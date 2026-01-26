మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో గ్రాండ్ లాంచ్
New Renault Duster 2026: భారత మార్కెట్లోకి మూడవ తరం రెనో డస్టర్ గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. టర్బో పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లతో వస్తున్న ఈ SUV బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. మార్చిలో లాంచ్ కానున్న ఈ కారులో 7 ఏళ్ల వారంటీ, అధునాతన ADAS వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఎస్యూవీ (SUV) ప్రియులకు ఇది నిజంగా తీపి కబురు. ఒకప్పుడు భారత రోడ్లపై రారాజుగా వెలిగిన 'రెనో డస్టర్' మళ్ళీ కొత్త అవతారంలో మన ముందుకు వచ్చేసింది. మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సరికొత్త మూడవ తరం డస్టర్ను రెనో సంస్థ భారత్లో ఆవిష్కరించింది. మధ్యలో సెకండ్ జనరేషన్ మోడల్ను స్కిప్ చేసి, నేరుగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన లేటెస్ట్ వెర్షన్ను మన దేశానికి తీసుకురావడం విశేషం.
బుకింగ్స్ షురూ.. డెలివరీ ఎప్పుడంటే?
కొత్త డస్టర్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు రూ. 21,000 చెల్లించి ఇప్పుడే ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. కంపెనీ ప్రణాళిక ప్రకారం, ఈ కారు మార్చిలో అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది. టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ల డెలివరీ ఏప్రిల్ మధ్య నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక పర్యావరణ హితమైన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ కోసం మాత్రం 2026 దీపావళి వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. మరో విశేషమేమిటంటే.. రెనో తన వాహనాలపై తొలిసారిగా 7 ఏళ్ల వారంటీని అందిస్తోంది.
లుక్ అదిరింది.. ఇంటీరియర్ కేక
డిజైన్ విషయానికి వస్తే, పాత డస్టర్ లాగే ఇది కూడా చూడటానికి ధృడంగా (Boxy shape) ఉంది. అయితే, ఆధునిక కాలానికి తగ్గట్టుగా ఎల్ఈడీ (LED) లైట్లు, కొత్త స్టైలిష్ హెడ్ల్యాంప్స్, కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్తో దీనికి సరికొత్త మెరుగులు దిద్దారు. కారు లోపల అడుగుపెడితే.. లగ్జరీ కార్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.