- ఇంచ్​ 120హెచ్​జెడ్​ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేతో మల్టీ టాస్కింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.

    సాఫ్ట్‌వేర్: వన్‌ప్లస్​కు ఉన్న అతిపెద్ద బలం ఆక్సీజెన్​ఓఎస్​. క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, స్మూత్ యానిమేషన్లు కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్. దీని డిజైన్ కూడా చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది.

    2. రియల్‌మీ పి4 పవర్

    ఈ ఫోన్ ప్రధానంగా భారీ బ్యాటరీ కావాలనుకునే పవర్ యూజర్ల కోసం రూపొందించబడింది.

    ప్రత్యేకత: ఇందులో ఏకంగా 10,001ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో దొరికే ఫోన్లలో ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీలలో ఒకటి. దీనికి తోడు 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉండటంతో ఛార్జింగ్ గురించి బెంగ అక్కర్లేదు.

    డిస్‌ప్లే అండ్​ ప్రాసెసర్: 6.8- ఇంచ్​ 144హెచ్​జెడ్​ హైపర్‌గ్లో కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్‌సెట్ స్మూత్ గేమింగ్ అనుభూతిని ఇస్తాయి.

    కెమెరా: 50ఎంపీ + 8ఎంపీ + 2ఎంపీ కెమెరా సెటప్ సాధారణ ఫోటోగ్రఫీకి బాగుంటుంది.

    రియల్​మీ పీ4 లైట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇటీవలే లాంచ్​ అయ్యింది. ఈ గ్యాడ్జెట్​ వివరాలను ఇక్కడ క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

    3. రెడ్‌మీ నోట్ 14 ప్రో ప్లస్

    షియోమీ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫోన్ అన్ని విభాగాల్లో సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.67- ఇంచ్​ 1.5కే అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే అద్భుతమైన కలర్స్ అందిస్తుంది.

    బ్యాటరీ: 6200 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, 90డబ్ల్యూ సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ దీని ప్రత్యేకత.

    కెమెరా: ఈ విభాగంలో ప్రత్యేకంగా 'టెలిఫోటో లెన్స్'ను అందిస్తూ తన ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.

    4. నథింగ్ ఫోన్ 3ఏ

    డిజైన్ అండ్​ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాన్ని ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

    డిజైన్: నథింగ్ బ్రాండ్ కే ప్రత్యేకమైన గ్లిఫ్ లైటింగ్, ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్ దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి.

    ఫీచర్లు: స్నాప్‌డ్రాగన్ 7ఎస్​ జెన్​ 3 చిప్‌సెట్, 6.77-ఇంచ్​ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి.

    కెమెరా: ఇందులో మెయిన్, టెలిఫోటో, అల్ట్రా వైడ్ అనే మూడు ఉపయోగకరమైన కెమెరాల సెటప్ ఉంది. 5,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో ఇది వస్తుంది.

    5. రియల్‌మీ 14 ప్రో ప్లస్

    పనితీరు, కెమెరా నాణ్యతను కోరుకునే వారికి రియల్‌మీ నుంచి ఇది మరో మంచి ఆప్షన్.

    హార్డ్‌వేర్: ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7ఎస్​ జెన్​ 3 ప్రాసెసర్, 6.83- ఇంచ్​ కర్వ్‌డ్ ఒఎల్ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి.

    కెమెరా: ఈ రియల్​మీ 14 ప్రో ప్లస్​లో కూడా టెలిఫోటో షూటర్ ఉండటం వల్ల ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు ఇది బాగా నచ్చుతుంది.

    పవర్: 6,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.

