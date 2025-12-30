Edit Profile
    ఈ ఏడాది లాంచ్​ అయిన టాప్​ 5 నియో రెట్రో బైక్స్​- కుర్రాళ్ల ఫేవరెట్​ ఇవి..

    2025లో క్లాసిక్ డిజైన్, మోడ్రన్ ఫీచర్ల కలయికతో వచ్చిన ఐదు అద్భుతమైన నియో రెట్రో బైక్స్​ విశేషాలు మీకోసం. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుంచి హోండా వరకు స్టైలిష్ బైకుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Dec 30, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బైక్​ అంటే కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు. అది ఒక ఎమోషన్. పాతకాలపు రాజసాన్ని ఉట్టిపడేలా చేస్తూనే, నేటి తరం టెక్నాలజీని జోడించి రూపొందించే 'నియో రెట్రో' బైకులకు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. 2025లో కూడా ఈ క్రేజ్​ కొనసాగింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు కొత్త కొత్త మోడల్స్​ని లాంచ్​ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అద్భుతమైన డిజైన్లతో ఈ ఏడాది లాంచ్​ అయిన టాప్​ 5 నియో రెట్రో బైక్స్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    బెస్ట్​ నియో రెట్రో బైక్స్​..

    2025లో లాంచ్​ అయిన టాప్​ 5 నియో రెట్రో బైక్స్​..

    1. హోండా సీబీ350సీ

    350 సీసీ విభాగంలో పట్టు సాధించేందుకు హోండా ఈ కొత్త మోడల్‌ను తీసుకొచ్చింది. దీని ధర రూ. 2.02 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కేవలం హోండా 'బిగ్‌వింగ్' డీలర్‌షిప్‌లలో మాత్రమే లభించే ఈ బైక్.. ఆకర్షణీయమైన కలర్ స్కీమ్స్, కొత్త గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తోంది.

    సిటీలో తిరగడానికైనా, హైవేపై లాంగ్ డ్రైవ్‌కైనా దీనిలోని పవర్‌ఫుల్ టార్క్ అద్భుతమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

    2. హోండా సీబీ650ఆర్​..

    క్లాసిక్ లుక్‌తో పాటు రేసింగ్ బైక్ పవర్‌ను కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. హోండా సీబీఆర్​650ఆర్​కి ఇది నేకెడ్ వెర్షన్ అని చెప్పవచ్చు. దీనిలో విప్లవాత్మకమైన 'ఈ-క్లచ్' టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టారు. 649 సీసీ ఇన్-లైన్ ఫోర్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌తో వచ్చే ఈ బైక్.. 94 బీహెచ్​పీ పవర్‌ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 9.60 లక్షల నుంచి రూ. 10.30 లక్షల వరకు ఉంది.

    3. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350..

    కుర్రాళ్ల ఫేవరెట్ హంటర్ 350 బైక్​ని 2025లో మరింత కొత్తగా తీర్చిదిద్దింది రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్. కొత్త రంగులతో పాటు ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం టైప్-సీ పోర్ట్, సౌకర్యవంతమైన సీటు వంటి అప్‌గ్రేడ్స్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా దీనిలోని స్లిప్పర్ క్లచ్, కొత్త సస్పెన్షన్ రైడింగ్‌ను చాలా స్మూత్‌గా మారుస్తాయి.

    దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.37 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద ఉండటం విశేషం.

    4. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 650..

    బైక్ ప్రేమికులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూసిన వెహికిల్​ ఇది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన 'ట్విన్ ఇంజిన్' ఇప్పుడు క్లాసిక్ లుక్‌లో రోడ్డు మీదకు వచ్చింది. దీని ఫినిషింగ్, క్రోమ్ టచ్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.

    పాత క్లాసిక్ 500 స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఈ బైక్ ధర రూ. 3.37 లక్షల నుంచి రూ. 3.61 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది.

    5. ట్రయంఫ్ స్పీడ్ ట్విన్ 1200

    అందానికి అందం, పవర్‌కు పవర్.. అదే ట్రయంఫ్ స్పీడ్ ట్విన్ 1200! టియర్-డ్రాప్ ఆకారంలో ఉండే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, రౌండ్ హెడ్‌ల్యాంప్, బార్-ఎండ్ మిర్రర్స్ దీనికి వింటేజ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. 1200 సీసీ ఇంజిన్‌తో ఏకంగా 103 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఇచ్చే ఈ మెషీన్ ధర రూ. 13.84 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

    News/News/ఈ ఏడాది లాంచ్​ అయిన టాప్​ 5 నియో రెట్రో బైక్స్​- కుర్రాళ్ల ఫేవరెట్​ ఇవి..
