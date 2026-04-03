Electric Cars : సిటీ డ్రైవ్ కోసం ఈ 5 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు బెస్ట్- రేంజ్లో తోపులు..
నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతున్నాయి. చిన్న పరిమాణం, మెరుగైన రేంజ్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో మధ్యతరగతి నుంచి లగ్జరీ ప్రియుల వరకు అలరిస్తున్న ఐదు అత్యుత్తమ ఈవీల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
ప్రస్తుత కాలంలో నగరాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఒక వరంగా మారాయి. ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలన్నీ సిటీ రోడ్లకు అనువైన కాంపాక్ట్ ఈవీలను రూపొందించే పనిలో పడ్డాయి. ఇరుకైన రోడ్లపై సులువుగా ప్రయాణించడం, మెరుగైన రేంజ్, స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఈ కార్ల ప్రత్యేకత. రద్దీతో కూడిన సిటీ రోడ్ల కోసం తయారైన మైక్రో ఈవీల నుంచి, ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల వరకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రకరకాల ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రోజువారీ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోయే ఐదు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి..
1. టాటా పంచ్ ఈవీ..
'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) ప్లాన్ కింద ఈ కారు ధర రూ. 9.69 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆధునిక ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ కారు పొడవు 3880 ఎంఎం కాగా, వీల్బేస్ 2445 ఎఎం. ఇది నగరాల్లో డ్రైవింగ్ను చాలా సులభతరం చేస్తుంది.
బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్లలో 30 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది (275 కి.మీ రేంజ్). టాప్-స్పెక్ మోడళ్లలో 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 355 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: వెెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వాయిస్ కమాండ్తో పనిచేసే సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
2. ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ..
బీఏఏఎస్ ప్లాన్తో ఈ కారు ధర రూ. 9.99 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. దీని పొడవు 4295 ఎంఎం, వీల్బేస్ 2700 ఎంఎం.
పనితీరు: ఇందులో 38 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీని వాడారు. దీనిలోని ఫ్రంట్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 135 బీహెచ్పీ పవర్ని, 200 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 332 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: 15.6 ఇంచ్ భారీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, తొమ్మిది స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, వెనుక సీట్లు వెనక్కి వాల్చుకునే సదుపాయం దీని ప్రత్యేకత.
3. సిట్రోయెన్ ఈసీ3..
ఈ సిట్రోయెన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ధర రూ. 13.44 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారు పొడవు 3981 ఎంఎం, వీల్బేస్ 2540 ఎంఎం.
పనితీరు: ఇందులో 29.2 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 56 బీహెచ్పీ పవర్, 143 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఏఆర్ఏఐ ప్రకారం ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 320 కి.మీ ప్రయాణిస్తుంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన 10.2 ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, హైట్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
4. ఎంజీ కామెట్ ఈవీ..
నగరాల్లోని విపరీతమైన ట్రాఫిక్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ బుడ్డి ఎలక్ట్రిక్ కారును డిజైన్ చేశారు. బీఏఏఎస్ ప్లాన్తో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 4.99 లక్షలు మాత్రమే. కేవలం 2974 ఎంఎం పొడవు, 2010 ఎంఎం వీల్బేస్ ఉన్న ఈ త్రీ-డోర్ ఫోర్-సీటర్ కారును ఇరుకైన సందుల్లో కూడా చాలా తేలికగా నడపవచ్చు.
పనితీరు: 17.3 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 41 బీహెచ్పీ పవర్ని ఇచ్చే మోటార్ ఉంటుంది. ఇది 230 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: డ్యూయల్ 10.25 ఇంచ్ డిస్ప్లేలు, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ వంటి హంగులు ఉన్నాయి.
5. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్..
రోడ్డుపై అదిరిపోయే లుక్తో పాటు కాంపాక్ట్ సైజులో ఉండే ఈ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ధర రూ. 18.02 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని పొడవు 4340 ఎంఎం, వీల్బేస్ 2610 ఎంఎం.
బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: ఇందులో రెండు రకాల బ్యాటరీలు ఉన్నాయి. పెద్దదైన 51.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్ 169 బీహెచ్పీ పవర్తో 473 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది. మరో 42 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్ 390 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.
ముఖ్య ఫీచర్లు: డ్యూయల్ 10.25 ఇంచ్ స్క్రీన్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, లెవల్ 2 అడాస్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యాధునిక రక్షణ కవచాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. సిటీ డ్రైవింగ్కు పెట్రోల్ కార్ల కంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు మెరుగైనవా?
అవును, ఖచ్చితంగా! సిటీ ట్రాఫిక్లో పెట్రోల్ కార్లు తక్కువ మైలేజీని ఇస్తాయి, కానీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో 'రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్' టెక్నాలజీ వల్ల ట్రాఫిక్లో పదే పదే బ్రేకులు వేసినప్పుడు బ్యాటరీ రీఛార్జ్ అవుతుంది. దీనివల్ల నగరాల్లో ఇవి ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా, గేర్లు మార్చే అవసరం లేకపోవడం వల్ల రద్దీ రోడ్లపై డ్రైవింగ్ చాలా సులభంగా ఉంటుంది.
2. ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో బీఏఏఎస్ అంటే ఏంటి? దీని వల్ల లాభమేంటి?
'బీఏఏఎస్' అంటే కారును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను చెల్లించనక్కర్లేదు. కేవలం కారు బాడీకి మాత్రమే డబ్బులు చెల్లిస్తారు. బ్యాటరీని అద్దె ప్రాతిపదికన వాడుకుంటూ, మీరు తిరిగే కిలోమీటర్లను బట్టి కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల కారు ప్రారంభ ధర గణనీయంగా తగ్గి, సాధారణ పెట్రోల్ కారు ధరకే ఎలక్ట్రిక్ కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More