Best Mutual Funds : స్టాక్ మార్కెట్ల పతనంలోనూ అద్భుత రిటర్నులు ఇచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవి..
మార్కెట్లలో అస్థిరతలు పెరిగిన వేళ, స్వల్ప కాలం నుంచి దీర్ఘకాలం వరకు స్థిరమైన రాబడులు ఇచ్చే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం ఇన్వెస్టర్లు అన్వేషిస్తున్నారు. 1 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల కాలమితుల్లోనూ నిలకడగా లాభాలను అందించిన టాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పనితీరుపై ప్రత్యేక కథనం..
గత కొన్ని నెలలుగా భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్రమైన అస్థిరతకు గురవుతున్నాయి. ఒకవైపు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలు, రూపాయి విలువ క్షీణత, ద్రవ్యోల్బణ భయాల నడుమ బెంచ్ మార్క్ సూచీలు తరచుగా పతనమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామం సాధారణ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాము ఇన్వెస్ట్ చేసిన సొమ్ము సురక్షితంగా ఉందో లేదో, రాబోయే రోజుల్లో కొత్తగా ఎక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలో అర్థం కాక అయోమయానికి గురవుతున్నారు.
అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం.. దేశీయ మార్కెట్లకు ప్రామాణికంగా భావించే ‘నిఫ్టీ 50’ సూచీ గడిచిన ఒక ఏడాది కాలంలో ప్రతికూల రాబడిని (-12.71%) నమోదు చేసింది. అదేవిధంగా బ్రాడర్ మార్కెట్ సూచీ అయిన 'నిఫ్టీ 500' సైతం 9.80 శాతం నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఇలాంటి ప్రతికూల మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో కూడా కొన్ని డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు ఊహించని రీతిలో రాబడులు అందిస్తూ ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
స్థిరమైన రాబడులు ఎందుకు ముఖ్యం?
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పనితీరును కేవలం ఒక్క ఏడాది రాబడితో అంచనా వేయడం సరైన పద్ధతి కాదు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని 1 ఏడాది, 3 ఏళ్లు, 5 ఏళ్ల కాల వ్యవధిలోనూ నిలకడగా పాజిటివ్ రాబడులను అందించిన ఫండ్స్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం. వేర్వేరు మార్కెట్ సైకిళ్లలో ఆయా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వ్యూహాలు ఎంతవరకు విజయవంతమయ్యాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ డేటా ఇన్వెస్టర్లకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.
సెక్టోరల్, థీమాటిక్, ఇంటర్నేషనల్, ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ని మినహాయించి.. డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రేసులో ముందున్న స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్..
గత 1, 3, 5 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో స్థిరమైన రాబడులు ఇచ్చిన 10 ప్రధాన ఈక్విటీ ఫండ్స్లో ఏకంగా 7 ఫండ్స్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీకి చెందినవే కావడం గమనార్హం!
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ : ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఫండ్ 1-ఏడాది కాలంలో అత్యధికంగా 16.71% రాబడిని అందించగా, 3-ఏళ్ల వార్షిక రాబడి (సీఏజీఆర్) 18.79%, 5-ఏళ్ల వార్షిక రాబడి 17.87%గా నమోదైంది.
డీఎస్పీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ : 1-ఏడాదిలో 9.85%, 3-ఏళ్లలో 15.43%, 5-ఏళ్లలో 15.60% రాబడులతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
ఎల్ఐసీ ఎంఎఫ్ వ్యాల్యూ ఫండ్ : వ్యాల్యూ ఫండ్ కేటగిరీకి చెందిన ఈ స్కీమ్ 1-ఏడాదికి 9.16%, 3-ఏళ్లకు 15.40%, 5-ఏళ్లకు 11.21% చొప్పున రాబడి అందించింది.
|నెంబర్
|మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్
|1ఏడాది రిటర్ను (%)
|3ఏళ్ల సీఏజీఆర్ (%)
|5ఏళ్ల సీఏజీఆర్ (%)
|1
|Bank of India Small Cap Fund
|16.71
|18.79
|17.87
|2
|DSP Small Cap Fund
|9.85
|15.43
|15.60
|3
|LIC MF Value Fund
|9.16
|15.40
|11.21
|4
|Union Small Cap Fund
|9.09
|14.00
|15.17
|5
|ITI Small Cap Fund
|7.49
|20.58
|15.92
|6
|HSBC Midcap Fund
|6.26
|20.21
|16.02
|7
|LIC MF Small Cap Fund
|5.64
|15.45
|15.23
|8
|ABSL Small Cap Fund
|4.74
|12.59
|11.27
|9
|Quant Small Cap Fund
|3.83
|16.43
|16.51
|10
|ITI Multi Cap Fund
|3.44
|14.94
|12.23
సోర్సు- మార్నింగ్స్టార్. డైరక్ట్ గ్రోత్ ప్లాన్స్, 2026 అక్టోబర్ 23 వరకు ఉన్న డేటా.
3 ఏళ్లు, 5 ఏళ్ల రాబడుల్లో అగ్రస్థానాలు..
3ఏళ్ల కాల వ్యవధికి సంబంధించి ఐటిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అత్యధికంగా 20.58% వార్షిక రాబడి ఇవ్వగా, హెచ్ఎస్బీసీ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 20.21% రాబడితో తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
అదేవిధంగా 5 ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక వ్యవధిని పరిశీలిస్తే.. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (17.87%) మొదటి స్థానంలో ఉండగా, క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 16.51% వార్షిక రాబడితో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. స్మాల్ క్యాప్లు మినహా మిగిలిన వాటిలో ఎల్ఐసీ ఎంఎఫ్ వ్యాల్యూ ఫండ్, హెచ్ఎస్బీసీ మిడ్క్యాప్ ఫండ్, ఐటిఐ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ మాత్రమే ఈ మూడు కాల వ్యవధుల్లోనూ స్థిరమైన రాబడులను నిలబెట్టుకోగలిగాయి.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక విషయాలు..
గతంలో ఫండ్ సాధించిన మంచి రాబడులు భవిష్యత్తులోనూ యథాతథంగా వస్తాయని గ్యారెంటీ లేదు. స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అధిక రాబడులను ఇచ్చినప్పటికీ, మార్కెట్ తీవ్రమైన నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇవే వేగంగా పతనమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
కాబట్టి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పెట్టుబడిదారులు తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, పెట్టుబడి కాలపరిమితిని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకుని, వైవిధ్యమైన పోర్ట్ఫోలియోను రూపొందించుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More