    అది భద్రత కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రమే.. విష్ణు విగ్రహం కూల్చివేతపై థాయిలాండ్

    థాయిలాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దులో విష్ణు విగ్రహం కూల్చివేతపై థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం స్పందించింది. అది అధికారిక మతపరమైన స్థలం కాదని, కేవలం భద్రతా కారణాలు, సరిహద్దు నిర్వహణలో భాగంగానే ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించామని స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Dec 25, 2025 3:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    థాయిలాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దులో విష్ణు విగ్రహం ధ్వంసం కావడం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైన వేళ, థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం దీనిపై అధికారికంగా స్పందించింది. భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో, ఆ విగ్రహం కూల్చివేత వెనుక ఉన్న కారణాలను థాయిలాండ్ వివరించింది. ఇది కేవలం భద్రతాపరమైన చర్యే తప్ప, మత విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా చేసింది కాదని స్పష్టం చేసింది.

    అది భద్రత కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రమే.. విష్ణు విగ్రహం కూల్చివేతపై థాయిలాండ్
    అది భద్రత కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రమే.. విష్ణు విగ్రహం కూల్చివేతపై థాయిలాండ్

    భద్రత కోసమే ఈ చర్య: థాయిలాండ్

    థాయిలాండ్-కాంబోడియా సరిహద్దు ప్రెస్ సెంటర్ ఈ ఘటనపై వివరణ ఇస్తూ.. "ఈ చర్య మతాలకు లేదా నమ్మకాలకు సంబంధించింది కాదు. థాయ్ దళాలు ఆ ప్రాంతాన్ని తిరిగి తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్న తర్వాత, కేవలం ఏరియా మేనేజ్‌మెంట్, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మాత్రమే ఈ తొలగింపు చేపట్టాం" అని పేర్కొంది.

    థాయిలాండ్ అధికారుల ప్రకారం.. ధ్వంసం చేసిన విగ్రహం అధికారికంగా నమోదైన మతపరమైన స్థలం కాదు. వివాదాస్పద సరిహద్దు ప్రాంతమైన 'చాంగ్ అన్ మా'లో తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని చాటుకోవడానికి కాంబోడియా సైనికులు ఒక చిహ్నంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశారని థాయిలాండ్ భావిస్తోంది. ఇలాంటి చిహ్నాలు ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉన్నందునే వాటిని తొలగించామని వారు తెలిపారు.

    హిందూ మతంపై మాకు గౌరవం ఉంది

    విగ్రహం తొలగింపుపై వస్తున్న విమర్శలను థాయిలాండ్ తోసిపుచ్చింది. తాము అన్ని మతాలను సమానంగా గౌరవిస్తామని, ముఖ్యంగా హిందూ మతంతో తమకు లోతైన చారిత్రక, సాంస్కృతిక సంబంధాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేసింది. ఈ ప్రాంతంలోని ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని తాము గౌరవిస్తామని ప్రభుత్వం పునరుద్ఘాటించింది.

    వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు

    సరిహద్దు ప్రాంతంలో సైనిక బలగాలు ఒక 'బ్యాక్‌హో లోడర్' (జేసీబీ వంటి యంత్రం) సహాయంతో విష్ణు విగ్రహాన్ని పడగొడుతున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 2014లో నిర్మించిన ఈ విగ్రహం నేలమట్టం కావడంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియోల ప్రామాణికతను స్వతంత్రంగా ధృవీకరించాల్సి ఉంది.

    కాంబోడియా వాదన ఏమిటి?

    మరోవైపు, కాంబోడియా ఈ చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. "విగ్రహం ఉన్న ప్రాంతం పూర్తిగా మా భూభాగంలోనిదే. 'ప్రీ విహార్' ప్రావిన్స్‌లోని అన్ సెస్ ఏరియాలో, సరిహద్దుకు 100 మీటర్ల లోపల ఉన్న విగ్రహాన్ని థాయిలాండ్ సైన్యం ధ్వంసం చేసింది" అని కాంబోడియా ప్రతినిధులు ఆరోపిస్తున్నారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ డేటా కూడా ఈ విగ్రహం సరిహద్దు రేఖకు కొన్ని వందల మీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నట్లు చూపుతోంది.

    ముగింపు లేని పోరు

    దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ సరిహద్దు వివాదం ఈ నెలలో మరింత ముదిరింది. తాజా ఘర్షణల వల్ల ఇప్పటికే 40 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, సుమారు పది లక్షల మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఒకవైపు దాడులు, ఆరోపణలు కొనసాగుతుండగానే.. మరోవైపు ఇరు దేశాల ఉన్నతాధికారులు సరిహద్దు చెక్‌పోస్టుల వద్ద చర్చలు జరుపుతున్నారు. వారసత్వ కట్టడాలు, మతపరమైన చిహ్నాల రక్షణపై ఈ చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది.

