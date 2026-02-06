Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    7,750 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ఇంకొన్ని రోజుల్లో Tecno Pova Curve 2 లాంచ్​..

    టెక్నో తన బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ను భారత్‌లో విస్తరిస్తూ 'పోవా కర్వ్ 2 5జీ'ని విడుదల చేయనుంది. 2025 మే నెలలో వచ్చిన పోవా కర్వ్ 5జీకి సక్సెసర్‌గా వస్తున్న ఈ ఫోన్, భారీ బ్యాటరీ, సరికొత్త డిజైన్‌తో ఫిబ్రవరి 13న లాంచ్ కానుంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Feb 06, 2026 6:53 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు టెక్నో సంస్థ తన సరికొత్త 'పోవా కర్వ్ 2 5జీ' స్మార్ట్​ఫోన్​ని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. గతేడాది మే నెలలో మార్కెట్​లోకి వచ్చిన పోవా కర్వ్ 5జీకి కొనసాగింపుగా ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను సంస్థ తీసుకొస్తోంది. లాంచ్‌కు ముందే ఈ ఫోన్ డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లకు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను టెక్నో పంచుకుంది. అయితే ఇతర కీలకమైన స్పెసిఫికేషన్లను మాత్రం ప్రస్తుతానికి గోప్యంగా ఉంచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2 (Tecno )
    టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2 (Tecno )

    టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2- లాంచ్ తేదీ, సమయం..

    కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భారత్‌లో ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఆవిష్కరణ జరగనుంది. ఈ మేరకు ఎక్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో చేసిన పోస్ట్ ద్వారా లాంచ్ తేదీని ప్రకటించడంతో పాటు డివైజ్‌కు సంబంధించిన మొదటి అధికారిక లుక్‌ను కూడా సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ ఫోటోను గమనిస్తే, గత మోడల్‌తో పోలిస్తే రియర్ లేఅవుట్, కెమెరా అమరికలో స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

    టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2- డిజైన్, కీలక ఫీచర్లు ..

    టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనుక వైపు కర్వ్డ్ ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఎడ్జెస్​కి వెళ్లే కొద్దీ సన్నగా మారుతుంది. దీని రియర్ ప్యానెల్ మ్యాట్-స్టైల్ ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉండి, మునుపటి పోవా కర్వ్ 5జీ తరహాలోనే లైన్లను కలిగి ఉంది. సిరీస్ డిజైన్ కొనసాగింపును కాపాడటం కోసం టెక్నో ఈ ఎలిమెంట్లను అలాగే ఉంచింది.

    అయితే, కెమెరా మాడ్యూల్‌లో మాత్రం భారీ మార్పు కనిపిస్తోంది! పాత మోడల్‌లో ఉన్న వర్టికల్ కెమెరా లేఅవుట్‌ను పక్కన పెట్టి, ఈసారి ‘ట్రయాంగ్యులర్’, అసమాన కెమెరా ఐలాండ్‌ను టెక్నో ఎంచుకుంది. దీనిలో ఒక హారిజాంటల్ పిల్‌-షేప్డ్ సెక్షన్‌లో రెండు కెమెరా లెన్స్‌లు ఉండగా, మూడవ లెన్స్ విడిగా కింద భాగంలో అమర్చారు. ఆ కింద లెన్స్ పక్కనే ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ ఉంది. బ్యాక్ ప్యానెల్‌పై పోవా బ్రాండింగ్, రెగ్యులేటరీ టెక్స్ట్ కూడా కనిపిస్తాయి.

    టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2- రంగులు, బ్యాటరీ..

    ఈ టెక్నో పోవా కర్వ్​ 2 స్మార్ట్‌ఫోన్ మూడు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు సంస్థ ధృవీకరించింది. భారతీయ వినియోగదారులు బ్లాక్, సిల్వర్, వైలెట్ రంగుల్లో దీనిని ఎంచుకోవచ్చు. ప్రతి కలర్ వేరియంట్‌లోనూ బ్యాక్ ప్యానెల్ దిగువన ఒక చిన్న సెమీ-ట్రాన్స్‌పరెన్ట్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. కాకపోతే, స్టోరేజ్ వేరియంట్లను బట్టి రంగుల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటాయా అనే విషయంపై క్లారిటీ లేదు.

    కంపెనీ అధికారికంగా హార్డ్‌వేర్ వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, పలు నివేదికల ప్రకారం ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ ఎంటీ6858 ప్రాసెసర్ (డైమెన్సిటీ 7100) పై పనిచేసే అవకాశం ఉంది. ఇది 12జీబీ వరకు ర్యామ్, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, టీయూవీ సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్‌లో 7,750ఎంఏహెచ్​ లిథియం-అయాన్ పాలిమర్ బ్యాటరీ ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

    పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, సేల్ వివరాలను లాంచ్ ఈవెంట్ రోజైన ఫిబ్రవరి 13న కంపెనీ ప్రకటించనుంది.

    recommendedIcon
    News/News/7,750 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ఇంకొన్ని రోజుల్లో Tecno Pova Curve 2 లాంచ్​..
    News/News/7,750 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో బడ్జెట్​ స్మార్ట్​ఫోన్​- ఇంకొన్ని రోజుల్లో Tecno Pova Curve 2 లాంచ్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes