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    Electric cars : ఇండియాలో టాప్ 5 చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే- బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే రేంజ్!

    Budget electric cars : మీరు బడ్జెట్​ ధరలో, మంచి రేంజ్​ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్​ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఇండియాలో ప్రస్తుతం లభిస్తున్న చౌకైన ఈవీలు, వాటి రేంజ్​ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 13, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు కేవలం ఇంట్లో రెండో కారుగా మాత్రమే ఈవీలను కొనేవారు. కానీ ఇప్పుడు మొదటిసారి కారు కొనేవారు కూడా ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే, రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చుల విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు సాటి వచ్చేది ఏదీ లేదు! మన దేశంలో పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో మెరుగుపడాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. నగరాల్లో నివసిస్తూ, ఇల్లు లేదా ఆఫీసులో ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే సదుపాయం ఉన్నవారికి ఈవీలు అత్యుత్తమ ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో, సిటీ ప్రయాణాలకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయ్యేలా.. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో రూ. 15 లక్షల బడ్జెట్ లోపు లభిస్తున్న టాప్ 5 చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    బడ్జెట్​ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వివరాలు ఇలా..
    బడ్జెట్​ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వివరాలు ఇలా..

    1. టాటా టియాగో ఈవీ..

    ధరల శ్రేణి: రూ. 6.99 లక్షల నుంచి రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్​లో లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు టాటా టియాగో ఈవీ. ప్రాక్టికల్ ఫోర్-డోర్ (నాలుగు తలుపులు) బాడీ స్టైల్‌తో వచ్చే ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కారులో స్మూత్ అండ్ రిఫైన్డ్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఉంటుంది. దీని కాంపాక్ట్ సైజ్ వల్ల సిటీ ట్రాఫిక్‌లో డ్రైవ్ చేయడం చాలా సులభం. కారు లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) కూడా ఆధునిక ఫీచర్లతో నిండి ఉంటుంది. కస్టమర్లు తమ బడ్జెట్, రేంజ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ లెవెల్ కారు. అయితే, స్పోర్ట్స్ కార్ల తరహా హై-పర్ఫార్మెన్స్‌ను మాత్రం దీని నుంచి ఆశించలేము. ఇది చాలా ప్రశాంతమైన రైడింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    • బ్యాటరీ- 19.2 కేడబ్ల్యూహెచ్, 24 కేడబ్ల్యూహెచ్
    • రేంజ్- 226 కి.మీ, 285 కి.మీ

    2. ఎంజీ కామెట్ ఈవీ..

    ధరల శ్రేణి: రూ. 7.63 లక్షల నుంచి రూ. 10.00 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    అతి తక్కువ ధరలో లభించే ఈవీల జాబితాలో తర్వాతి స్థానం ఎంజీ కామెట్ ఈవీది. కేవలం సిటీ పరిధిలోనే తిరగాలనుకునే వారికి కామెట్ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. దీని చిన్న సైజ్ కారణంగా ఇరుకైన వీధుల్లో కూడా చాలా సులభంగా టర్న్ చేయవచ్చు. పైగా, ఈ కారు లుక్ కూడా చాలా క్యూట్‌గా ఉంటుంది. టూ-డోర్ (రెండు తలుపులు) మోడల్ అయినప్పటికీ, లోపల నలుగురు పెద్దలు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవడానికి తగినంత స్థలం ఉంటుంది. ఫీచర్లు కూడా బాగానే ఇచ్చారు. అయితే, దీని చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ వల్ల రేంజ్ కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులోని చిన్న 12-ఇంచ్ వీల్స్ కారణంగా ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కాస్త కుదుపులు ఎక్కువగా తెలుస్తాయి.

    • బ్యాటరీ- 17.3 కేడబ్ల్యూహెచ్
    • రేంజ్- 230 కి.మీ

    3. టాటా పంచ్ ఈవీ..

