స్టాక్ మార్కెట్లో IPOల జాతర: నేడు 10 ఐపీవోలు లభ్యం.. ఏది బెస్ట్?
ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఐపీఓల జోరు పెరిగింది. దలాల్ స్ట్రీట్లో సెప్టెంబర్ 9న ఏకంగా 10 ఐపీఓలు వేర్వేరు దశల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవన్నీ కలిసి మార్కెట్ నుంచి రూ.7,288.34 కోట్లను సమీకరిస్తుండగా, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (జీఎంపీ) ఆధారంగా ఏవి ఎంతవరకు లాభాలను అందించగలవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైమరీ విభాగంలో ఇన్వెస్టర్లకు సందడి నెలకొంది. బుధవారం (సెప్టెంబర్ 9) మార్కెట్లో ఒకేసారి 10 ఐపీఓలు ఇన్వెస్టర్ల ముందుకు వచ్చాయి. ఈ కంపెనీలన్నీ కలిసి రూ.7,288.34 కోట్ల నిధులను సేకరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. వీటిలో 6 ఐపీఓలు నేడే కొత్తగా ప్రారంభమవుతుండగా, 3 ఐపీఓలు రెండో రోజు బిడ్డింగ్లోకి అడుగుపెట్టాయి. ఒక ఐపీఓ చివరి రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ను పూర్తి చేసుకుంటోంది. దీనికి తోడు త్వరలోనే రానున్న ఎన్ఎస్ఈ, జియో భారీ ఐపీఓల వార్తలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను మరింత బలోపేతం చేశాయి.
పోటీ తీవ్రంగా ఉన్న ఈ తరుణంలో ఏ ఐపీఓ ఎలాంటి రాబడులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందో తెలుసుకోవడానికి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (జీఎంపీ) కీలక సూచికగా మారింది. నేడు లభ్యమవుతున్న ఐపీఓల వివరాలు, జీఎంపీ ట్రెండ్స్ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
నేడు సబ్స్క్రిప్షన్కు ఓపెన్ అయిన 6 ఐపీఓలు
రెంటోమోజో (Rentomojo):
రెంటోమోజో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్లో రూ.134 జీఎంపీని నమోదు చేస్తోంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ ఎగువ పరిమితి రూ.404 ప్రకారం చూస్తే, ఇది రూ.538 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇన్వెస్టర్లకు 33.17 శాతం వరకు లాభం దక్కే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కంపెనీ ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ.1,255.57 కోట్లు సమీకరిస్తోంది. ఇందులో రూ.150 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లు (37.15 లక్షలు), రూ.1,105.57 కోట్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) ఉన్నాయి. ధరల శ్రేణి రూ.384 - రూ.404 కాగా, ఒక లాట్ సైజు 37 షేర్లు. కనీస పెట్టుబడి రూ.14,948గా నిర్ణయించారు.
కరమ్తారా ఇంజనీరింగ్ (Karamtara Engineering):
దీని జీఎంపీ ప్రస్తుతం రూ.65 వద్ద ఉంది. రూ. 254 ఎగువ ధర ఆధారంగా షేరు రూ.319 వద్ద లిస్ట్ కావచ్చునని అంచనా. ఇది 25.59 శాతం లిస్టింగ్ లాభాన్ని సూచిస్తోంది. కంపెనీ మొత్తం రూ.875 కోట్లు సమీకరిస్తోంది (రూ.675 కోట్ల కొత్త షేర్లు, రూ.200 కోట్ల ఓఎఫ్ఎస్). ధరల శ్రేణి రూ.241 - రూ.254, లాట్ సైజు 59 షేర్లు. కనీస పెట్టుబడి రూ.14,986.
మణిపాల్ పేమెంట్ అండ్ ఐడెంటిటీ సొల్యూషన్స్ (Manipal Payment & Identity Solutions):
ఈ ఐపీఓ జీఎంపీ రూ.33గా ఉంది. ఎగువ ధర రూ.339తో పోలిస్తే రూ.372 వద్ద లిస్టింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉండి, 9.73 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది. ఇది రూ.805 కోట్ల బుక్ బిల్డ్ ఇష్యూ (రూ.320 కోట్ల కొత్త షేర్లు, రూ.485 కోట్ల ఓఎఫ్ఎస్). ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.322 - రూ.339. లాట్ సైజు 44 షేర్లు, కనీస పెట్టుబడి రూ.14,916.
