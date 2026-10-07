నెలకూ ₹10 వేల SIP.. 10 ఏళ్లలో ₹46 లక్షలు ఇచ్చిన టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు
నెలవారీ ఎస్ఐపీ ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా సంపద సృష్టించాలనుకునే వారికి చక్రవడ్డీ అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది. గత 10 ఏళ్లలో ₹10,000 ఎస్ఐపీ పెట్టుబడిని ₹46 లక్షల వరకు పెంచిన టాప్ 5 మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాల సాధనకు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ఒక శక్తిమంతమైన మార్గంగా నిలుస్తోంది. సక్రమంగా, నిలకడగా పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తే చక్రవడ్డీ (Compounding) ప్రభావంతో పెద్ద మొత్తంలో కార్పస్ సృష్టించవచ్చని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గత పదేళ్ల కాలంలో ప్రతి నెలా రూ.10,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లకు ఏ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్లు అత్యధిక రాబడులను అందించాయో విశ్లేషిస్తే పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడవుతున్నాయి.
పదేళ్లలో రూ.12 లక్షలు.. రూ.46 లక్షలుగా!
గత 10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడుల విశ్లేషణలో క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Quant Small Cap Fund) అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఫండ్ పదేళ్ల కాలంలో వార్షికంగా ఏకంగా 25.39 శాతం ఎస్ఐపీ రాబడిని అందించింది.
పదేళ్ల క్రితం ప్రతి నెలా రూ.10,000 చొప్పున ఎస్ఐపీ ప్రారంభించిన ఇన్వెస్టర్ మొత్తం రూ.12 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు. ఈ పెట్టుబడి విలువ 2026 అక్టోబర్ 5 నాటికి సుమారు రూ.46.09 లక్షలకు చేరుకుంది. అంటే ఇన్వెస్టర్కు ఏకంగా రూ.34.09 లక్షల వరకు నికర లాభం సమకూరింది. మొత్తం ప్రాథమిక పెట్టుబడి నాలుగు రెట్లకు పైగా పెరగడం విశేషం.
టాప్ 5 ఫండ్ల పనితీరు ఇదే
రెండో స్థానంలో నిలిచిన నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Nippon India Small Cap Fund) 21.59 శాతం రాబడిని నమోదు చేసింది. ఇందులో రూ.12 లక్షల పెట్టుబడి రూ.37.52 లక్షలకు పెరిగింది.
హైబ్రిడ్ విభాగంలో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచిన క్వాంట్ మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ (Quant Multi Asset Allocation Fund) 21.48 శాతం రాబడితో రూ.12 లక్షల పెట్టుబడిని రూ.37.30 లక్షలుగా మార్చింది.
టాక్స్ సేవింగ్ కేటగిరీకి చెందిన క్వాంట్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ (Quant ELSS Tax Saver Fund) 20.82 శాతం రాబడితో పెట్టుబడిని రూ.36 లక్షలకు చేర్చగా, ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (Invesco India Mid Cap Fund) 20.61 శాతం రాబడితో రూ.35.58 లక్షల కార్పస్ను అందించింది.
ఏ ఏ రకాల ఫండ్లు ముందంజలో ఉన్నాయి?
ఈ అగ్రశ్రేణి జాబితాలో ఈక్విటీ ఆధారిత పథకాలదే పైచేయిగా ఉంది. అందులోనూ రెండు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు, ఒక మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అత్యుత్తమ రాబడులను అందించాయి.
ఈక్విటీతో పాటు డెట్, బంగారం, రియల్ ఎస్టేట్ తదితర విభిన్న ఆస్తుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే క్వాంట్ మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ స్థానం సాధించడం ఇక్కడ ప్రస్తావనార్హం. సంపద సృష్టి కేవలం ఈక్విటీలకే పరిమితం కాదని, వైవిధ్యమైన పోర్ట్ఫోలియోతోనూ మెరుగైన రాబడులు సాధించవచ్చని ఇది నిరూపిస్తోంది.
ఇన్వెస్టర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
గతంలో సాధించిన రాబడులు మాత్రమే భవిష్యత్తు ఫలితాలకు గ్యారెంటీ కాదని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేవలం గత 10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడుల ఆధారంగానే ఫండ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం సరికాదు. ప్రతి ఇన్వెస్టర్ తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలపరిమితి, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బేరీజు వేసుకోవాలి. సెబీ నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారుల సంప్రదింపులతోనే నిధులను కేటాయించడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More