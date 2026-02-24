Edit Profile
    SUVs under 10 lakhs : రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీలు- మీ కోసం టాప్ 5 ఆప్షన్స్​..

    రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్‌లో ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో రకరకాల ఎస్​యూవీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏది ఎంచుకోవాలి? మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుందే.. ఇది మీకోసమే. ఈ ప్రైజ్​ పాయింట్​లో బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ని ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 24, 2026 6:46 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియా ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​లో ఎస్​యూవీ ఆప్షన్స్​కి కొదవే లేదు! మరీ ముఖ్యంగా రూ. 10లక్షల బడ్జెట్​లో మంచి ఆప్షన్స్​తో పాటు విపరీతమైన పోటీ నెలకొంది. మంచి ఎస్​యూవీని ఎంచుకోవడం కస్టమర్లకు ఇప్పుడు సవాలుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో (రూ.10లక్షల ధరలోపు) కేవలం బ్రాండ్ పేరు చూసి కాకుండా.. ఇంజిన్ సామర్థ్యం, ఫీచర్లు, రోజూవారీ ప్రయాణానికి ఏది సౌకర్యంగా ఉంటుందో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఈ ఐదు బెస్ట్ ఆప్షన్లను మీ ముందుకు తెస్తున్నాం.

    స్కోడా కైలాక్​ ఎస్​యూవీ..
    స్కోడా కైలాక్​ ఎస్​యూవీ..

    రూ. 10లక్షల ధరలోపు బెస్ట్​ ఎస్​యూవీలు ఇవి..

    1. సిట్రోయెన్ ఎయిర్‌క్రాస్

    స్పేస్​, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారికి సిట్రోయెన్ ఎయిర్‌క్రాస్ 'ఎక్స్​ ప్లస్' వేరియంట్ సరైన ఎంపిక.

    ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 9.97 లక్షలు

    ప్రత్యేకత: ఇది 1.2 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది (80 బీహెచ్​పీ, 115 ఎన్​ఎం). ఇది 7-సీటర్ కావడం విశేషం. మీరు 5-సీటర్‌గా వాడుకున్నప్పుడు భారీ బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. హంగుల కంటే ప్రాక్టికాలిటీని కోరుకునే చిన్న కుటుంబాలకు ఇది బెస్ట్.

    2. మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ

    బడ్జెట్ దాటకుండా ఆటోమేటిక్ కార్ కావాలనుకునే వారికి మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీలోని ‘ఎంఎక్స్​2 ప్రో ఏటీ’ వేరియంట్ అద్భుతమైన ఆప్షన్.

    ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 9.61 లక్షలు

    ప్రత్యేకత: ఇందులో 1.2 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది (110 బీహెచ్​పీ, 200 ఎన్​ఎం). హైవే ప్రయాణాలకు సరిపోయే పవర్, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా నడిపే ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ దీని సొంతం. మహీంద్రా భద్రతా ప్రమాణాలు దీనికి అదనపు బలం.

    3. నిస్సాన్ మాగ్నైట్

    లుక్స్, స్టైల్ ముఖ్యం అనుకునే వారికి మాగ్నైట్ 'టర్బో సీవీటీ కురో ఎడిషన్' ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

    ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 9.99 లక్షలు

    ప్రత్యేకత: 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ (100 బీహెచ్​పీ, 160 ఎన్​ఎం), సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో ఇది వస్తుంది. ఆల్-బ్లాక్ కురో థీమ్ దీనికి స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తుంది. టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, కనెక్టెడ్ టెక్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    4. కియా సోనెట్

    అన్ని విషయాల్లోనూ సమతుల్యత కోరుకునే వారికి సోనెట్ ఎస్​యూవీలోని 'హెచ్​టీకే (ఓ+)' వేరియంట్ సరిపోతుంది.

    ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 9.59 లక్షలు

    ప్రత్యేకత: ఇది 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో (82 బీహెచ్​పీ, 115 ఎన్​ఎం) వస్తుంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనది కాకపోయినా, దీని క్యాబిన్ క్వాలిటీ, ఫినిషింగ్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. రోజూవారీ ప్రయాణాలకు ఇది చాలా రిఫైన్డ్ కార్.

    5. స్కోడా కైలాక్

    డ్రైవింగ్ ఇష్టపడే వారికి ‘క్లాసిక్+ ఏటీ’ వేరియంట్ ఒక వరం లాంటిదనే చెప్పుకోవాలి.

    ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 9.25 లక్షలు

    ప్రత్యేకత: 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ (115 బీహెచ్​పీ, 178 ఎన్​ఎం) దీనికి మంచి పవర్‌ని ఇస్తుంది. రూ. 10 లక్షల లోపే సన్‌రూఫ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్​వీఎం వంటి ఫీచర్లు లభించడం ఈ కారు ప్రత్యేకత.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. నా అవసరాలకు కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ సరిపోతుందా లేదా మిడ్-సైజ్ ఎస్​యూవీ తీసుకోవాలా?

    ఇది పూర్తిగా మీ ప్రయాణ తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ: మీరు ఎక్కువగా నగరంలో తిరుగుతూ, పార్కింగ్ సమస్యలు లేకుండా, మంచి మైలేజీని ఆశించేవారైతే కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ ఉత్తమం. ఇది చిన్న కుటుంబాలకు సరైన ఛాయిస్.

    మిడ్-సైజ్ ఎస్​యూవీ: మీది పెద్ద కుటుంబం అయి ఉండి, తరచుగా హైవేలపై సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేస్తుంటే మిడ్-సైజ్ ఎస్​యూవీ (ఉదా: హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్) ఎంచుకోండి. వీటిలో క్యాబిన్ స్పేస్, కంఫర్ట్, ఇంజిన్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.

    2. ఎస్​యూవీ కొనేటప్పుడు సేఫ్టీ పరంగా వేటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి?

    భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదు! కారు కొనే ముందు ఈ మూడు అంశాలు తప్పక చూడండి:

    ఎన్​సీఏపీ రేటింగ్: కారు బాడీ ఎంత ధృడంగా ఉందో తెలిపే గ్లోబల్ ఎన్​సీఏపీ లేదా భారత్ ఎన్​సీఏపీ రేటింగ్ (కనీసం 4 లేదా 5 స్టార్స్) తనిఖీ చేయండి.

    సేఫ్టీ ఫీచర్లు: కనీసం 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్​ విత్ ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ) వంటివి ప్రాథమికంగా ఉండాలి.

    అడాస్​ టెక్నాలజీ: నేటి కాలంలో 'అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్' (అడాస్​) ఉన్న కార్లు ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టి అడ్డుకోగలవు. బడ్జెట్ వీలైతే దీనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