ఆర్సిల్ - అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ (ARCIL):
దీని జీఎంపీ రూ.30 వద్ద నడుస్తోంది. రూ.139 ఎగువ పరిమితి ప్రకారం రూ.169 వద్ద లిస్ట్ అయి, 21.58 శాతం లాభం చేకూర్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఈ రూ.732.97 కోట్ల ఐపీఓ పూర్తిగా ఓఎఫ్ఎస్ రూపంలోనే వస్తోంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.132 - రూ.139, లాట్ సైజు 107 షేర్లు, కనీస పెట్టుబడి రూ.14,873.
ఎల్సీసీ ప్రాజెక్ట్స్ (LCC Projects):
ఈ కంపెనీ జీఎంపీ రూ.40గా నమోదు కాగా, ఎగువ ధర రూ.146 ప్రాతిపదికన రూ.186 వద్ద లిస్టింగ్ అంచనా వేస్తున్నారు (27.40 శాతం లాభం). కంపెనీ రూ.427.14 కోట్లు సమీకరిస్తోంది (రూ.258 కోట్ల కొత్త షేర్లు, రూ.169.14 కోట్ల ఓఎఫ్ఎస్). ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.139 - రూ.146, లాట్ సైజు 102 షేర్లు, కనీస పెట్టుబడి రూ.14,892.
స్టీమ్హౌస్ ఇండియా (Steamhouse India):
ప్రైస్ బ్యాండ్ ఎగువ పరిమితి రూ.81తో పోలిస్తే రూ.18 జీఎంపీతో ఇది రూ.99 వద్ద లిస్ట్ కావచ్చు (22.22 శాతం లాభం). ఈ రూ.414 కోట్ల ఐపీఓలో రూ.353 కోట్ల నూతన షేర్లు, రూ.61 కోట్ల ఓఎఫ్ఎస్ ఉన్నాయి. ధరల శ్రేణి రూ.77 - రూ.81, లాట్ సైజు 185 షేర్లు, కనీస పెట్టుబడి రూ.14,985.
రెండో రోజుకు చేరిన 3 ఐపీఓలు.. నేటితో ముగియనున్న ప్రణవ్ కన్స్ట్రక్షన్స్
కనోహర్ ఎలక్ట్రికల్స్ (Kanohar Electricals):
రెండో రోజు బిడ్డింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ ఐపీఓ జీఎంపీ రూ.225 వద్ద భారీ డిమాండ్తో ఉంది. ఎగువ ధర రూ.632 ప్రాతిపదికన ఇది రూ.857 వద్ద లిస్ట్ అయి, ఏకంగా 35.60 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ.1,055.74 కోట్లు సమీకరిస్తున్నారు (ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.601 - రూ.632).
గ్లాస్ వాల్ సిస్టమ్స్ ఇండియా (Glass Wall Systems India):
రెండో రోజులో ఉన్న ఈ ఇష్యూ జీఎంపీ రూ.58 వద్ద ఉంది. రూ.182 ఎగువ ధరతో పోలిస్తే రూ.240 వద్ద లిస్ట్ అయి 31.87 శాతం లాభం పంచేలా ఉంది. కంపెనీ రూ.427.89 కోట్లు సమీకరిస్తోంది (ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.172 - రూ.182).
ప్రసోల్ కెమికల్స్ (Prasol Chemicals):
ఇది కూడా రెండో రోజు బిడ్డింగ్లో ఉంది. జీఎంపీ రూ.15గా ఉంది. రూ.676 ఎగువ ధరతో పోలిస్తే రూ.691 వద్ద లిస్టింగ్ అంచనాతో 2.22 శాతం మాత్రమే లాభం చూపిస్తోంది. ఈ ఇష్యూ సైజు రూ.500 కోట్లు (ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.643 - రూ.676).
ప్రణవ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ (Pranav Constructions):
ప్రణవ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమైన ఈ ఐపీఓ నేటితో (సెప్టెంబర్ 9) ముగుస్తుంది. దీని జీఎంపీ రూ.44 వద్ద ఉండగా, రూ.124 ఇష్యూ ధరకు విరుద్ధంగా రూ.168 వద్ద లిస్ట్ అయి 35.48 శాతం లాభం ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ ఇష్యూ ద్వారా రూ.351.03 కోట్లు సమీకరిస్తోంది.
లాభాల స్వీకరణకు అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు కేవలం గ్రే మార్కెట్ ట్రెండ్స్ మీదే ఆధారపడకుండా కంపెనీల ఆర్థిక రికార్డులు, నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కొరకు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More