    ధరల శ్రేణి: రూ. 9.69 లక్షల నుంచి రూ. 12.59 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    టాటా పంచ్ ఈవీ రెండు రకాల ఎల్‌ఎఫ్‌పీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తోంది. ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ వేరియంట్ హై-డెన్సిటీ ప్రిస్మాటిక్ సెల్స్‌తో వస్తుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై గరిష్టంగా 468 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. చిన్న బ్యాటరీ వేరియంట్ దాదాపు 375 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. కారుతో పాటు వచ్చే 3.3 కిలోవాట్ ఏసీ ఛార్జర్‌ను ఉపయోగించి 10 నుంచి 100 శాతం ఛార్జింగ్ చేయడానికి చిన్న బ్యాటరీకి 11.9 గంటలు, పెద్ద బ్యాటరీకి 14.8 గంటల సమయం పడుతుంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎస్‌యూవీ లుక్‌తో పాటు మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, మంచి రైడ్ క్వాలిటీ, రోజువారీ అవసరాలకు తగ్గ పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి పంచ్ ఈవీ బెస్ట్ ఛాయిస్.

    4. సిట్రోయెన్ ఈసీ3..

    ధరల శ్రేణి: రూ. 11.99 లక్షల నుంచి రూ. 13.26 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    ఈ లిస్టులో తర్వాతి స్థానంలో నిలిచింది సిట్రోయెన్ ఈసీ3. ఇది సిట్రోయెన్ సీ3 హ్యాచ్‌బ్యాక్ కారుకు ఎలక్ట్రిక్ వర్షన్. బాక్సీ డిజైన్ కారణంగా ఈ కారు లోపల క్యాబిన్ స్పేస్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. మిగిలిన సిట్రోయెన్ కార్ల లాగే ఇది కూడా ప్రయాణికులకు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. అయితే, ఇందులో ఫీచర్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా కాస్త నెమ్మదిగా అనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఈవీ కస్టమర్లు ఆశించే 'వావ్ ఫ్యాక్టర్' ఇందులో కాస్త కొరవడింది. కానీ, రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ విషయంలో ఇది పంచ్ ఈవీకి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది.

    • బ్యాటరీ- 29.2 కేడబ్ల్యూహెచ్
    • రేంజ్- 320 కి.మీ

    5. టాటా టిగోర్ ఈవీ..

    ధరల శ్రేణి: రూ. 12.49 లక్షల నుంచి రూ. 13.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    రూ. 15 లక్షల లోపు లభించే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల జాబితాలో ఉన్న ఏకైక సెడాన్ మోడల్ టాటా టిగోర్ ఈవీ మాత్రమే. టియాగో ఈవీ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌తో పోలిస్తే ఇందులో పెద్ద లగేజ్ స్పేస్ (బూట్ స్పేస్) లభిస్తుంది. దీనివల్ల హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లలో ఉండే డిక్కీ స్థలం సమస్యకు ఇందులో పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఇందులో బ్యాటరీ సైజ్ కూడా కొంచెం పెద్దదిగా ఉండటం వల్ల మైలేజ్ కూడా కాస్త ఎక్కువే వస్తుంది. అయితే, టియాగో ఈవీ ధరతో పోలిస్తే దీని కోసం పెట్టే అదనపు బడ్జెట్‌ను సమర్థించుకోవడం కొంచెం కష్టమే. మిగిలిన విషయాల్లో.. టియాగో లాగే మంచి రైడ్ క్వాలిటీ, రిఫైన్డ్ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్, ప్రీమియం క్యాబిన్ ఫీచర్లు ఈ సెడాన్ సొంతం.

    • బ్యాటరీ- 26 కేడబ్ల్యూహెచ్
    • రేంజ్- 315 కి.మీ
    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Electric Cars : ఇండియాలో టాప్ 5 చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే- బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే రేంజ్!
    Home/News/Electric Cars : ఇండియాలో టాప్ 5 చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే- బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే రేంజ్!
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