Sedans for city drive : సిటీ ట్రాఫిక్ని జయించే సెడాన్లు ఇవి- తక్కువ బడ్జెట్ నుంచి ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ వరకు!
సిటీ ట్రాఫిక్లో స్మూత్ డ్రైవింగ్ కోసం మంచి సెడాన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఇండియాలో ప్రస్తుతం మీ అవసరానికి తగ్గట్టు ఉన్న టాప్-5 సెడాన్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
నగరాల్లో ప్రయాణం అంటే గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్ జామ్లు, ఇరుకైన రోడ్లు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాఫీగా సాగిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లు ఉన్న సెడాన్ మీ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కార్ల నుంచి లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్- హైబ్రిడ్ మోడళ్ల వరకు సిటీ ట్రాఫిక్కు సరిపోయే ఐదు ఉత్తమ సెడాన్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
1. హోండా అమేజ్
ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 7.47 - 9.99 లక్షలు
జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ హోండా నుంచి లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన సెడాన్ ఇది. చిన్న సైజులో ఉండటం వల్ల సిటీలో నడపడం చాలా సులభం.
ఇంజిన్: 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ (ఎన్ఏ) పెట్రోల్.
గేర్బాక్స్: 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ (ఎంటీ), సీవీటీ ఆటోమేటిక్.
ఫీచర్లు: 8- ఇంచ్ ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, 7- ఇంచ్ సెమీ-డిజిటల్ క్లస్టర్, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఏసీ వెంట్స్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, కప్పు హోల్డర్లతో కూడిన రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్.
2. స్కోడా స్లావియా..
ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 9.99 - 17.99 లక్షలు
విశాలమైన క్యాబిన్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో విసుగు పుట్టించే ట్రాఫిక్ ప్రయాణాన్ని కూడా ఇది ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుంది.
ఇంజిన్ అండ్ పవర్: * 1.0-లీటర్ టీఎస్ఐ (114 బీహెచ్పీ/178 ఎన్ఎం)
1.5-లీటర్ టీఎస్ఐ (148 బీహెచ్పీ/250 ఎన్ఎం)
గేర్బాక్స్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ (6 ఎంటీ), టార్క్ కన్వర్టర్ (6టీసీ), 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ (7 డీసీటీ) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేషన్ సదుపాయం ఉన్న పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10- ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ క్లస్టర్.
3. హోండా సిటీ..
ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 11.95 - 16.07 లక్షలు
దశాబ్దాలుగా భారతీయ రోడ్లపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన సెడాన్ ఇది. రిఫైన్డ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియెన్స్, టెక్నాలజీతో కూడిన ఇంటీరియర్ దీని ప్రత్యేకత.
ఇంజిన్: 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఐ-వీటెక్ పెట్రోల్ (117 బీహెచ్పీ/145 ఎన్ఎం).
గేర్బాక్స్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ (ఎంటీ), 7-స్పీడ్ సీవీటీ (ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో).
ఫీచర్లు: 8- ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, భద్రత కోసం హోండా సెన్సింగ్ అడాస్ సూట్.
4. బీవైడీ సీల్..
ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 41.00 - 53.15 లక్షలు
ఇది ఒక ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్. స్టైలిష్ డిజైన్, నిశ్శబ్దమైన పవర్ట్రెయిన్ వల్ల సిటీలో డ్రైవింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: 61.44 కేడబ్ల్యూహెచ్ (510 కిమీ, 82.56 కేడబ్ల్యూహెచ్ (650 కిమీ వరకు రేంజ్).
వేరియంట్లు: డైనమిక్ (201 బీహెచ్పీ), ప్రీమియం (308 బీహెచ్పీ), పర్ఫార్మెన్స్ ఏడబ్ల్యూడీ (523 బీహెచ్పీ).
ఫీచర్లు: 15.6- ఇంచ్ రొటేటింగ్ టచ్స్క్రీన్, 10.25- ఇంచ్ ఎల్సీడీ క్లస్టర్, విండ్స్క్రీన్ హెచ్యూడీ (హెడ్- అప్ డిస్ప్లే), క్రిస్టల్ గేర్ సెలెక్టర్, సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్.
5. టయోటా కామ్రీ..
ఎక్స్షోరూం ధర: రూ . 47.48 - 47.62 లక్షలు
ఎలిగెంట్ లుక్, హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో వచ్చే ప్రీమియం మిడ్-సైజ్ సెడాన్.
ఇంజిన్: 2.5-లీటర్ పెట్రోల్-హైబ్రిడ్ (226.8 బీహెచ్పీ పవర్).
గేర్బాక్స్: ఈ- సీవీటీ (10-స్పీడ్ సీక్వెన్షియల్ షిఫ్ట్ మోడ్తో).
ఫీచర్లు: సాఫ్ట్ లెదర్ అప్హోలిస్ట్రీ, రెండు 12.3- ఇంచ్ డిస్ప్లేలు, 10-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 9-స్పీకర్ జేబీఎల్ ఆడియో సిస్టమ్, త్రీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.